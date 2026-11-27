Матч между турецким и израильским клубами в Батуми прервали из-за столкновений

Матч Лиги Европы «Бешикташа» и «Хапоэля» прерван из-за стычки фанатов

Tекст: Валерия Городецкая

Судья остановил встречу после того, как фанаты «Бешикташа» начали забрасывать полицейских скамейками, на что те ответили слезоточивым газом, передает ТАСС. Игроки турецкой команды пытались успокоить своих болельщиков.

Между трибунами и полем выстроился спецназ. Сообщается, что стычки между полицией и фанатами происходили на территории стадиона еще до начала матча.

Встреча между командами из Турции и Израиля проводилась на нейтральном поле в Батуми. Стадион был заполнен болельщиками обоих клубов, которых разделяли пустые угловые секторы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре власти нидерландского города Алкмар запретили болельщикам «Хапоэля Беэр-Шева» присутствовать на матче с местным клубом из-за угрозы беспорядков.

В 2025 году погром фанатов прервал футбольный матч в Тель-Авиве.