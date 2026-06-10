После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.3 комментария
В Газе столкнулись с нашествием грызунов из-за тел погибших под завалами
Жители сектора Газа столкнулись с нашествием крыс и других грызунов, расплодившихся из-за остающихся под обломками тел погибших, сообщила Financial Times со ссылкой на местных жителей и международные организации.
«Большие грызуны питаются телами под завалами, и их количество значительно выросло. <…> Они забираются в палатку и грызут нашу одежду. Нам приходится каждый день что-то выбрасывать», – рассказал изданию один из жителей палестинского анклава, передает ТАСС.
Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Салим Овейс пояснил, что в регион не допускают технику, необходимую для разбора разрушенных зданий. Кроме того, отсутствует свободное место для складирования обломков. Ситуацию усугубляют сточные воды из самодельных выгребных ям, которые привлекают вредителей на фоне отсутствия канализации.
Помимо грызунов, население страдает от комаров, блох и вшей, распространяющих инфекции в условиях тотальной антисанитарии. С момента установления перемирия между ХАМАС и Израилем в октябре 2025 года восстановительные работы в секторе не начинались. При этом израильские власти отмечают, что недавно доставили в анклав почти 170 тонн пестицидов и тысячи ловушек для вредителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в палаточных лагерях сектора Газа крысы массово атаковали спящих детей.
Спасатели извлекли сотни тел погибших из-под разрушенных зданий анклава.
Вооруженные силы Израиля расширили зону своего присутствия на Ближнем Востоке.