За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.0 комментариев
Богатейшие люди мира потеряли 208 млрд долларов из-за пошлин США
Богатейшие люди мира лишились 208 млрд долларов после введения Трампом пошлин
Богатейшие люди мира за сутки потеряли 208 миллиардов долларов из-за импортных пошлин США, что стало четвертым по величине падением в истории индекса Bloomberg Billionaires Index.
Богатейшие люди мира потеряли за сутки 208 млрд долларов после введения импортных пошлин США. Это стало четвертым по величине падением совокупного состояния в истории Bloomberg Billionaires Index, передает РИА «Новости».
Согласно данным Bloomberg, основатель Meta* Марк Цукерберг потерял 17,9 млрд долларов после снижения акций компании на 8,96%. Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса уменьшилось на 15,9 млрд долларов, так как акции компании подешевели на 9%.
Также сообщается, что Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, лишился 11 млрд долларов из-за падения стоимости акций Tesla на 5,47%. Эти потери стали результатом реакции рынков на повышение импортных пошлин, инициированных президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, что Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт с минимальной ставкой 10%. Повышенные ставки рассчитывались исходя из торгового дефицита США с конкретными странами, чтобы сбалансировать торговые отношения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная торговая организация прогнозирует спад объема мировой торговли на 1% из-за введения американских пошлин.
Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок выразила сожаление по поводу того, что американские потребители столкнутся с ростом цен на товары.
Между тем рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 43%, что стало самым низким показателем за его второй срок.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