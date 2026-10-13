Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Компания SpaceX запустила грузовой корабль Cargo Dragon к МКС
НАСА: SpaceX запустила к МКС грузовой корабль Cargo Dragon с 2,8 т груза
С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9, которая должна доставить на Международную космическую станцию грузовой корабль Cargo Dragon.
Запуск состоялся в рамках 35-й миссии по пополнению запасов на орбитальной станции. Корабль доставит на орбиту более 2,8 т грузов, включая комплект солнечных батарей и оборудование для экспериментов по изучению влияния микрогравитации на ткани сердца, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию НАСА.
Ожидается, что Cargo Dragon в автоматическом режиме пристыкуется к МКС 15 октября. В середине ноября он должен вернуться на Землю с результатами научных экспериментов и оборудованием для ремонта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе корабль Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым вернулся на Землю. В среду он отстыковался от МКС.
В прошлом месяце НАСА указало срок запуска миссии Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым.