Роскосмос: Космонавты получат обогащенный пробиотиками «сухой йогурт»

Tекст: Дарья Григоренко

«Специально для экипажей, работающих на орбите, будет разработан «сухой йогурт», который сохранит все функциональные свойства благодаря специально разработанной технологии сушки», – говорится в сообщении госкорпорации на платформе Max.

Отмечается, что в его составе будет в десять раз больше пробиотических бифидобактерий по сравнению с обычным продуктом, а также витамины, кальций и белок. Соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов и председатель совета директоров «Логики молока» Руслан Алисултанов.

Йогурт не требует холодной перевозки, поэтому будет востребован в арктических экспедициях и других труднодоступных районах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник летчик-космонавт Иван Вагнер рассказал о высокой оценке российского творога американскими астронавтами.

В сентябре российский завод производителя упаковки Aptar перешел под временное управление компании «Эйч энд Эн», известной как «Логика молока».

В августе экипажу Международной космической станции решили отправить леденцы-петушки, орешки и кондитерские изделия в виде матрешек.