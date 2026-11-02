Американские астронавты на МКС полюбили российский творог и консервы

Tекст: Ольга Иванова

«Мы делимся, меняемся продуктами периодически. У них есть свои вкусные продукты, у нас свои. Наш творог, например, нравится всем. Также у нас очень вкусные мясные консервы, [коллеги] с удовольствием прилетают и едят наши мясные консервы», – заявил Вагнер.

Космонавт добавил, что у американских коллег есть бифштексы и стейки, однако российская еда, по его мнению, в целом представлена в виде «полноценных хороших блюд», передает ТАСС.

Вагнер также отметил, что в условиях невесомости космонавтам часто хочется «раздражителей вкуса» – острого, соленого, сладкого и кислого. Из-за этого на станцию часто просят прислать аджику и перец.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на послеполетной конференции российский космонавт Андрей Федяев рассказал о шоу талантов и приготовлении необычных блюд на МКС.

В сентябре российские космонавты приготовили блюда современной русской кухни под руководством отечественных шеф-поваров.

В августе экипажу МКС решили отправить леденцы-петушки, сибирские кедровые орешки и кондитерские изделия в виде матрешек.