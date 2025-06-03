В Киргизии осудили экс-президента Атамбаева

Экс-президент Киргизии Атамбаев заочно получил 11 с половиной лет тюремного срока

Tекст: Ольга Иванова

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был заочно приговорен к 11 с половиной годам лишения свободы, сообщает ТАСС. Суд признал его виновным в незаконном получении участков в селе Кой-Таш, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и организации массовых беспорядков в августе 2019 года.

Суд также постановил лишить Атамбаева всех государственных наград и конфисковать имущество. Из зала суда корреспондент передал: «Алмазбек Атамбаев признан виновным и заочно приговорен к 11 с половиной годам лишения свободы».

Массовые беспорядки, в которых был признан виновным Атамбаев, прошли 7–8 августа 2019 года в селе Кой-Таш Чуйской области.

Осенью 2020 года после выборов в Киргизии начались беспорядки. Демонстранты освободили из заключения бывшего главу государства Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Позже Атамбаев был задержан спецназом Киргизии в особняке в селе Кой-Таш.