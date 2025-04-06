Tекст: Ольга Иванова

Европейская комиссия вечером 7 апреля предложит странам Евросоюза утвердить список американских товаров, на которые могут быть введены дополнительные пошлины, сообщает Reuters. Этот шаг станет ответом на 25-процентные пошлины США на сталь и алюминий. В списке значатся мясо, крупы, вино, одежда, древесина, жвачка, зубная нить, пылесосы и туалетная бумага.

Особое внимание Евросоюз уделяет американскому бурбону, пошлина на который может составить 50%. Брюссель ранее откладывал введение этой меры, опасаясь ответного 200-процКак писала газета ВЗГЛЯД, богатейшие люди мира за сутки потеряли 208 млрд долларов из-за импортных пошлин США, что стало четвертым по величине падением в истории индекса Bloomberg Billionaires Index.

Германия доверила американской стороне около 37% своего золотого резерва, и при ухудшении отношений между странами хранение этого запаса в США стало рискованным, однако Вашингтон не собирается возвращать золото немцам.

В США и ряде других стран мира запланировано около 1200 акций протеста против президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска.ентного сбора на европейские вина со стороны США. Франция и Италия, крупнейшие экспортеры вина в ЕС, выразили обеспокоенность этими планами.

Как сообщает агентство, голосование по введению пошлин состоится 9 апреля и, вероятно, завершится их одобрением. Пошлины начнут действовать в два этапа: первые вступят в силу 15 апреля, остальные – месяцем позже. Эти меры направлены на то, чтобы склонить администрацию Дональда Трампа к переговорам.

Кроме того, 7 апреля министры торговли стран Евросоюза обсудят потенциальные последствия введенных Трампом «зеркальных» пошлин в 20% на европейские товары и выработку совместного ответа. Европейские дипломаты подчеркнули, что целью встречи является демонстрация готовности вести переговоры с США о снятии пошлин и ответить в случае неудачи. Тем временем в ЕС рассматривают различные варианты ответных мер, в том числе налогообложение цифровых услуг.



