Богатейшие люди мира потеряли 208 млрд долларов из-за пошлин США

Богатейшие люди мира лишились 208 млрд долларов после введения Трампом пошлин

Tекст: Мария Иванова

Богатейшие люди мира потеряли за сутки 208 млрд долларов после введения импортных пошлин США. Это стало четвертым по величине падением совокупного состояния в истории Bloomberg Billionaires Index, передает РИА «Новости».

Согласно данным Bloomberg, основатель Meta* Марк Цукерберг потерял 17,9 млрд долларов после снижения акций компании на 8,96%. Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса уменьшилось на 15,9 млрд долларов, так как акции компании подешевели на 9%.

Также сообщается, что Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, лишился 11 млрд долларов из-за падения стоимости акций Tesla на 5,47%. Эти потери стали результатом реакции рынков на повышение импортных пошлин, инициированных президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт с минимальной ставкой 10%. Повышенные ставки рассчитывались исходя из торгового дефицита США с конкретными странами, чтобы сбалансировать торговые отношения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная торговая организация прогнозирует спад объема мировой торговли на 1% из-за введения американских пошлин.

Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок выразила сожаление по поводу того, что американские потребители столкнутся с ростом цен на товары.

Между тем рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 43%, что стало самым низким показателем за его второй срок.