В Газе столкнулись с нашествием грызунов из-за тел погибших под завалами

Tекст: Дарья Григоренко

«Большие грызуны питаются телами под завалами, и их количество значительно выросло. <…> Они забираются в палатку и грызут нашу одежду. Нам приходится каждый день что-то выбрасывать», – рассказал изданию один из жителей палестинского анклава, передает ТАСС.

Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Салим Овейс пояснил, что в регион не допускают технику, необходимую для разбора разрушенных зданий. Кроме того, отсутствует свободное место для складирования обломков. Ситуацию усугубляют сточные воды из самодельных выгребных ям, которые привлекают вредителей на фоне отсутствия канализации.

Помимо грызунов, население страдает от комаров, блох и вшей, распространяющих инфекции в условиях тотальной антисанитарии. С момента установления перемирия между ХАМАС и Израилем в октябре 2025 года восстановительные работы в секторе не начинались. При этом израильские власти отмечают, что недавно доставили в анклав почти 170 тонн пестицидов и тысячи ловушек для вредителей.

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