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НАСА перенесла отстыковку Crew Dragon с космонавтом Федяевым от МКС
НАСА сообщило о переносе отстыковки Crew Dragon от МКС
Экипаж миссии Crew 12, включая космонавта Андрея Федяева, завершает работу на орбитальной станции и готовится к безопасному приводнению у побережья Калифорнии в ближайшие дни, сообщили в НАСА.
«После анализа погодных условий и условий приводнения у побережья Калифорнии НАСА и SpaceX планируют отстыковку миссии Crew-12 от Международной космической станции (МКС) не ранее 1:05 утра по восточному времени в среду, 7 октября», – сказано в сообщении.
В НАСА уточнили, что 7 октября астронавты НАСА Джессика Мейр и Джек Хэтэуэй , астронавт ЕКА (Европейского космического агентства) Софи Адено и космонавт Роскосмоса Андрей Федяев должны приземлиться у побережья Калифорнии примерно в 11:25 утра в четверг, 8 октября.
Точное время приводнения может немного измениться в зависимости от выбранного места возвращения.
В воскресенье, четвертого октября, состоится официальная передача полномочий. Джессика Мейр уступит командование станцией космонавту Петру Дуброву в ходе торжественной церемонии.
Ранее НАСА сообщало, что космонавты миссии NASA SpaceX Crew-12 вернутся с МКС после участия в исследованиях, направленных на улучшение жизни на Земле и подготовку людей к миссиям в дальний космос.
Их возвращение планировалось на 5 октября, но было отложено из-за погодных условий. Команда Crew-12 работает на орбите с середины февраля текущего года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавты на МКС приготовили ужин под руководством российских шеф-поваров. В сентябре космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС. В июле космонавт Петр Дубров возглавил российский сегмент МКС.