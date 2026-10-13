Компания SpaceX запустила грузовой корабль Cargo Dragon к МКС

НАСА: SpaceX запустила к МКС грузовой корабль Cargo Dragon с 2,8 т груза

Запуск состоялся в рамках 35-й миссии по пополнению запасов на орбитальной станции. Корабль доставит на орбиту более 2,8 т грузов, включая комплект солнечных батарей и оборудование для экспериментов по изучению влияния микрогравитации на ткани сердца, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию НАСА.

Ожидается, что Cargo Dragon в автоматическом режиме пристыкуется к МКС 15 октября. В середине ноября он должен вернуться на Землю с результатами научных экспериментов и оборудованием для ремонта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе корабль Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым вернулся на Землю. В среду он отстыковался от МКС.

В прошлом месяце НАСА указало срок запуска миссии Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым.