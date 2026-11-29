На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.4 комментария
Хуситы атаковали аэропорт в Эр-Рияде и электростанции в Саудовской Аравии
Хуситы заявили об ударах по объектам Эр-Рияда и Саудовской Аравии
Вооруженные силы Йемена провели пять военных операций, атаковав международный аэропорт в Эр-Рияде и ряд инфраструктурных объектов в Саудовской Аравии.
Вооруженные силы Йемена провели пять военных операций, атаковав международный аэропорт короля Халида в Эр-Рияде и другие объекты инфраструктуры, сообщает Telegram-канал движения «Ансар Алла».
Удары пришлись по двум радиолокационным станциям в Абхе и Хамис-Мушайте, нефтеперерабатывающему заводу в Джизане, газовому заводу Эль-Хавия на востоке Саудовской Аравии, а также электростанциям Эш-Шукайк и Джизан, указали хуситы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военный представитель «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил об атаке на порты Джидда и Джизан в Саудовской Аравии.
СМИ предупредили о возможном переносе регионального форума Future Minerals Forum на фоне эскалации конфликта с хуситами.
В среду Анкара осудила атаку йеменского движения на финансовый центр в Эр-Рияде.