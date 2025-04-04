  • Новость часа«Северяне» отразили две атаки пехоты ВСУ у границы Белгородской области
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    В чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа
    Захарова напомнила Вучичу о роли Красной армии при освобождении Югославии
    Россию хотят обвинить в гибели американских солдат в литовском болоте
    США отключили транслировавший на Россию «Радио Свобода» спутник
    Главком НАТО: Западные аналитики ошиблись с прогнозами по армии РФ
    Лидер Буркина-Фасо принял приглашение на празднование Дня Победы
    Porsche сделал официальное заявление по производству танков
    Рейтинг Трампа упал до рекордных 43%
    В Волгограде скончалась участница Сталинградской битвы Пелагея Нефедова
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский пойдет на выборы, только если выбора не будет

    Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.

    0 комментариев
    4 апреля 2025, 08:23 • Новости дня

    Богатейшие люди мира потеряли 208 млрд долларов из-за пошлин США

    Богатейшие люди мира лишились 208 млрд долларов после введения Трампом пошлин

    Tекст: Мария Иванова

    Богатейшие люди мира за сутки потеряли 208 миллиардов долларов из-за импортных пошлин США, что стало четвертым по величине падением в истории индекса Bloomberg Billionaires Index.

    Богатейшие люди мира потеряли за сутки 208 млрд долларов после введения импортных пошлин США. Это стало четвертым по величине падением совокупного состояния в истории Bloomberg Billionaires Index, передает РИА «Новости».

    Согласно данным Bloomberg, основатель Meta* Марк Цукерберг потерял 17,9 млрд долларов после снижения акций компании на 8,96%. Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса уменьшилось на 15,9 млрд долларов, так как акции компании подешевели на 9%.

    Также сообщается, что Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, лишился 11 млрд долларов из-за падения стоимости акций Tesla на 5,47%. Эти потери стали результатом реакции рынков на повышение импортных пошлин, инициированных президентом США Дональдом Трампом.

    Напомним, что Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт с минимальной ставкой 10%. Повышенные ставки рассчитывались исходя из торгового дефицита США с конкретными странами, чтобы сбалансировать торговые отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная торговая организация прогнозирует спад объема мировой торговли на 1% из-за введения американских пошлин.

    Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок выразила сожаление по поводу того, что американские потребители столкнутся с ростом цен на товары.

    Между тем рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 43%, что стало самым низким показателем за его второй срок.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    3 апреля 2025, 18:07 • Новости дня
    Главком НАТО: Западные аналитики ошиблись с прогнозами по российской армии
    Главком НАТО: Западные аналитики ошиблись с прогнозами по российской армии
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия увеличила численность своих вооруженных сил быстрее, чем ожидали западные аналитики, заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.

    Генерал отметил, что российские войска не только увеличивают численность, но и заменяют боевую технику и боеприпасы беспрецедентными темпами, передает ТАСС.

    Эти заявления Каволи сделал в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, где он представил свое вступительное слово.

    Ранее концерн «Калашников» сообщил о намерении увеличить производство ракетно-артиллерийского вооружения на 60% в 2025 году.

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    3 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Россию хотят обвинить в гибели американских солдат в литовском болоте

    Delfi: Литва хочет обвинить Россию в гибели американских солдат в литовском болоте

    Россию хотят обвинить в гибели американских солдат в литовском болоте
    @ Daniel Vogl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские военные утонули в литовских болотах, и в случившемся усматривают «российский след», якобы присутствие солдат на полигоне в Пабраде связано с политикой устрашения Москвы в Европе, пишет издание Delfi.

    Американские военные, находившиеся на маневрах в Литве, утонули в болотах, и издание Delfi Литва предположило, что в этом происшествии якобы может быть виновата Россия. Автор публикации пишет, что военные не должны были вообще оказаться на полигоне в Пабраде, если бы не действия президента России Владимира Путина, которые, по мнению автора, направлены на запугивание Европы, передает KP.RU.

