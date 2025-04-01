Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...5 комментариев
Путин встретился с Додиком в Кремле
Президент России Владимир Путин принял в Кремле руководителя Республики Сербской Милорада Додика.
Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале. Во встрече также принял участие помощник президента Юрий Ушаков.
На прошлой неделе Интерпол в Сараево инициировал международный розыск президента Республики Сербской Милорада Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича. Венгрия подала апелляцию в Интерпол против инициативы из Сараево о международном аресте Додика, ссылаясь на политический характер преследования.
Накануне президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик прибыл в Москву и начал свой визит с посещения Могилы Неизвестного Солдата.