Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.11 комментариев
В Австралии назвали героем обезоружившего стрелка мужчину
Мужчина, который сумел обезоружить нападавшего во время стрельбы на австралийском пляже Бонди, получил признание за проявленное мужество, сообщил премьер Нового Южного Уэльса Крис Миннс.
Мужчина, обезоруживший стрелка во время нападения на пляже Бонди в Австралии, был назван «настоящим героем» премьером Нового Южного Уэльса Крисом Миннсом, сообщает NBC News.
На видеозаписи, подлинность которой подтвердила редакция NBC News, запечатлён момент, когда мужчина в белой футболке, спрятавшись за припаркованной машиной, неожиданно нападает на одного из нападавших и отнимает у него оружие. Между ними завязывается короткая борьба, после чего стрелок отступает, а смельчак кладёт оружие у пальмы.
Согласно данным СМИ, нападение совершили двое злоумышленников: пока один из них оказался обезоружен, второй стрелок продолжал стрельбу с моста, делая несколько выстрелов в сторону людей, пытавшихся вмешаться.
Премьер Крис Миннс отметил, что благодаря смелости неизвестного мужчины удалось избежать большего числа жертв. «Этот человек – настоящий герой, и я уверен, что благодаря его храбрости сегодня живы многие люди», – заявил Миннс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже в Сиднее неизвестные открыли огонь по отмечавшим Хануку евреям. Число жертв стрельбы достигло 12 человек. Очевидец рассказал о возможном присутствии граждан России среди отдыхающих на пляже.