    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживают необратимые изменения.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    2 мая 2026, 09:09 • Новости дня

    Мошенники устроили рассылку о «перерасчете» коммуналки через мессенджеры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Аферисты от лица Мосэнергосбыта начали создавать чаты в мессенджерах и предлагать в них «перерасчет» коммунальных платежей, чтобы заполучить доступ к «Госуслугам» жертвы.

    Мошенники начали активно предлагать жителям Москвы «перерасчет» коммунальных платежей через чаты в мессенджерах, передает РИА «Новости». Аферисты представляются сотрудниками компании Мосэнергосбыт и добавляют пользователей в группы, где обещают якобы выгодный перерасчет и новый автоматический перенос данных с портала «Госуслуг».

    Потенциальным жертвам предлагается пройти несложную процедуру: перейти по ссылке в чат-бот, похожий на официальный бот «Госуслуг», подтвердить свой номер телефона и получить «уникальный ключ». Затем мошенники просят переслать этот ключ обратно в чат.

    Если человек выполняет все инструкции, злоумышленники получают доступ к его личному кабинету на «Госуслугах», что может привести к серьезным последствиям, включая кражу персональных данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники начали использовать новые схемы для хищения персональных данных россиян под видом перерасчета коммунальных платежей за электроэнергию.

    Эксперты назвали создание поддельных групп в мессенджерах самым распространенным способом обмана в сфере ЖКХ.

    Ранее злоумышленники использовали тему изменений в жилищном законодательстве для похищения аккаунтов на портале «Госуслуги».

    1 мая 2026, 19:57 • Новости дня
    «Единая Россия» представила новые меры поддержки семей с детьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой расширить социальную поддержку семей с детьми, включая создание новых сервисов и материальную помощь многодетным.

    Среди инициатив – создание центров подготовки к родам при женских консультациях, дополнительная материальная помощь многодетным семьям, внедрение принципа «единого окна» для семей с детьми на портале «Госуслуги» и запуск добровольной сертификации для нянь с внесением их в специальный реестр, сообщается на сайте «Единой России».

    На пленарном заседании форума партии председатель Дмитрий Медведев отметил, что поддержка семьи – стратегический приоритет партии и одна из главных национальных целей, обозначенных президентом.

    В Народной программе «Единой России» будут отражены все социальные обязательства, а также инициативы по поддержке многодетных семей. «Сформирован каркас мер поддержки, на который мы добавляем новые решения. Семьи, у которых родился третий ребенок, могут получить 450 тыс. рублей из бюджета на погашение ипотеки», – заявил Медведев.

    Партия предлагает расширять сеть комнат матери и ребенка в вузах, строить семейные блоки в студенческих общежитиях, а для студенческих семей с детьми вводить особый график учебы.

    Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что с 2020 года в России действует целостная модель поддержки семей, включая соцконтракты, а также предложила ввести корпоративный семейный стандарт. Она подчеркнула, что меры поддержки многодетных семей должны предоставляться без критерия нуждаемости.

    Участники форума выступили за создание в регионах с низкой рождаемостью дополнительных мер поддержки вторых и последующих детей, включая выделение земельных участков. Также внесено предложение закупать натуральную помощь – школьную форму, кроватки, детские коляски и продуктовые наборы – исключительно у российских производителей, при условии высокого качества товаров.

    По итогам круглого стола «Молодая семья – фундамент будущего» предложено комплексное развитие инфраструктуры для молодых семей: комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания для малышей, а также запуск программ послеродовой реабилитации и школы молодых отцов. «В молодом возрасте больше сил и энергии, которые можно тратить на ребенка. Чем раньше появится первенец, тем больше шансов, что в семье будут еще дети», – заявил руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин.

    Все инициативы будут проработаны и переданы Экспертному совету партии, который объединяет представителей науки, промышленности, общественников и участников СВО.

    1 мая 2026, 18:11 • Новости дня
    «Единая Россия» заступилась за уроженку Бурятии после инцидента в автобусе
    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель ЦИК партии «Единая Россия» и координатор проекта «Историческая память» Александр Сидякин прокомментировал нападение на уроженку Бурятии в московском автобусе.

