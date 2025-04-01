Путин встретился с Додиком в Кремле

Лавров: Cписок атакованных Украиной в ходе перемирия объектов РФ направила США и в ООН

Лавров: Белоусов доложил Путину о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам

Tекст: Валерия Городецкая

Лавров отметил, что российская армия полностью придерживается моратория, который был согласован в ходе телефонного разговора между президентами России и США 18 марта, передает телеканал «Звезда».

Он добавил, что Белоусов подробно изложил ситуацию, в том числе перечислив конкретные объекты, пострадавшие от атак. По словам Лаврова, перечень атакованных объектов был отправлен государственному секретарю США Марко Рубио и другим представителям, включая ООН.

Напомним, на совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

Путин в ходе совещания запросил доклад у министра обороны Андрея Белоусова по ситуации с мораторием на удары по энергообъектам.