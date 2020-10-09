Жээнбеков предупредил о возможности «потерять» Киргизию

Киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков заявил, что есть вероятность потерять Киргизию, если беспорядки на улицах страны продолжатся.

«Из-за амбиций некоторых наших политиков мирная жизнь наших граждан и мир нашей страны были нарушены. Наряду с политическими призывами звучали провокационные призывы, подрывающие единство страны и спокойствие в обществе. Судьба нашего Кыргызстана в опасности», – сказал Жээнбеков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что мирная жизнь киргизского народа не должна стать «жертвой политики», потому в Бишкеке было введено чрезвычайное положение. «Как президент, в рамках моих конституционных прав я сделаю все, чтобы защитить мир людей и целостность страны. Надеюсь, что интеллигентные граждане страны меня полностью поддержат. Давайте вместе выберемся из неприятностей, не глядя на улицу. В противном случае угроза потери нашей страны реальна», – заявил глава государства.

Между тем сторонники экс-президента страны Алмазбека Атамбаева покинули площадь в центре Бишкека, чтобы не провоцировать массовые беспорядки, об этом сообщили сторонники политика.

Минздрав Киргизии сообщил, что во время беспорядков в пятницу пострадали несколько человек. «За медицинской помощью после беспорядков в больницы обратились пять человек. Трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные отправлены на амбулаторное лечение», – отметили в ведомстве.

Ранее в пятницу автомобиль Атамбаева обстреляли в тот момент, когда политик покидал площадь. Его сторонники заявили, что было совершено покушение на бывшего президента. Также в ходе митингов пострадал член партии «Ата Мекен» и оппозиционер Тилек Токтогазиев.

В пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Комендантом столицы назначен заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев.

Перед этим Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова, сообщает пресс-служба главы государства. В то же время Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.