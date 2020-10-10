Спецназ задержал Алмазбека Атамбаева в особняке в Кой-Таше

Спецназ вошел на территорию дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, сообщила его советница Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, спецназ перекрыл подъезд к дому бывшего президента, пишет ИА «24.kg».

Бывший президент Киргизии задержан сотрудниками спецподразделения милиции, передает ТАСС со ссылкой на штаб Социал-демократической партии.

«Атамбаев задержан, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении экс-президента», – сообщили в штабе.

Ранее сообщалось, что на предстоящем заседании парламента Киргизии депутаты должны утвердить кандидатуру нового премьер-министра республики. Во время протестов, которые начались после выборов в Бишкеке, протестующие разгромили здание парламента, в связи с чем депутатам в условиях беспорядков и давления со стороны групп демонстрантов каждый раз приходится искать новое место для проведения заседаний.

Напомним, в пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Комендантом столицы назначен заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев. Жээнбеков также заявил, что есть вероятность потерять Киргизию, если беспорядки продолжатся.