    В качестве поддержки для семей утонувших солдат организован сбор пожертвований. Однако инициатива вызвала критику, и некоторые аккаунты в социальных сетях, выразившие негативное отношение к сбору средств, были названы «прокремлевскими».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Литвы инициировала расследование по выяснению обстоятельств гибели американских военных.

    Газета также сообщала, что четверо американских военных погибли в Литве при попытке эвакуировать машину из болота после учений на военном полигоне в Пабраде.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    3 апреля 2025, 17:34 • Новости дня
    Porsche сделал официальное заявление по производству танков

    Porsche опроверг возобновление производства танков

    Porsche сделал официальное заявление по производству танков
    @ Bernd Weisbrod/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представитель немецкого холдинга Porsche SE Кристоф Цемелка опроверг информацию о возвращении компании к производству танков, подчеркнув, что такие заявления не соответствуют действительности.

    В своем заявлении Цемелка подчеркнул: «Заявление о том, что Porsche SE снова будет производить танки, я могу опровергнуть совершенно точно и однозначно», передает РИА «Новости».

    Исторически Porsche участвовала в разработке немецких тяжелых танков Tiger (P) и сверхтяжелого танка Maus в 1940-е годы, а также в создании танка Leopard в 1960-е годы. Однако нынешний курс компании, владеющей акциями Volkswagen SE и Porsche AG, не предусматривает возврата к военному производству.

    Ранее немецкое издание Europaische Sicherheit & Technik сообщило о планах Porsche SE вернуться к производству вооружений из-за убытков в размере около 20 млрд евро за 2024 год. Это вызвало волну сообщений в российских СМИ о возможном производстве танков компанией.

    На фоне экономических трудностей, газета Stuttgarter Zeitung также писала о намерении Porsche сократить около 1,9 тыс. рабочих мест к 2029 году. Штаб-квартира компании расположена в Штутгарте.

    Ранее западному автопрому подсказали путь возвращения в Россию. Кроме того, газета ВЗГЛЯД изучала, как иностранный автопром начинает возвращаться в Россию.

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    3 апреля 2025, 09:48 • Новости дня
    Стало известно о поставках индийских боеприпасов Украине

    «Военный осведомитель»: Индия поставила Украине артиллерийские мины через Европу

    Стало известно о поставках индийских боеприпасов Украине
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Александра Юдина

    Украина получила индийские артиллерийские мины для 120-миллиметровых минометов через европейских посредников, сообщает «Военный осведомитель».

    Индия оказалась в центре внимания после сообщений о поставках артиллерийских боеприпасов на Украину, передает «Газета.Ru» со ссылкой на канал «Военный осведомитель».

    В публикации представлены фотографии артиллерийских мин, якобы произведенных в Индии в 2024 году, которые предназначены для использования с минометами калибра 120 мм.

    Отмечается, что путь артиллерийских боеприпасов на Украину пролегает через посредников из европейских стран. Это позволяет избежать прямых поставок, которые могли бы вызвать международный резонанс и последствия для Индии в сфере международных отношений.

    Артиллерийские мины для 120-миллиметровых минометов имеют широкую сферу применения. Они могут использоваться для различных типов огня, включая осколочно-фугасный, светошумовой и дымовой.

    Эти боеприпасы предназначены для поражения живой силы, техники и укреплений противника на расстоянии до 7-8 км.

    Ранее Владимир Зеленский предложил Европе и США взять на себя расходы по обеспечению ВСУ.

    Коментарии (24)
    3 апреля 2025, 09:40 • Новости дня
    Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России

    Власти США объяснили отсутствие пошлин на российские товары санкциями

    Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что пошлины на товары из России не введены, так как между странами практически отсутствует торговля из-за санкций, наложенных ранее, сообщает Fox News.

    Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News заявил, что США не ввели пошлины на товары из России, так как между странами практически отсутствует торговля. Он подчеркнул, что Россия находится под санкциями, что исключает значимую торговлю. По его словам, подобная ситуация наблюдается и с Белоруссией, пишет «Коммерсантъ».

    Как сообщает The New York Times, в Белом доме подтвердили, что пошлины на товары из России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи не были введены, поскольку эти страны сталкиваются с высокими тарифами, а санкции препятствуют торговле. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также отметила, что санкции исключают любую значимую торговлю с Россией.

    Однако издание Axios опровергает слова чиновников, указывая, что торговля между РФ и США сохраняется, хотя ее объем значительно снизился. В частности, оборот сократился с 35 млрд долларов в 2021 году до 3,5 млрд в прошлом. Несмотря на это, США все же больше торгуют с Россией, чем с некоторыми странами, попавшими в тарифный список, такими как Маврикий или Бруней.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Китай выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры для защиты своих интересов и прав.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли.

    Министр финансов США Скотт Бессент рекомендовал другим странам отказаться от ответных действий на введенные Трампом пошлины, чтобы избежать эскалации торговых споров.

    Коментарии (5)
    3 апреля 2025, 18:32 • Новости дня
    Захарова напомнила Вучичу о роли Красной армии при освобождении Югославии
    Захарова напомнила Вучичу о роли Красной армии при освобождении Югославии
    @ Ольга Ландер/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление по поводу заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что сербская армия освободила Югославию своими силами.

    По словам Вучича, сербская армия освободила Югославию от нацистов в основном своими силами. Захарова выразила удивление этой формулировкой, подчеркнув, что в год 80-летия Победы важно помнить вклад Красной армии в освобождение Европы, в том числе Югославии, передает РИА «Новости».

    Захарова напомнила, что около 10 тыс. солдат и офицеров Красной армии погибли, освобождая Югославию, из них более четырех тысяч пали в боях за Белград осенью 1944 года. Она также отметила, что в составе Народно-освободительной армии Югославии воевали около 6000 советских граждан, из которых полторы тысячи погибли. Более 2000 советских солдат и офицеров были награждены югославскими орденами и медалями.

    Дипломат также добавила, что в Сербии заботятся о 49 захоронениях советских воинов, а российские представители приняли участие в праздновании 80-летия освобождения Белграда. Захарова выразила надежду, что высказывание Вучича было лишь неудачной формулировкой, и призвала сербских коллег не забывать о роли Красной армии в освобождении их страны.

    Важной датой для Сербии считается 20 октября 1944 года, когда завершилась Белградская операция, в которой участвовали части 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Толбухина, а также бойцы НОАЮ Иосипа Броз Тито. В центре Белграда находится мемориал, посвященный павшим бойцам Народно-освободительной армии Югославии и Красной армии, где горит Вечный огонь.

    Ранее Вучич заявил, что сербская армия освободила Югославию от нацистской оккупации в основном собственными силами, хотя получила помощь от Красной армии.

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    3 апреля 2025, 13:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области
    Российские войска освободили Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Веселое в Донецкой народной республике (ДНР), а подразделения группировки «Днепр» освободили Лобковое в Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировкой «Восток» было анесено поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Разливом, Ялтой, Отрадным, Вольным Полем ДНР и Январским Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 125 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, включая польскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны около Миропольского, Проходов и Петрушевки Сумской области.

    При этом потери противника составили до 75 военнослужащих, танк, бронемашину, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Каменки, Кондрашовки, Загоруйковки, Новой Кругляковки Харьковской области, Новомихайловки, Редкодуба и Нового ДНР.

    ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, два танка, бронемашину, четыре пикапа и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе американскую 155-миллиметровую гаубицу М198. Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем, подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Северска, Миньковки, Веролюбовки, Часова Яра, Курдюмовки, Константиновки и Плещеевки ДНР.

    Противник при этом потерял до 235 военнослужащих, танк, бронетранспортер, семь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и два склада боеприпасов.