    В своем канале в Max Сидякин подчеркнул, что такие случаи – «это не просто бытовое хулиганство, а прямой удар по самому фундаменту нашего государства. Россия – это страна, которая веками формировалась как единый дом для множества народов и культур».

    «Сегодня наши братья, будь то русские, буряты, татары, чеченцы или башкиры, плечом к плечу защищают нашу Родину на передовой», – подчеркнул он.

    По словам Сидякина, особенно возмутительно, что нападавшими оказались женщины: «Самое удивительное, что нападавшими были не какие-то опустившиеся маргиналы или уличные хулиганы, а женщины. И вот уж действительно задаешься вопросом: как можно было опуститься до такого уровня одичания?» – поразился он.

    Сидякин подчеркнул, что агрессия по отношению к человеку из-за внешности или языка недопустима и не может быть оправдана никакими обстоятельствами.

    Он сообщил, что уже направил обращения в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру для проверки этого инцидента, отметив, что безопасность на улицах городов России должна быть гарантирована каждому, вне зависимости от цвета кожи, языка общения или места рождения

    Как писала газета ВЗГЛЯД, речь идет о Наталье Сундуповой, дизайнере интерьера из Бурятии, которая опубликовала видео после конфликта в общественном транспорте.

    Пострадавшая рассказала, что одна из женщин оскорбила ее из-за внешности и языка, а затем ударила, заявив, что Наталья должна «жить в своей стране». Сундупова попыталась объяснить, что Бурятия – часть России, но это не помогло.

    После происшествия Наталья вызвала полицию, а представители Бурятии в Москве уже связались с ней и пообещали держать ситуацию под контролем.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    1 мая 2026, 11:47 • Новости дня
    Ультиматум Зеленского о вступлении в Евросоюз разозлил западных политиков

    FT сообщило об ухудшении отношений Европы и Киева из-за требований Зеленского

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Настойчивые попытки украинских властей добиться скорейшей интеграции в европейское сообщество спровоцировали серьезное напряжение среди западных союзников, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    Ультиматумы президента Украины об ускоренном вступлении страны в Евросоюз привели к ухудшению отношений между Киевом и европейскими столицами, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. Журналисты отмечают, что подобная риторика вызывает сильное раздражение на Западе.

    В материале издания сказано: «Его настойчивые попытки добиться скорейшего вступления усиливают напряженность в отношениях с европейскими столицами в то время, когда Вашингтон рассматривает вопрос о дальнейшей поддержке Киева».

    По данным источников, на встрече на Кипре в конце апреля украинские чиновники упрекали европейцев в медлительности. Представители Киева заявляли, что объединение нуждается в них больше, чем они в членстве. Собеседники газеты подчеркнули, что позиция должника ни к чему хорошему не приведет.

    «Они говорят: «Вы нам должны». А это ни к чему хорошему не приводит», – сообщил источник.

    Глава киевского режима поручил дипломатам добиваться исключительно полноправного членства и не рассматривать альтернативные варианты интеграции. В ответ на это политикам пришлось услышать горькую правду от европейских коллег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны подготовили для Киева пакет краткосрочных экономических привилегий вместо ускоренного вступления в объединение. Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого присоединения Украины к Евросоюзу.

    1 мая 2026, 21:47 • Новости дня
    Белый дом уведомил Конгресс США об окончании войны с Ираном
    Tекст: Мария Иванова

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    Американская администрация официально оповестила законодателей о завершении силовой операции против исламской республики, передает ТАСС. Соответствующий правительственный документ был напрямую направлен спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

    В тексте послания главы Белого дома констатируется завершение кампании. «Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились», – говорится в официальном письме главы государства.

    В пятницу президент США отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военной операции против Ирана после истечения предусмотренного законом 60-дневного срока. Кроме того глава Белого дома выразил недовольство последним предложением Ирана по ядерной сделке.

    Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов напомнил, что 1 мая истек срок, после которого президент США не может вести военные действия без разрешения Конгресса. «В связи с этим Белый дом сообщил законодателям, что считает войну с Ираном законченной, то есть никакого разрешения уже не требуется. Элегантно. Какая война?», – написал политолог в Telegram-канале.

    Ранее Пентагон приостановил отсчет 60 дней ведения военной операции без одобрения Конгресса из-за временного перемирия.

