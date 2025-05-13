Ростех: «Корнет» пробил башни всех танков противника насквозь

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Telegram-канал Ростех, российский ПТРК «Корнет» признан одним из самых мощных в мире, его ракета пробивает свыше 120 сантиметров броневой стали. По данным представителя компании, особенности боевой части позволяют поражать даже самые защищенные виды техники противника, в том числе западные танки.

В Ростехе подчеркнули, что ни одна машина, стоящая на вооружении ВСУ, не способна выдержать удар «Корнета». В сообщении отмечается: «Он способен пробить все виды танков противника в любую проекцию навылет. В том числе прошивает самые крепкие башни от «лба» до «затылка». Достаточно одного попадания, не спасают ни противокумулятивные решетки, ни дополнительные экраны, ни динамическая защита».

В компании привели пример, когда американский танк «Абрамс» был пробит насквозь через броню и двигатель без препятствий для ракеты. В Ростехе утверждают, что одна запущенная ракета гарантированно уничтожает одну машину противника.

Отмечается, что многослойное бронирование с керамическими и урановыми элементами, а также западная броня типа «Чобхэм» не способны защитить от данного комплекса. «Корнет» способен не только поражать бронетехнику, но и выполнять задачи полевой артиллерии, уничтожая огневые точки, укрепления и скопления живой силы.

Ранее Минобороны публиковало видео, где российский военнослужащий высоко оценил характеристики комплекса: «Враги уходят уже не на технике, а пешком, потому что у них техники особо и не осталось, – все, на чем они ездили, мы сожгли. Работаем фугасами и «Корнетом» по ним в любую погоду».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростехе сравнили дальность стрельбы БМП-2М и американской Bradley. Представители Ростеха заявили, что БМП-3 способна уничтожать БМП Bradley.