    А подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии и отряда спецназначения «Омега» у Димитрова, Красноармейска, Котлино, Ленина, Удачного, Преображенки и Алексеевки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре бронемашины, включая американский бронетранспортер М113 и французский VAB. Уничтожены два артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВС России выбили ВСУ из села Веселое в ДНР.

    1 апреля российские войска освободили Разлив в ДНР. А в минувшие выходные российские войска освободили Запорожье в ДНР и Веселовку в Сумской области.

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    3 апреля 2025, 14:38 • Новости дня
    В храме в центре Москвы зарезали мужчину

    Tекст: Александра Юдина

    В центре Москвы в храме бывшего Скорбященского монастыря на Новослободской улице в результате конфликта был убит мужчина, подозреваемый задержан.

    В храме бывшего Скорбященского монастыря на Новослободской улице в Москве ночью обнаружили тело мужчины, передает РИА «Новости».

    По информации правоохранительных органов, конфликт между погибшим и подозреваемым привел к убийству.

    По словам источника агентства, тело было найдено в подсобном помещении храма.

    Подозреваемый пытался скрыться с места происшествия, но был задержан менее чем через час после преступления. Это дало возможность правоохранителям быстро установить его причастность к инциденту.

    Также сообщается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранители продолжают расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.

    Ранее в Петербурге мужчина нанес смертельный удар ножом своему оппоненту и попытался совершить самоубийство.

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    3 апреля 2025, 22:01 • Новости дня
    Экс-депутат Рады подтвердил уничтожение «Мрии» артиллерией ВСУ

    Экс-депутат Рады сообщил об уничтожении Ан-225 «Мрия» артиллерией ВСУ

    Экс-депутат Рады подтвердил уничтожение «Мрии» артиллерией ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в феврале 2022 года на аэродроме Гостомель под Киевом в результате обстрела украинскими военными, заявил экс-депутат Верховной рады Виталий Куприй.

    Куприй заявил, что самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в результате обстрела аэродрома Гостомель под Киевом Вооруженными силами Украины в феврале 2022 года, передает ТАСС.

    По его словам, имеются видеодоказательства, на которых видно, как ракеты из системы «Град» летят в сторону аэропорта, и что удары наносили украинские самолеты. Он также добавил, что уголовное дело по этому инциденту сфальсифицировано, и задал вопрос о незащищенности аэропорта.

    Экс-депутат подчеркнул, что руководство концерна «Антонов» получило письмо от главы «Укроборонпрома» Юрия Гусева, в котором тот отрицал наличие угрозы для авиапарка и фактически запретил перемещение самолетов, включая «Мрию», из аэропорта.

    Куприй выразил сомнение относительно действий Гусева, который сейчас обладает дипломатическим иммунитетом в Баку, и подчеркнул необходимость выяснения причин, по которым решение об эвакуации не было принято.

    Ан-225 «Мрия» был крупнейшим грузоподъемным самолетом в мире, его грузоподъемность достигала 250 тонн. Он был разработан в ОКБ имени Антонова и построен на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах для перевозки компонентов ракеты-носителя «Энергия» и орбитального корабля «Буран». После распада СССР самолет был адаптирован для коммерческих перевозок, а второй экземпляр так и не был завершен.

    Ранее российский военнослужащий Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ.

    Служба безопасности Украины завершила расследование по делу об уничтожении грузового самолета Ан-225 «Мрия».

    На Украине были арестованы экс-топ-менеджеры концерна «Антонов», которых СБУ считает виновными в потере самолета.

    Капитан самолета Дмитрий Антонов рассказал, что в январе руководство госпредприятия «Антонов» предпочло спасти себя, а не «Мрию».

    Коментарии (6)
    3 апреля 2025, 20:23 • Новости дня
    Макрон назвал ответ Парижа на повышение американских таможенных пошлин
    Макрон назвал ответ Парижа на повышение американских таможенных пошлин
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность введения мер против цифрового сектора США в ответ на повышение американских таможенных пошлин.