    1 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые пошлины США на автомобили и грузовики из Евросоюза в размере 25% могут стать фатальным испытанием для промышленности блока, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Он подчеркнул, что в условиях продолжающегося энергетического кризиса европейская промышленность и так испытывает серьезные трудности, передает РИА «Новости».

    По словам Дмитриева, введение столь высоких тарифов в сочетании с ростом цен на энергоносители будет «смертельным ударом по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза».

    Напомним, США объявили о повышении ставки пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%.

    1 мая 2026, 11:47 • Новости дня
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Баку принял решение о полной заморозке контактов с европейскими депутатами на фоне продолжающихся недружественных действий и заявлений в адрес республики, сообщила пресс-служба Милли Меджлиса (парламента) страны.

    Законодательный орган республики прекратил взаимодействие с европейскими коллегами по всем возможным направлениям, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

    В парламенте подчеркнули, что причиной стала откровенно враждебная позиция европейских структур.

    Отмечается, что сотрудничество приостанавливается по всем направлениям.

    Для оценки действий европейских депутатов создана специальная парламентская комиссия. Ее председателем назначен Зияфет Аскеров, в состав также вошли еще шесть парламентариев.

    Спикер Сахиба Гафарова напомнила, что отношения уже прерывались ранее, но были восстановлены осенью 2016 года. При этом она отметила, что прошедшие десять лет доказали нежелание европейского института отказываться от предвзятости, которая только усилилась после восстановления территориальной целостности страны.

    1 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили опытных инструкторов ВСУ в Покаляном
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения группировки «Север» закрепились в населенном пункте Харьковской области, при поддержке артиллерии и беспилотников уничтожены элитные силы ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Военнослужащие российской армии продолжают наступление в зоне проведения спецоперации, передает РИА «Новости».

    Штурмовые группы 71-й мотострелковой бригады под прикрытием артиллерийского огня и ударных дронов зашли в село Покаляное и закрепились на новых рубежах.

    В оборонном ведомстве отметили безуспешные попытки противника сохранить позиции. «Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики ВСУ были уничтожены», – говорится в официальном сообщении.

    После освобождения населенного пункта бойцы продолжили формирование буферной зоны на территории Сумской и Харьковской областей.

    Напомним, группировка «Север» установила контроль над Покаляным в Харьковской области.

    1 мая 2026, 12:51 • Новости дня
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу

    Tекст: Алёна Задорожная

    «Союз-5» – это принципиально новая ракета семейства «Союз». Она позволит выводить на околоземную орбиту полезные грузы, из которых в дальнейшем может быть собрана отдельная российская космическая станция, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Роскосмос отчитался об успешном запуске «Союза-5».

    «Несмотря на то, что формально «Союз-5» – это по-прежнему семейство «Союз», которое идет еще фактически от королевской «семерки» и модернизировалось на протяжении более 70 лет, мы имеем дело с совершенно новой ракетой», – объясняет Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, полезная нагрузка «Союза-5», выводимая на орбиту, значительно превосходит стандартную линейку «Союзов». В перспективе ракета сможет выводить до 17 тонн полезного груза. «Это значительно ближе к параметрам ракеты «Протон», – детализирует он.

    Собеседник подчеркивает: 17 тонн – хорошая нагрузка, которая позволяет решать, например, вопросы запуска не только пилотируемых кораблей, но и тяжелых исследовательских модулей для орбитальных станций, а в перспективе – межпланетных орбитальных станций.

    «Нынешняя ракета значительно переработана по сравнению с предшественниками. Так, на первой ступени установлены двигатели РД-171МВ, которые близки к тем, что ставились на ракету-носитель «Энергия», а также на первую ступень «Зенита». Другими словами, «Союз-5» в этом смысле ближе как раз к ракете «Зениту», нежели к «Союзам», – поясняет специалист.

    К слову, именно мощность первой ступени позволяет новой ракете добиваться достаточно высоких параметров по полезной нагрузке. Еще один важный аспект – это пусковой комплекс.

    «Стартовый комплекс «Байтарек» стал новым прочтением совместного проекта Казахстана и России по созданию комплекса, изначально необходимого под «Зенит», – добавляет Анпилогов.

