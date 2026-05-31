Президент Киргизии помиловал экс-главу администрации Атамбаева

Tекст: Дмитрий Зубарев

Решение о снятии судимости с бывшего руководителя президентского аппарата принял Садыр Жапаров, передает ТАСС. «Президент подписал указ о помиловании Ниязова», – заявил представитель администрации. Фарид Ниязов занимал высокий пост в период правления Алмазбека Атамбаева с 2011 по 2017 год. Позднее политика приговорили к семи годам и восьми месяцам лишения свободы. Причиной уголовного преследования стало дело о массовых беспорядках в селе Кой-Таш. В августе 2019 года там произошло масштабное столкновение: при попытке задержать Атамбаева бойцы спецназа встретили вооруженное сопротивление его сторонников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года суд заочно приговорил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к одиннадцати с половиной годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в селе Кой-Таш.

Позже действующий глава государства Садыр Жапаров назвал этот судебный вердикт слишком суровым.

В конце прошлого года киргизский лидер лишил своего предшественника всех государственных наград.