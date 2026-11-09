Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
МВД раскрыло способы распознавания поддельных штрафов ГИБДД
МВД: Поддельные штрафы ГИБДД можно распознать по реквизитам
Поддельные штрафы за нарушения правил дорожного движения можно распознать по реквизитам, способу доставки и отсутствию уникального идентификатора начисления, следует из материалов МВД России.
Получение постановления и квитанции о штрафе за нарушение ПДД от Госавтоинспекции по электронной почте или в мессенджере является одним из признаков того, что они направлены мошенниками. Настоящий штраф приходит в личный кабинет на портале «Госуслуги» или отображается на сайте ГИБДД, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
В ведомстве советуют обращать внимание на бланк-квитанцию с банковскими реквизитами для уплаты штрафа. В настоящей квитанции всегда указан один получатель – «Управление Федерального казначейства». В поддельной квитанции в этой графе указан счет платежной электронной системы, и при оплате деньги уходят аферистам.
Кроме того, настоящий штраф от ГАИ содержит уникальный идентификатор начисления (УИН) из 20 или 25 цифр, по которому можно проверить наличие долга в официальных базах. Если УИН отсутствует, квитанция является поддельной.
При выявлении мошеннического бланка для оплаты штрафа в МВД рекомендуют незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
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