    По мнению эксперта, поскольку Москва и Астана тесно сотрудничают, «Союз-5» и дальше будет запускаться с Байконура. «Космодром находится в низких широтах, ближе к экватору, это позволяет обеспечить большее разнообразие орбит запуска. А вот будет ли создаваться отдельный комплекс для запуска ракет с Восточного, покажет время», – рассуждает собеседник.

    Что важно, «Союз-5» дает России возможность на суверенную космическую программу. «Без тяжелого носителя вы не можете решить очень большое количество задач, которые нуждаются в выводе на околоземную орбиту грузов свыше десяти тонн. Так, скажем, запустить окололунную станцию или станцию к Марсу или Венере с нагрузкой «Союза», которая составляет около семи тонн на низкой околоземной орбите, крайне затруднительно», – объясняет эксперт.

    «Для этого была необходима ракета с грузоподъемностью «Протона». Но сам «Протон» работал на крайне токсичном топливе – несимметричный диметилгидразин. Любой контакт с ним мог привести к летальному исходу, причем достаточно быстро», – привел пример собеседник. – «В свою очередь «Союз-5» работает на связке «керосин + жидкий кислород», которая считается довольно эффективной, во-первых, для старта с Земли, во-вторых, она не имеет таких проблем, как высокотоксичное топливо «Протона».

    «В целом, если вы имеете такой носитель, как «Союз-5», у вас появляется возможность для запуска блоков орбитальной станции. То есть проект российской отдельной орбитальной станции становится реальностью. Другими словами, у России появилась «рабочая лошадка», которая позволит стране в полной мере обрести космический суверенитет», – заключил аналитик.

    Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была успешно запущена с космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе. Старт состоялся в 21.00 по московскому времени и стал первым для новой российской ракеты в рамках летно-конструкторских испытаний.

    «Сегодня состоялся особенный пуск – это первый старт новой российской ракеты «Союз-5» с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире», – отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он добавил, что эксплуатация этой ракеты позволит существенно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки, что благоприятно скажется на экономике запусков космических аппаратов.

    В Роскосмосе позднее уточнили, что первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, габаритно-массовый макет с полезной нагрузкой выведен на расчетную суборбитальную траекторию.

    1 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    В Армении заявили о риске ухудшения отношений с Россией из-за визита Зеленского
    Tекст: Валерия Городецкая

    Визит Владимира Зеленского в Армению может осложнить отношения республики с Россией, заявил представитель партии «Сильная Армения», возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном, Нарек Карапетян.

    По словам политика, Армения рискует ухудшить отношения с важным экономическим партнером, и действующие власти должны нести ответственность за свои внешнеполитические решения, передает РИА «Новости».

    «Я считаю, что отношения с экономическим партнером осложнит визит в Армению... (Зеленского), и, учитывая столь обострившиеся отношения, нынешнее правительство должно нести ответственность за все свои геополитические и международные виражи», – отметил Карапетян во время общения с журналистами.

    Он также добавил, что каждый политический шаг может привести к непредсказуемым последствиям. По его мнению, сейчас крайне важно избегать новых кризисов, действовать максимально осторожно и не допускать дальнейшего обострения ситуации, чтобы не нанести ущерб экономике страны.

    Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об ожидании Зеленского на саммите Армения – ЕС.

    Политолог Николай Силаев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что приглашение Зеленского на саммит ЕС – Армения подтверждает курс Еревана на шаги в сторону разрыва отношений с Москвой.

    1 мая 2026, 14:48 • Новости дня
    Стало известно о тайных поставках оружия на Украину из Сербии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предприятия военно-промышленного комплекса балканских государств находят способы обходить официальные запреты на экспорт боеприпасов украинской армии.

    Украина продолжает получать продукцию военного назначения, произведенную в Сербии и Боснии и Герцеговине, несмотря на существующие ограничения. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

    «Продолжаются поставки из Сербии и Боснии и Герцеговины через третьи страны на Украину продукции военного назначения (ПВН), произведенной на предприятиях ВПК этих балканских стран», – рассказал собеседник агентства.

    По его словам, сербские власти ввели официальный запрет на транзит и продажу оружия, однако местные компании находят лазейки. Он подчеркнул, что ни одно предприятие пока не понесло наказания за незаконные сделки. Компании рассматривают запреты как формальность, нарушение которой не влечет реальных последствий.

    Схема обхода предполагает экспорт комплектующих, из которых готовые изделия собирают уже в третьих странах. Например, сербская фирма Zenitprom d.o.o. намерена передать ВСУ 50 тыс. неуправляемых ракет калибра 122 миллиметра для систем залпового огня «Град».

    В этой цепочке также задействована словенская компания IZOP-K d.o.o., поставляющая компоненты, включая пять тысяч взрывателей от боснийского производителя Binas d.d. Детали планируют отправить в Польшу для финальной сборки, при этом словенская сторона обязуется получить сертификат конечного пользователя от польского министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич допустил попадание сербского оружия на Украину через третьи страны. Сербский лидер подтвердил приверженность Белграда военному нейтралитету и традиционным связям с Россией и Китаем.

    1 мая 2026, 10:41 • Новости дня
    Фицо рассказал о тайных расспросах европейских коллег о Путине
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские политики публично критикуют контакты с президентом России Владимиром Путиным, но в кулуарах активно интересуются подробностями этих переговоров, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Фицо рассказал о двуличии европейских коллег в отношении контактов с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По словам политика, публичная критика резко контрастирует с кулуарным интересом.

    «Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал», – заявил Фицо во время беседы со студентами в словацком городе Ружомберок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился с Робертом Фицо на полях форума в Пекине. Словацкий премьер пообещал озвучить выводы после этой беседы Владимиру Зеленскому. Ранее политик жестко ответил на критику главы евродипломатии Каи Каллас из-за визита в Москву.

    1 мая 2026, 16:48 • Новости дня
    Соловьев предложил итальянским политикам извиниться за слова о России
    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущий Владимир Соловьев в ходе интервью итальянской газете Fatto Quotidiano предложил политикам Италии начать с себя и извиниться за «ужасные слова» в адрес России и русского народа.

    Он отметил, что инициаторами резких высказываний были именно политические лидеры Италии, а не журналисты, передает РИА «Новости». По словам Соловьева, российские лидеры никогда не позволяли себе даже малой доли таких оскорблений.

    Журналист издания спросил Соловьева, считает ли он, что Европа допустила большую ошибку в отношении ситуации на Украине. В ответ телеведущий подчеркнул, что для осмысления этого вопроса европейцам нужно было бы полностью поменять свою современную точку зрения. «Сегодня большинство европейцев, как бабочки, совершенно ничего не помнят. Они помнят только один день. Русские, как и многие образованные итальянцы, совершенно другие. У нас есть историческая память», – заявил он.

    Соловьев обратил внимание собеседника на то, что большинство европейцев утратили историческую память, в отличие от россиян. Он добавил, что итальянцы не помнят, сколько их соотечественников погибло во время Второй мировой войны, тогда как россияне точно знают число своих потерь. В беседе телеведущий спросил журналиста, сколько членов его семьи погибло в той войне, но тот не смог дать ответ.

    В заключение Соловьев отметил, что в каждой российской семье есть родственники, погибшие в годы Второй мировой войны. По его мнению, сохранение исторической памяти – это важная черта российского народа, отличающая его от большей части современного европейского общества.

    На прошлой неделе МИД Италии вызвал посла России из-за слов Соловьева о премьере страны Джордже Мелони.

    Мелони в ответ на оскорбления подчеркнула, что интересы страны для нее остаются приоритетом.

    1 мая 2026, 18:59 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение взятия под контроль Покаляного в Харьковской области

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России на сегодня контролируют не только село Покаляное в Харьковской области, но и высоты к северу. Это открывает новые направления для наступления, а также дает возможность дроноводам активнее работать по противнику, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Российские военные уже несколько недель развивают наступление восточнее ранее освобожденного Волчанска и Волчанских Хуторов. Незадолго до этого мы заняли небольшой плацдарм к югу от реки Волчья, которая является притоком Северского Донца», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    На данный момент ВС России смогли расширить плацдарм, взяв под контроль близлежащее село Покаляное. «То есть выстроенный на скорую руку вдоль естественной преграды укрепрайон противника рухнул. Можно считать, что его больше не существует», – пояснил спикер.

