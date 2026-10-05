Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
Роскачество предупредило о краже денег через поддельные QR-коды
Роскачество: Мошенники научились похищать деньги через наклейки с QR-кодами
Злоумышленники начали наклеивать поддельные QR-коды в кафе и магазинах, чтобы похитить деньги и личные данные граждан, рассказали специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.
«Злоумышленники наклеивают поддельное изображение поверх настоящего кода. После сканирования пользователь попадает на стороннюю страницу, где его просят вручную указать данные банковской карты, пароль или код из сообщения. Такая схема позволяет похитить как деньги, так и персональные данные», – рассказали в Роскачестве «Газете.Ru».
При настоящей оплате по QR-коду не нужно открывать браузер и вводить реквизиты. Сразу должно запускаться банковское приложение с готовой операцией, подчеркнули эксперты.
В Роскачестве посоветовали проверять название получателя, сумму и назначение перевода перед подтверждением. Если вместо названия магазина указано «Платежный сервис», переводить деньги не стоит.
Также не следует сканировать QR-коды от незнакомцев в мессенджерах или подозрительные наклейки на столбах и стенах. Если код на кассе выглядит переклеенным, безопаснее выбрать другой способ оплаты, резюмировали специалисты.
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