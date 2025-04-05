  • Новость часаУкраинские войска атаковали пять сел Белгородской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европу предупредили о возможном возврате активов России летом
    Захарова обвинила Бербок в воссоздании нацистских практик
    Ягр эмоционально отреагировал на рекорд Овечкина
    МИД Финляндии: Нормализация отношений с Россией преждевременна
    Премьер Тюрингии допустил возвращение поставок российского газа в Германию
    Зеленский раскрыл состав европейских «миротворцев» в миссии на Украине
    Стубб: Отправка войск на Украину отклонилась от курса
    Бессент обвинил Зеленского в «разрушении самой простой вещи в мире»
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    5 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    26 комментариев
    5 апреля 2025, 19:32 • Политика

    Трамп послал Макрону «черную метку»

    Трамп послал Макрону «черную метку»
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Приговор суда, перечеркнувший дальнейшую политическую карьеру Марин Ле Пен, обещает принести немало неприятностей ее врагу – президенту Франции Эммануэлю Макрону. Его американский коллега Дональд Трамп решил поучить Евросоюз демократии. Чем настойчивее он это делает, тем лучше для России.

    Формально запись Дональда Трампа в его собственной соцсети «Правда» – это слова поддержки в адрес Марин Ле Пен. Более расширенная версия комментария, который дал Трамп по следам приговора, закрывшего для симпатичной ему персоны путь к посту президента Франции.

    Но на самом деле это нечто другое, гораздо более важное. Это «черная метка» для действующего французского президента Эмманюэля Макрона. Если соотнести ее с более ранними заявлениями из Вашингтона – это даже угроза, уж как минимум – уведомление, что особые и по европейским меркам теплые отношения между Макроном и Трампом завершены.

    От Белого дома – в Елисейский дворец: не друг ты мне больше.

    В своей реакции на французский приговор Трамп акцентирует внимание на самых неудобных для Макрона вещах, которые, в то же время, оцениваются президентом США как личный вызов. Например, Трамп называет вердикт суда «охотой на ведьм» и уравнивает преследование Ле Пен с попытками осудить его самого в период, когда президентом США был Джо Байден.

    Трамп прямо обвиняет Париж в цензуре и преследовании политических оппонентов. То есть в том, что его вице-президент Джей Ди Вэнс в нашумевшей «мюнхенской речи» называл причиной, по которой США не могут считать Европу в полной мере союзником. Идеологические союзники нынешней администрации – это как раз те, кого европейские структуры преследуют и во Франции, и в Германии, и в Румынии. Таких довольно разных политиков, как Кэлин Джорджеску и Марин Ле Пен объединяет то, что они консерваторы, противники миграции и евроскептики, – и объединяет в том числе с Трампом.

    На ваш взгляд
    Кому из политиков, подвергшихся в последнее время судебному преследованию со стороны властей, вы больше сочувствуете?






    Результаты

    Те европейские единомышленника Трампа, кто пока еще на свободе, – венгерский премьер Виктор Орбан и его итальянская коллега Джорджа Мелони – тоже высказались в поддержку Ле Пен и с осуждением угрожающих ей сил.

    Обычно под этими силами понимают главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, но в случае с Ле Пен Макрон мог и сам всё инициировать: это его война.

    Тот же Трамп в своей отповеди отметил, что Ле Пен в будущем «могла бы достичь крупной победы», явно имея в виду пост президента Франции, который Макрон намерен передать ни в коем случае не Ле Пен, а своему преемнику (если не исходить из того, что слухи о хаотичных поисках способа избраться на третий срок – всего лишь слухи, как заявляет сам Макрон).

    Наконец, президент США пригрозил, что приговор Ле Пен негативно отразится на имидже Франции и ее граждан. Но в первую очередь, надо полагать, на гражданине Макроне. Вместо личной лояльности Трампа он теперь имеет обвинения в диктаторских замашках и торговые пошлины.

    И очень хорошо. Пускай продолжают.

    Для Ле Пен это все, конечно, нехорошо: ее стратегия не сработала. В последние годы она сдвинулась к политическому центру и отказалась от прежнего радикализма, имея в виду, что это поможет ей предотвратить переизбрание Макрона или хотя бы обеспечит победу ее партии «Национальное объединение» на парламентских выборах. Не помогло, не обеспечило.

    В своем нынешнем образе Ле Пен даже аплодировала речи Владимира Зеленского. Такое Макрон и Урсула любят. Но суд счел, что попытка Ле Пен стать президентом Франции в 2022 году, ради которого вся эта идеологическая «перестройка» затевалась, будет последней.

    В то же время, произошедшее с Ле Пен пока не имеет большого политического значения. Следующие президентские выборы во Франции должны пройти через два с лишним года – огромный по нынешним меркам срок. За это время многое грозит поменяться и в Европе, и на Украине, и в США, а на промежуточном этапе – в 2026-м – свой вердикт по делу француженки вынесет апелляционная судебная инстанция.

    Даже если это решение будет в пользу Макрона, на выборах Ле Пен вполне может заменить действующий лидер ее партии Жордан Барделла. Вероятно, он даже более перспективный кандидат от правых, особенно в условиях нынешнего произвола. Иными словами, обвинительный вердикт суда может сделать французских консерваторов еще популярнее, чем сейчас. При Ле Пен во всех вариациях ее популярности на то, чтобы выиграть выборы, не хватало.

    Возможно, Макрона сейчас интересуют даже не президентские, а внеочередные парламентские выборы, которые он, согласно некоторым данным, хочет назначить на это лето. Якобы именно для этого и устраняют Ле Пен: чтобы она дома в браслете сидела (о тюрьме в приговоре речь не идет), а не участвовала в избирательной кампании.

    Но Макрон тот еще стратег. В прошлом году он уже переиграл сам себя, назначив досрочные выборы, ставшие для его партии малорезультативными. Рискует просчитаться и в этот раз: у наиболее непримиримой части избирателей Ле Пен поднакопилось к ней претензий насчет «соглашательства» с Макроном, а теперь претензии сотрутся благодаря ореолу мученицы, и тогда, чем черт не шутит,

    правые наконец-то смогут поставить во Франции свое правительство, которое, в свою очередь, сможет решить многие проблемы Ле Пен.

    В общем, пускай французы живут свей французской жизнью: важны не ее подробности, а сам факт ссоры между Парижем и Вашингтоном. Если он перерастет в противостояние, личная популярность Марона может даже вырасти, поскольку французы Трампа не любят. И хорошо, что не любят.

    Чем глубже и разнообразнее конфликт между Европой и США, тем в среднесрочной и долгосрочной перспективе больше шансов на то, что Старый Свет вернет себе стратегическую самостоятельность от Нового.

    В ближайшей перспективе, наоборот, ссора с Вашингтоном ослабит Европу, а через нее – Украину. В данный момент России важно, чтобы Трамп и Макрон стали соперниками буквально во всем – от гонки тарифов до влияния на Киев.

    Дискредитация руководства ЕС и вбивание клиньев между Парижем и Вашингтоном – это, кажется, самый разрушительный для либерального глобализма сценарий, который способна осуществить Марин Ле Пен. Причем ей для его реализации совершенно ничего не нужно делать: только сидеть дома с браслетом слежения. Несправедливо, но для дела мира полезно. C’est la vie.

    Главное
    Рютте предложил изучить варианты гарантий безопасности Киеву
    Глава МИД Эстонии призвал лишить Венгрию права голоса в ЕС
    В Федерации гимнастики России объяснили отказ спортсменов выступать в нейтральном статусе
    Немецкие школьники устроили скандал в мемориале Берген-Бельзен
    В Британии призвали Макрона умерить использование парфюма
    «Русский Ди Каприо» похудел на СВО на 20 килограммов
    Умер проживший семь лет на могиле хозяина дагестанский кот «Хатико»

    Мир испугался наплыва дешевых китайских товаров из-за пошлин США

    Китай намерен биться с США. Он ответил Дональду Трампу введением 34-процентных пошлин на все американские товары. Хватит ли КНР сил победить в торговой войне? В первую волну Пекину удалось не только найти новые рынки сбыта, но и совершить технологический рывок. Евросоюз уже в панике от ожидания наплыва дешевой китайской продукции. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп послал Макрону «черную метку»

    Приговор суда, перечеркнувший дальнейшую политическую карьеру Марин Ле Пен, обещает принести немало неприятностей ее врагу – президенту Франции Эммануэлю Макрону. Его американский коллега Дональд Трамп решил поучить Евросоюз демократии. Чем настойчивее он это делает, тем лучше для России. Подробности

    Перейти в раздел

    «Если жив, то там классно». Как СВО превращается в семейное дело

    Что заставило 60-летнего слесаря добиваться третьего по счету контракта? Для чего на передовую добровольно ушел отец четырех дочерей? Почему мама, некогда не отпустившая сына в Сирию, одобрила его участие в СВО? Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД побывал на одной из крупнейших электростанций Сибири под Нижневартовском, где встретил работников – ветеранов СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп решил превратить НАТО в свой бизнес-проект

    Соединенные Штаты хотят, чтобы все члены НАТО тратили не менее 5% своего ВВП на оборону, заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Сейчас по этому показателю США уступают Польше, которая среди членов альянса стала лидером по военным расходам. Насколько реализуемо очередное требование Дональда Трампа и на что пойдут дополнительные деньги? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............