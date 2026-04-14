Эксперт Храпунова назвала популярные схемы мошенничества в сфере ЖКХ
Злоумышленники активно используют фейковые группы в социальных сетях, поддельные квитанции, а также звонят от имени коммунальщиков для кражи денег и личных данных граждан, заявила куратор интернет-платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.
Самыми распространенными способами обмана в сфере ЖКХ стали создание поддельных групп в мессенджерах, попытки выманить код из СМС под видом управляющих компаний и рассылка фальшивых уведомлений, пояснила Храпунова, передает РИА «Новости».
«Перечень легенд мошенников постоянно пополняется и модифицируется, учитывая новостную повестку и технологические возможности. В прошлом году они часто использовали в своих схемах обмана механику перехода жертвы в чат-бот в Telegram, визуальное оформление которого копировало интерфейс государственного портала», – указала специалист.
По словам эксперта, часто аферисты звонят от имени коммунальщиков, сообщая о замене домофона, и просят назвать код из СМС якобы для получения новых ключей. Это приводит к потере контроля над важными сервисами. Даже если человек отказывается назвать цифры, злоумышленники начинают его запугивать.
Кроме того, преступники создают в мессенджерах копии чатов реальных ТСЖ или управляющих компаний. Туда добавляют жильцов и предлагают пройти опрос по благоустройству, перейдя по вредоносной ссылке. Храпунова подчеркнула, что официальные организации работают только через государственные платформы, и рекомендовала запретить неизвестным контактам добавлять себя в группы.
Еще один популярный метод – звонки с предложением установить «умные» электросчетчики. Для этого жертву просят скачать приложение, которое оказывается вредоносным. Также продолжается рассылка поддельных квитанций с QR-кодами, ведущими на фишинговые сайты или счета мошенников. Эксперт посоветовала внимательно изучать платежные документы и при любых сомнениях связываться с управляющей компанией по официальным номерам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД раскрыло схему кражи аккаунтов через поддельные уведомления о долгах за коммунальные услуги. Злоумышленники рассылают жителям фейковые ссылки в домовых чатах под видом проверки счетчиков воды.