Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым успешно отстыковался от МКС

Tекст: Ольга Иванова

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-12, в состав которого входит космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, успешно отстыковался от Международной космической станции, передает ТАСС.

Отстыковка произошла в 15:05 мск, трансляция велась на YouTube-канале Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Путь до Земли займет более суток, ожидается, что корабль приводнится у побережья Калифорнии около 18:34 мск.

Экипаж Crew-12 находился на МКС с середины февраля. Вместе с Федяевым в состав миссии входят астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено. Ранее, 4 октября, Меир передала командование МКС российскому космонавту Петру Дуброву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье НАСА перенесла отстыковку Crew Dragon с космонавтом Федяевым от МКС.

В пятницу Crew Dragon с космонавтом Тетерятниковым пристыковался к МКС.

В четверг российский космонавт Тетерятников отправился к МКС на Crew Dragon.