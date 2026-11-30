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Танкер подорвался на мине и загорелся в Ормузском проливе
Танкер, пытавшийся пройти через Ормузский пролив по несогласованному с Ираном маршруту, подорвался на мине и загорелся, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции.
«Этот танкер-нарушитель, несмотря на то что знал о небезопасности и незаконности фальшивого южного маршрута Ормузского пролива, двигался втайне, когда наткнулся на морскую мину», – говорится в сообщении КСИР.
На танкере произошел сильный пожар, он находится в южных водах пролива, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщила о подрыве на минах двух нефтяных танкеров в Ормузском проливе.
В пятницу ВМС КСИР сообщили о подрыве на мине нефтяного танкера, пытавшегося пройти по закрытому маршруту в Ормузском проливе.