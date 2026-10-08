Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым вернулся на Землю

Tекст: Тимур Шайдуллин

Американский космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту вернулся на Землю. Он приводнился у побережья штата Калифорния в 08:34 по местному времени (18:34 мск). Путь экипажа миссии Crew-12 от орбитальной станции до Земли занял около 27 часов, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Вместе с Федяевым на Землю вернулись астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено. Экипаж находился на орбите с середины февраля.

Перед отправлением Меир передала командование Международной космической станцией российскому космонавту Петру Дуброву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС. В воскресенье НАСА перенесло отстыковку аппарата.

В феврале корабль с Федяевым пристыковался к орбитальной станции.