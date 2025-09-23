Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.8 комментариев
Американские супруги получили разрешение на проживание в России
Муж с женой, приехавшие в Томск из США, получили разрешение на временное проживание в России и приняли христианство, активно участвуя в жизни религиозной общины.
Семейная пара из США получила разрешение на временное проживание в России, сообщает РИА «Новости».
По информации представителя МВД России Ирины Волк, супруги приехали в Томск в мае и обратились в миграционную службу с соответствующим заявлением. После проверки документов им было выдано официальное разрешение.
Гражданин США Брайан Кит Маттисс вместе с женой Бет Эллен поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за предоставленную возможность стать частью российского общества. Он подчеркнул, что для их семьи важно быть интегрированными и разделять российские традиционные ценности. Волк уточнила, что супруги активно помогают одному из томских храмов.
Значимую роль в адаптации семьи сыграла духовная жизнь: по прибытии на территорию России они приняли христианство. Сейчас супруги принимают участие в жизни религиозной общины и оказывают посильную помощь храму.
