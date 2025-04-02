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Интерпол отказался арестовывать Додика
Интерпол удовлетворил апелляцию Сербии и отклонил запрос БиГ на арест Додика
Интерпол отклонил запрос Боснии и Герцеговины (БиГ) на арест главы Республики Сербской Милорада Додика, удовлетворив апелляцию Сербии.
Интерпол удовлетворил апелляцию Сербии и отклонил запрос суда Боснии и Герцеговины на арест главы Республики Сербской Милорада Додика. Об этом сам Додик сообщил на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), где выразил благодарность президенту Сербии Александру Вучичу за его поддержку и принципиальное общение с Интерполом, передает «Лента.ру».
Додик подчеркнул, что Интерпол отказался выдать красный ордер на его арест, а также на арест председателя Народной скупщины Республики Сербской Ненада Стевандича. Он отметил, что решение Интерпола стало возможным благодаря поддержке не только со стороны Сербии, но и ряда других стран.
В своем заявлении Додик также выразил благодарность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и лидерам других стран, которые подали апелляцию в его поддержку. Политик акцентировал внимание на том, что обвинения против него имеют политический характер и что поддержка международного сообщества в этом вопросе имеет большое значение.
Накануне президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик прибыл в Москву и начал свой визит с посещения Могилы неизвестного солдата. Президент России Владимир Путин принял в Кремле руководителя Республики Сербской Милорада Додика.
На прошлой неделе Интерпол в Сараево инициировал международный розыск президента Республики Сербской Милорада Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича.
Венгрия подала апелляцию в Интерпол против инициативы из Сараево о международном аресте Додика, ссылаясь на политический характер преследования.
Напомним, суд Боснии и Герцеговины признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта.