ЕКА сообщило об открытии самого дальнего квазара в истории

Tекст: Игорь Иножарский

Астрономы обнаружили самый далекий из известных квазаров, свет которого идет к Земле примерно 13,1 млрд лет и относится к эпохе, когда Вселенная была моложе нынешней менее чем на 5%, передает Deutsche Welle*.

Объект, получивший обозначение J1504+6252 и прозвище Дун Аонгас, сформировался через примерно 630 млн лет после Большого взрыва и считается самым древним из наблюдавшихся квазаров в 13,8-миллиардолетней истории Вселенной. Результаты работы международной группы опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics.

Квазар представляет собой чрезвычайно яркое ядро активной галактики, питаемое газом, падающим на сверхмассивную черную дыру, и в краткий период эволюции галактики его ядро может затмевать остальную систему. По словам исследователей, обнаруженный квазар подтверждает, что массивные черные дыры существовали уже на самых ранних этапах космической эволюции.

«По мере того как огромные количества газа, пыли и вещества падают к черной дыре, они образуют закрученный аккреционный диск, который разогревается до экстремальных температур и излучает колоссальные энергии, затмевая остальную галактику в сотни и даже тысячи раз», – заявила астроном и соавтор работы Сильвия Белладитта из Института астрономии общества Макса Планка и Болонской обсерватории астрофизики и космической науки.

Руководитель исследования Жюльен Вольф отметил, что уже через 630 млн лет после Большого взрыва масса черной дыры в центре Дун Аонгаса достигла примерно 360 млн солнечных масс и светила как полноценный квазар, что поддерживает сценарий образования сверхмассивных черных дыр при прямом коллапсе гигантских газовых облаков с последующим накоплением вещества. Квазар был впервые зафиксирован космическим телескопом Euclid Европейского космического агентства, предназначенным для изучения темной материи и темной энергии, а его свойства уточнялись по данным наземных и орбитальных телескопов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейское космическое агентство сообщило об открытии телескопом Euclid древнейшего квазара, существовавшего через 630 млн лет после Большого взрыва. Летом астрономы обнаружили в тысяче световых лет от Земли два необычных газовых гиганта размером с Юпитер с плотностью ниже плотности сахарной ваты. В апреле масштабное пятилетнее сканирование неба завершилось созданием карты из 47 млн галактик для изучения темной энергии.