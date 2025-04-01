  • Новость часаЛавров потребовал от США конкретных действий по черноморской инициативе
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    27 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    8 комментариев
    1 апреля 2025, 19:12 • Новости дня

    Путин встретился с Додиком в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял в Кремле руководителя Республики Сербской Милорада Додика.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале. Во встрече также принял участие помощник президента Юрий Ушаков.

    На прошлой неделе Интерпол в Сараево инициировал международный розыск президента Республики Сербской Милорада Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича. Венгрия подала апелляцию в Интерпол против инициативы из Сараево о международном аресте Додика, ссылаясь на политический характер преследования.

    Накануне президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик прибыл в Москву и начал свой визит с посещения Могилы Неизвестного Солдата.

    1 апреля 2025, 15:35 • Новости дня
    Гендиректор Челябинского цинкового завода погиб на стрельбище

    Погиб гендиректор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт

    Гендиректор Челябинского цинкового завода погиб на стрельбище
    @ Наиль Фаттахов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт погиб на стрелковом полигоне в результате трагической случайности.

    Как сообщили в пресс-службе Челябинского цинкового завода, на стрельбище произошел несчастный случай, в результате которого погиб генеральный директор компании Павел Избрехт, передает «Интерфакс».

    «В результате трагической случайности на стрелковом полигоне погиб генеральный директор Павел Избрехт», – говорится в сообщении.

    Избрехт также занимал должность депутата Законодательного собрания Челябинской области. Он возглавлял общественный совет при региональном министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов.

    Челябинский цинковый завод считается крупнейшим в России производителем металлического цинка и сплавов на его основе.

    В 2019 году в ДТП под Воронежем погиб директор Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК) Александр Тищенко.

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    1 апреля 2025, 17:42 • Новости дня
    Лавров: Cписок атакованных Украиной в ходе перемирия объектов РФ направила США и в ООН

    Лавров: Белоусов доложил Путину о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам

    Лавров: Cписок атакованных Украиной в ходе перемирия объектов РФ направила США и в ООН
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказал о нарушении Украиной моратория на удары по энергетическим объектам, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что российская армия полностью придерживается моратория, который был согласован в ходе телефонного разговора между президентами России и США 18 марта, передает телеканал «Звезда».

    Он добавил, что Белоусов подробно изложил ситуацию, в том числе перечислив конкретные объекты, пострадавшие от атак. По словам Лаврова, перечень атакованных объектов был отправлен государственному секретарю США Марко Рубио и другим представителям, включая ООН.

    Напомним, на совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

    Путин в ходе совещания запросил доклад у министра обороны Андрея Белоусова по ситуации с мораторием на удары по энергообъектам.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    31 марта 2025, 20:32 • Новости дня
    Россияне получили возможность блокировать на «Госуслугах» подозрительные сим-карты

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 апреля на портале «Госуслуг» станет доступен сервис «Сим-карты», позволяющий пользователям узнать, сколько и каких номеров зарегистрировано на них у операторов связи, сообщило Минцифры России.

    В ведомстве отметили, что нововведение облегчит процесс обнаружения «серых» SIM-карт, избавляя от необходимости обращаться к каждому оператору отдельно, передает ТАСС.

    Кроме того, с 1 апреля вводятся ограничения на количество SIM-карт, оформляемых на одно лицо. Гражданам России будет разрешено иметь не более 20 SIM-карт, а иностранцам – не более 10. В случае превышения этих лимитов пользователи должны будут отказаться от лишних SIM-карт: россиянам это нужно сделать до 1 ноября, а иностранцам – до 1 июля.

    Министерство отметило, что принятые меры направлены на предотвращение использования SIM-карт злоумышленниками для массовых обзвонов. Если оператор уже внедрил дополнительный функционал, пользователи смогут блокировать лишние или подозрительные SIM-карты буквально несколькими кликами либо приостанавливать обслуживание по ним.

    В прошлом году Госдума одобрила лимит в 20 SIM-карт на каждого россиянина, а также поправки в законопроект, ужесточающий правила оборота «серых» SIM-карт и деанонимизацию Telegram-каналов.

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    1 апреля 2025, 16:05 • Новости дня
    Путин упростил получение гражданства для переселяющихся в Россию старообрядцев

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства для старообрядцев, переселяющихся на Дальний Восток, без необходимости сдачи экзаменов по языку и истории.

    Путин подписал указ, позволяющий старообрядцам, переселяющимся на Дальний Восток, получать гражданство России в упрощенном порядке, передает ТАСС. Документ размещен на портале правовых актов и направлен на поддержку переселения соотечественников в регион.

    Согласно указу, иностранные граждане и лица без гражданства из числа старообрядцев, участвующие в Государственной программе по содействию добровольному переселению, смогут обращаться с заявлением о приеме в гражданство России. Эти претенденты должны прибыть на постоянное место жительства в субъекты Дальневосточного федерального округа.

    Основным преимуществом указа для старообрядцев является возможность обойти ряд формальностей, обычно требуемых для получения гражданства. Такие требования, как постоянное проживание в России, знание русского языка и истории, теперь не обязательны.

    Ранее сообщалось, что в Госдуме планируется обсуждение проекта закона о репатриации соотечественников, который предусматривает возвращение граждан, свободно владеющих русским языком, на историческую родину.

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    1 апреля 2025, 13:41 • Новости дня
    Путин подписал закон о признании 9 августа днем воинской славы в России
    Путин подписал закон о признании 9 августа днем воинской славы в России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 9 августа, дату окончания Ленинградской битвы, днем воинской славы.

    Дата окончания Ленинградской битвы – 9 августа – теперь официально признается днем воинской славы, передает ТАСС.

    Законопроект, предложенный лично главой государства, был внесен в Госдуму в марте и вскоре принят. Это решение подчеркивает военно-стратегическое значение битвы, которая длилась 1127 дней и завершилась победой советских войск.

    Ленинградская битва началась 10 июля 1941 года и завершилась 9 августа 1944 года. В ней принимали участие шесть фронтов, Балтийский флот, три флотилии, соединения авиации дальнего действия и войска ПВО. Победа над группой армий «Север» стала возможной благодаря усилиям всех видов Вооруженных сил и активному участию партизанских отрядов.

    Битва за Ленинград стала самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны, что делает ее особой в истории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин внес законопроект, предлагающий установить день окончания Ленинградской битвы 9 августа днем воинской славы России.

    В конце марта Совфед одобрил закон о признании дня окончания Ленинградской битвы, 9 августа, днем воинской славы.

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    31 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    Водитель погиб при падении машины с многоэтажной парковки в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    На западе Москвы автомобиль упал с четвертого этажа парковки, находившийся внутри водитель погиб.

    После падения транспортное средство загорелось, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Пожар распространился на площади в пять квадратных метров.

    В прошлом году автомобиль BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра на улице Володи Головатого. В машине находились 37-летний водитель, женщина и мальчик, которые скончались на месте происшествия от полученных травм.

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    1 апреля 2025, 14:43 • Новости дня
    Педагог музыкального училища Гнесиных Бойцова погибла при падении автомобиля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Преподаватель музыкального училища имени Гнесиных Наталия Бойцова погибла в результате несчастного случая, ее автомобиль упал с четвертого этажа парковки на западе Москвы.

    Бойцова трагически погибла 31 марта 2025 года, ей было 68 лет, передает ТАСС.

    Ректорат и администрация училища выразили свои соболезнования близким Бойцовой, отмечая ее выдающийся вклад в музыкальное образование и воспитание новых поколений музыкантов.

    Происшествие случилось на западе Москвы, автомобиль педагога упал с четвертого этажа парковки и загорелся. Внутри машины находилась сама преподаватель, она погибла.

    Наталия Бойцова родилась 10 декабря 1956 года. Она окончила Государственное музыкальное училище имени Гнесиных в 1978 году и Московскую государственную консерваторию имени Чайковского в 1983 году. С этого момента она начала преподавать в училище и впоследствии возглавила отдел музыкально-теоретических дисциплин, оставив значительный след в музыкальном образовании.

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    1 апреля 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом прекращение ударов по энергосистемам России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    На совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

    Кроме того, на повестке встречи были дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой, сообщил Кремль в Telegram-канале. Совещание состоялось в формате видеоконференции.

    На прошлом совещании с СБ России Путин обсуждал развитие отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

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    1 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин подал декларацию о доходах за 2024 год

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и руководство администрации главы государства подали свои декларации о доходах и расходах за 2024 год.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все необходимые документы были представлены в установленные законом сроки, передает ТАСС.

    «Все подали декларации в установленные сроки. И президент тоже», – прокомментировал представитель Кремля.

    По закону, высокопоставленные государственные служащие обязаны ежегодно до 1 апреля представлять декларации о своих доходах, а также о доходах супругов и несовершеннолетних детей.

    Начиная с 2023 года эти сведения больше не публикуются в СМИ и на официальных сайтах ведомств. Это стало возможным после подписания президентом Путиным указа в конце декабря 2022 года, который временно отменил публикацию подобных данных на период проведения специальной военной операции.

    В январе прошлого года Путин подал декларацию о доходах как кандидат в президенты, в которой говорилось, что в 2017–2022 годах он заработал более 67,5 млн рублей.

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    1 апреля 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин уравнял зарплаты губернаторов и вице-премьеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, приравнивающий зарплаты губернаторов к доходам вице-премьеров.

    Документ, который вступает в силу с 1 января 2026 года, был опубликован на портале правовой информации.

    «Установить высшим должностным лицам субъектов РФ денежное вознаграждение, включающее в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение, в размере, предусмотренном для заместителя председателя правительства РФ», – говорится в указе.

    Ранее ученые из институтов РАН и Плехановского университета предложили реформировать систему оплаты труда госслужащих России, внедрив сингапурский опыт для снижения коррупции и повышения эффективности.