    Он выступил с этим заявлением во время совещания в Елисейском дворце с участием членов правительства и руководителей ведущих компаний, передает ТАСС.

    Макрон подчеркнул необходимость быстрого реагирования на изменения в торговых отношениях с США, указав, что «ничего не нужно исключать в краткосрочной перспективе». Он пояснил, что возможные меры могут включать как повышение собственных пошлин, так и другие шаги в цифровой отрасли, где США особенно выигрывают в Европе.

    По мнению президента Франции, ответ Европы на действия США должен быть «решительным и консолидированным».

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Ранее Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США до разрешения вопроса с таможенными пошлинами.

    Коментарии (3)
    3 апреля 2025, 12:09 • Новости дня
    МИД заявил о планах европейцев на Одессу и Львов

    Представитель МИД Захарова сообщила о планах на Одессу и Львов

    МИД заявил о планах европейцев на Одессу и Львов
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом, что вызывает ассоциации с интервенцией времен Гражданской войны, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова отметила, что некоторые европейские страны планируют разместить на Украине «гарантийные силы» с целью контроля над Одессой и Львовом, передает ТАСС.

    Она сравнила эти планы с интервенцией стран Антанты в ходе Гражданской войны в России в 1917-1922 годах.

    По ее словам, среди задач таких «гарантийных сил» – сдерживание потенциальной агрессии со стороны России. Захарова уверена, что исторический опыт позволяет России противостоять таким действиям.

    Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что план ввода европейского контингента на Украину можно рассматривать как оккупацию.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Британия намерены разместить своих военных в стратегически важных местах на Украине, но не на линии фронта.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о небезосновательном интересе Польши к Львову, отметив историческую значимость города.

    Газета ВЗГЛЯД писала об интересе Британии к Одессе и Очакову.

    Коментарии (12)
    3 апреля 2025, 10:37 • Новости дня
    На Украине назвали взаимные пошлины США в 10% «цинизмом высшего сорта»
    На Украине назвали взаимные пошлины США в 10% «цинизмом высшего сорта»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Раде назвали пошлины США в 10% «цинизмом высшего сорта», украинские депутаты опасаются, что введенные тарифы на украинский импорт отвлекут внимание других стран от Украины.

    Депутат Верховной рады Ирина Геращенко выразила опасения, что введение президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин на импортные товары отвлекает внимание мирового сообщества от Украины, что может иметь негативные последствия для Киева, передает ТАСС.

    «Мир вошел в зону страшной турбулентности. К сожалению, введение пошлин отвлекает внимание от войны и плохо для Украины», – написала она в телеграм-канале.

    Другой депутат Ярослав Железняк признал негативные последствия для украинской экономики от введенных пошлин, однако отметил, что это не катастрофа по сравнению с условиями для других стран. Он подчеркнул, что украинский экспорт в США составляет лишь 0,9 млрд долларов или 2% от всего экспорта, тогда как импорт из США превышает 3 млрд долларов.

    Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев высказал мнение, что новые пошлины в размере 10% на украинский импорт не окажут существенного влияния на страну, но могут вызвать негативные косвенные последствия. Он назвал эти пошлины «цинизмом высшего сорта» ввиду значительного перевеса США во взаимной торговле и указал, что глобальная торговая война может замедлить экономики партнеров Украины, сократив возможности для помощи.

    Гетманцев также отметил, что правительства стран-партнеров, прежде всего в ЕС, могут включить протекционистские меры, что уже более существенно ударит по Украине. Он подчеркнул, что США находятся в выгодном положении в двусторонней торговле и введение пошлин в 10% при дефиците торговли в 2,6 млрд долларов является «экономическим цинизмом высшего ранга».

