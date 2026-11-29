Хуситы заявили об ударах по объектам Эр-Рияда и Саудовской Аравии

Tекст: Катерина Туманова

Вооруженные силы Йемена провели пять военных операций, атаковав международный аэропорт короля Халида в Эр-Рияде и другие объекты инфраструктуры, сообщает Telegram-канал движения «Ансар Алла».

Удары пришлись по двум радиолокационным станциям в Абхе и Хамис-Мушайте, нефтеперерабатывающему заводу в Джизане, газовому заводу Эль-Хавия на востоке Саудовской Аравии, а также электростанциям Эш-Шукайк и Джизан, указали хуситы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военный представитель «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил об атаке на порты Джидда и Джизан в Саудовской Аравии.

СМИ предупредили о возможном переносе регионального форума Future Minerals Forum на фоне эскалации конфликта с хуситами.

В среду Анкара осудила атаку йеменского движения на финансовый центр в Эр-Рияде.