    Все это открывает возможности для дальнейшего наступления российских войск на юг, на Белый Колодезь. Собеседник счел неудивительным тот факт, что противник активно цеплялся за Покаляное, даже привлекая опытных инструкторов.

    «Населенный пункт был, по сути, преградой для наших войск и облегчал для ВСУ оборону. Сейчас ВС России контролируют не только само село, но и высоты к северу. Это, в свою очередь дает возможность дополнительно работать дроноводам на больших дистанциях, так как увеличивается дальность прямой видимости», – описывает Онуфриенко.

    «Кроме того, теперь мы можем продолжить наступление, причём угрожать противнику с разных направлений. До сих пор наступление шло к западу от Волчанска, вдоль Северского Донца по левому берегу Печенежского водохранилища», – добавил собеседник.

    По его словам, чтобы затормозить продвижение ВС России, украинское военное командование перебрасывает на участок подразделения из Купянска. «Но в результате противник начинает отступать и в Купянске тоже. Буквально накануне сообщалось, что наши военные развивают успех в центре города и окончательно взяли под контроль развалины Центральной больницы», – заключил Онуфриенко.

    Группировка «Север» накануне установила контроль над Покаляным в Харьковской области, сообщили в Минобороны. По имеющейся информации, штурмовые группы 71-й мотострелковой бригады под прикрытием артиллерийского огня и ударных дронов зашли в село Покаляное и закрепились на новых рубежах.

    В оборонном ведомстве отметили безуспешные попытки противника сохранить позиции. «Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики ВСУ были уничтожены», – говорится в официальном сообщении. После освобождения населенного пункта бойцы продолжили формирование буферной зоны на территории Сумской и Харьковской областей.

    Кроме того, на прошедшей неделе подразделениями группировки были взяты под контроль Бочково, Землянки в Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    1 мая 2026, 18:41 • Новости дня
    Баку назвал дипломатическим позором резолюцию Европарламента по Азербайджану
    Tекст: Мария Иванова

    В администрации президента Азербайджана расценили резолюцию Европарламента «Поддержка демократической устойчивости в Армении» как попытку сорвать хрупкий мирный процесс между Баку и Ереваном.

    Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев подверг жесткой критике европейских парламентариев, передает РИА «Новости». По его словам, принятый документ не имеет юридической силы для Баку.

    «Резолюцию Европейского парламента по Азербайджану можно назвать дипломатическим позором. Подобная политика Европейского парламента вызывает сожаление. Решения, принятые Европейским парламентом, не имеют никакого значения для Азербайджанской Республики. У Азербайджана нет никаких обязательств перед этим институтом. У Европейского парламента также нет мандата на выражение позиции по подобного рода вопросам», – заявил Гаджиев.

    Политик подчеркнул, что подобные действия евродепутатов создают серьезные препятствия для урегулирования отношений с Арменией. Гаджиев отметил неуместность решения, принятого на следующий день после визита азербайджанского вице-премьера в соседнюю республику.

    Представитель администрации президента республики назвал действия европейских законодателей деструктивными и провокационными. Он выразил уверенность, что подобные шаги являются попыткой вновь спровоцировать вооруженный конфликт в регионе.

    Ранее в пятницу сообщалось, что Баку принял решение о полной заморозке контактов с европейскими депутатами на фоне продолжающихся недружественных действий и заявлений в адрес республики.

    1 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    ВСУ ударили дроном по телебашне в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атаки беспилотника в Курской области ряд районов остались без телевещания, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    «Подлые удары ВСУ по нашей инфраструктуре продолжаются. Сегодня вражеский дрон атаковал вышку цифрового телерадиовещания в Рыльском районе. Объект полностью выведен из строя», – написал он в своем канале в Max.

    Из-за повреждения вышки без сигнала остался весь Рыльский район, а также часть населенных пунктов в Глушковском, Кореневском и Льговском районах. По словам губернатора, энергетики начнут восстановительные работы сразу после того, как это позволит оперативная обстановка.

    Напомним, в пятницу с 8.00 до 17.00 мск средства ПВО России сбили 100 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областей. Кроме того, вражеские аппараты сбивали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.

    Накануне мирный житель получил множественные осколочные ранения ног в результате атаки дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области.

    Ранее мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации