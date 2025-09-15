Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.0 комментариев
В Мордовии гражданам Германии выдали разрешения на временное проживание в России
Двое граждан Германии, Эдуард и Людмила Иост, получили разрешение на временное проживание в России, сообщает пресс-служба МВД Мордовии, сообщила пресс-служба МВД республики.
Документ был вручен в торжественной обстановке в управлении по вопросам миграции МВД республики. Основанием для предоставления разрешения стал указ президента России, предусматривающий гуманитарную поддержку лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, передает РИА «Новости».
Эдуард и Людмила родились в Казахстане в русскоязычных семьях и с детства воспитывались в русских традициях и культуре. Более 30 лет назад их семья переехала в Германию, где супруги прожили три десятилетия, добросовестно работали и вырастили пятерых детей. Несмотря на долгую жизнь в Европе, мечтой Людмилы всегда была Россия, куда уже переехали ее близкие.
Переехав в Мордовию, супруги обустроили быт в селе Татарская Пишля Рузаевского района и планируют в будущем получить российское гражданство. «Я очень счастлива, что переехала в Россию», – сказала Людмила Иост после получения документов, отметив радушие и приветливость россиян. Эдуард Иост подчеркнул, что с радостью готов трудиться на благо российского общества и поделиться своим производственным опытом.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщил, что разрешение на временное проживание выдано Михаэлю Бауэру, гражданину Германии и Антигуа и Барбуды, который ранее посещал Россию 36 раз, включая поездки в Крым.