    Ранее Трамп заявил, что США установили новые таможенные пошлины на импортные товары, причем для Украины пошлины составят 10%.

    Американская администрация также вводит с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли.

    При этом в США исключили сталь и алюминий из взаимных тарифов.

    Коментарии (10)
    3 апреля 2025, 16:40 • Новости дня
    Командование ВСУ запретило сдаваться блокированным в Курской области военным
    Командование ВСУ запретило сдаваться блокированным в Курской области военным
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинским военным, блокированным в районе Гуево в Курской области, запрещено сдаваться в плен, несмотря на тяжелые условия и нехватку медикаментов, связи и провианта, сообщили в антифашистском подполье.

    Представитель подполья сообщил, что командование ВСУ требует от солдат продолжать сопротивление, даже если они тяжело ранены, передает РИА «Новости». По его словам, такие условия вынуждают военных буквально умирать в подвалах.

    Кроме того, большинство украинских военнослужащих, окруженных в этом районе, не имеют доступа к связи, медикаментам и необходимым запасам продовольствия, добавил собеседник агентства.

    Ранее стало известно, что в районе села Гуево в Курской области обнаружены группы украинских военнослужащих, состоящие из бывших заключенных, которые действуют в окрестных лесных массивах.

    Также сообщалось, что украинские военные не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за собственных мин, установленных для защиты позиций от российских сил.

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    3 апреля 2025, 14:57 • Новости дня
    Бербок раскритиковала Венгрию за отказ арестовать Нетаньяху

    Tекст: Ольга Иванова

    Исполняющая обязанности министра иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала Венгрию за отказ арестовать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав это нарушением международного уголовного права и напомнив о важности соблюдения Римского статута.

    По прибытии на заседание министров иностранных дел стран НАТО Бербок заявила, что «это плохой день для международного уголовного права», передает ТАСС.

    Она отметила, что в Европе существуют ясные правила, обязательные для всех членов Евросоюза, и подчеркнула важность Римского статута. «Я постоянно давала ясно понять, что в Европе никто не может быть выше права. Это касается всех областей права», – добавила Бербок.

    Нетаньяху, несмотря на арестный ордер МУС, прилетел в Будапешт для переговоров с Виктором Орбаном; главной темой станет обсуждение предложения США по переселению жителей сектора Газа.

    Напомним, 21 ноября МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

    Президент США подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль.


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    3 апреля 2025, 21:38 • Новости дня
    В НАТО назвали число подготовленных для Украины пилотов F-16

    Командующий НАТО Каволи сообщил о готовности передать Украине дополнительных F-16

    В НАТО назвали число подготовленных для Украины пилотов F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В настоящее время на Украине находятся несколько подготовленных для пилотирования F-16 летчиков, «еще больше» пилотов проходят в настоящее время подготовку за рубежом, сообщил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи.

    Каволи на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США заявил, что на Украине уже находятся несколько F-16 и несколько подготовленных пилотов. В процессе подготовки находятся еще больше самолетов и пилотов, которые будут готовы к отправке в будущем, передает ТАСС.

    Генерал отметил, что ни один из F-16 не был доставлен из США, основными поставщиками стали страны Северной Европы, такие как Нидерланды и Дания. Пилоты, управляющие F-16, имеют украинское гражданство и проходили подготовку в различных местах, включая Румынию, Нидерланды и штат Аризона в США. Отвечая на вопрос, какое гражданство у пилотов F-16, генерал ответил: «Они украинцы».

    Каволи также отметил, что украинские военнослужащие продолжают использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot.

    Ранее Figaro сообщило, что в странах Европы высокопоставленные военные готовятся к потенциальному гибридному конфликту с Россией или даже к прямому боевому столкновению. До этого в Европе сорвался план по расходованию 40 млрд евро на военную помощь Украине.

    В пятницу профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США намерен использовать вопрос поставок оружия как средство давления на Украину, чтобы прекратить боевые действия.

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