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    1 апреля 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин принял в Кремле главу МИД Китая
    Путин принял в Кремле главу МИД Китая
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с министром иностранных дел Китая Ван И.

    На встрече присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    Визит Ван И в Россию начался 31 марта и, как ожидается, продлится до 2 апреля.

    Путин выразил удовлетворение развитием отношений между Россией и Китаем и попросил Ван И передать дружеский привет председателю КНР Си Цзиньпину.

    Путин также отметил, что программа визита председателя КНР Си Цзиньпина в мае будет насыщенной и охватит не только празднование юбилея Победы, но и другие важные мероприятия.

    Путин и Си Цзиньпин традиционно принимают министров двух стран, когда главы внешнеполитических ведомств обмениваются визитами. Президент России продолжает эту практику, говорится в Telegram-канале Кремля.

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    1 апреля 2025, 14:01 • Новости дня
    Журналист Боуз удивился заявлению Стубба о восстановлении отношений с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление президента Финляндии Александра Стубба о восстановлении отношений с Россией вызвало недоумение у ирландского журналиста Чея Боуза.

    Заявление президента Финляндии Александра Стубба о необходимости моральной подготовки к восстановлению отношений с Россией стало неожиданностью для западных экспертов, передает РИА «Новости».

    «На прошлой неделе это была подготовка к войне. На этой неделе – готовится к барбекю с соседями», – написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    При этом на прошлой неделе Стубб не поддержал мнение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который выступил за нормализацию отношений с Москвой. Стубб тогда подчеркнул необходимость жесткого подхода в отношении России.

    Эти противоречивые заявления вызвали недоумение и ироничные комментарии в западных медиа, став поводом для дебатов о стратегии Финляндии в отношениях с Россией.

    Ранее Стубб заявил, что Финляндия должна «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией.

    В то же время Стубб отметил, что сейчас нет никаких условий для открытия пропускных пунктов на границе с Россией.

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    1 апреля 2025, 14:38 • Новости дня
    Виновником массовой аварии на МКАД стал мусоровоз

    РЕН-ТВ: Виновником массовой аварии на МКАД стал мусоровоз

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Находившийся за рулем мусоровоза водитель спровоцировал массовое ДТП на МКАД, где столкнулись минимум шесть машин, сообщил источник.

    Грузовик двигался на большой скорости, он врезался в китайский кроссовер, а тот отскочил в барьер и протаранил еще одну машину, сказал собеседник РЕН-ТВ.

    После этого были задеты еще две машины. Больше всего пострадал водитель «КамАЗа».

    Ранее сообщалось, что на МКАД столкнулись шесть автомобилей, пострадали три человека, движение ограничено на четырех полосах из пяти.

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    1 апреля 2025, 09:05 • Новости дня
    Россия объявила в розыск украинца за осквернение мемориала Великой Отечественной войны

    Tекст: Александра Юдина

    Гражданина Украины, обвиненного в повреждении мемориала советским воинам, объявили в международный розыск и заочно арестовали по ст. 243.4 УК РФ.

    Гражданина Украины обвиняют в демонтаже барельефов с мемориала, посвященного защитникам Отечества во времена Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, его действия нанесли ущерб историко-культурной значимости мемориального объекта.

    Мужчина заочно привлечен к уголовной ответственности по ст. 243.4 УК РФ, предусматривающей наказание за уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников и мемориальных сооружений.

    Российская сторона объявила его в международный розыск и заочно арестовала. Эти меры были приняты после установления его причастности к повреждению братских могил советских воинов.

    В материалах дела указано, что действия подозреваемого были направлены на демонтаж изображений орденов, что вызвало общественное возмущение и обеспокоенность за сохранность исторического наследия.

    Российские правоохранительные органы призывают международное сообщество оказать содействие в задержании и экстрадиции подозреваемого для дальнейшего разбирательства.

    Накануне на Ставрополье задержали осквернивших могилы участников СВО вандалов.

    Ранее на кладбище поселка Нижнегорский в Крыму вандалы подожгли могилу военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и еще трех участников специальной военной операции.

    На петербургском Пороховском кладбище задержали местного жителя, который наклеил оскорбительные плакаты на могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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    1 апреля 2025, 14:14 • Новости дня
    На МКАД произошла массовая авария, пострадали три человека

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД, пострадали три человека, сообщили в департаменте транспорта столицы во вторник.

    Авария произошла на внутренней стороне 24-го километра МКАД, у съезда № 25, указал департамент в своем Telegram-канале.

    Дептранс со ссылкой на Госавтоинспекцию Москвы указал, что там столкнулись пять автомобилей, пострадали три человека, движение затруднено на два с половиной километра, его ограничили на четырех полосах из пяти.

    Между тем в столичной прокуратуре сообщили, что в аварии столкнулись шесть транспортных средств.

    Ранее в марте из-за двух аварий на МКАД пострадал подросток.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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