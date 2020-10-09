ЦИК Киргизии назвал сроки назначения повторных выборов в парламент

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9 октября, пятница  |  Последнее обновление — 11:48  |  vz.ru
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Россия отнимает рынок зерна у стран Запада

США недовольны тем, что Россия кормит мир хлебом Егор Еремов/РИА «Новости»
Вашингтон вынужден признать превосходство России в сельском хозяйстве. За два десятилетия наша страна добилась впечатляющего успеха, из импортера пшеницы став экспортером, потеснив при этом США и Канаду. В этом году Россия имеет все шансы окончательно закрепить за собой звание абсолютного мирового лидера по экспорту пшеницы, существенно подвинув еще одного крупного игрока на этом рынке. Подробности...
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Германия оказалась слабым звеном новой антироссийской коалиции

В антироссийском тандеме Франция – Германия немцы оказались более слабым звеном Jacques Witt/Pool/ABACAPRESS/Reuters
Германское руководство делает взаимоисключающие заявления. Сначала в берлинском МИДе посулили России санкции «за Навального» – и тут же пообещали не прерывать диалог, заверив, что нуждаются в партнерстве с Москвой. Попытки Берлина вести столь двойственную политику понятны – ему не хочется ссор ни с США, ни с Россией. Но как в таком случае Москве надо вести себя по отношению к Германии? Подробности...
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Россия вооружилась цифровым учетом иностранцев

Единая электронная виза будет введена в России с начала 2021 года Сергей Шахиджанян/ТАСС
Впервые в своей истории Россия отказалась от архаичной системы бумажных виз, разрешив иностранцам приезжать в нашу страну по сути свободно. Жители 52 стран, включая, к примеру, Германию и Францию, могут отныне получить визу в Россию через интернет, не выходя из дома. Как визами нового образца могут воспользоваться иностранцы и как нововведение отразится на вопросах безопасности наших границ? Подробности...
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Азербайджан ради Турции стал наживать новых врагов

Ради идеи «тюркского братства» Азербайджану придется расплачиваться личной преданностью Эрдогану mod.gov.az
Между Азербайджаном и Грецией случился дипломатический конфликт – при том, что до сих пор эти страны дружили. Ранее Азербайджан поссорился с Францией, у которой еще недавно собирался покупать оружие. Словно по совпадению и Греция, и Франция уже давно находятся в ссоре с Турцией. Похоже, Азербайджан превращается в младшего партнера Эрдогана – и теперь все враги «султана» станут и врагами Алиева? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Джон Леннон – первый планетарный пиар-проект

Владимир Можегов, публицист
В этом году у Джона Леннона целых два больших юбилея: 80 лет со дня рождения (9 октября 1940) и 40 лет со дня смерти (8 декабря 1980), когда он был застрелен в Нью-Йорке. Кто он, этот человек, родившийся в совершенной безвестности и вознесшийся на вершину успеха? Подробности...
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Белорусская оппозиция прощупывает Камчатку

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На Камчатку обычно интернет-аудитории наплевать, а тут такое волнение. Присмотрелся к тому, что пишут блогеры, СМИ и псевдо-СМИ. Это какой-то праздник непрофессионализма, но уж больно эмоционального непрофессионализма. Подробности...
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Разрушение карабахского храма – признак войны на уничтожение армян

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Это не война за «территориальную целостность», это война на уничтожение. Уничтожение людей, уничтожение истории и уничтожение культуры. Подробности...
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Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Новая революция в Киргизии

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
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    ЦИК Киргизии назвал сроки назначения повторных выборов в парламент

    9 октября 2020, 11:48

    Текст: Алина Назарова

    Центральная избирательная комиссия Киргизии назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября, сообщает пресс-служба ЦИК.

    «Согласно части 1 статьи 38 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызскй Республики», в случае если выборы признаны недействительными и несостоявшимися, кандидат, политические партии по итогам голосования не избраны, назначаются повторные выборы. Повторные выборы в течение одного месяца назначаются Центральной избирательной комиссией и проводятся соответствующими избирательными комиссиями. Таким образом, в срок до 6 ноября 2020 года Центральная избирательная комиссия примет решение о назначении повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Кроме того, ЦИК Киргизии попросил парламент снизить избирательный порог на парламентских выборах. «Центральная избирательная комиссия считает важным до назначения повторных выборов на законодательном уровне создать правовые условия для расширения представительства в парламенте политических сил, представляющих интересы граждан, в целях снижения рисков поствыборных кризисов принять изменения в избирательное законодательство в части снижения избирательного порога прохождения в парламент и размера избирательного залога», – говорится в сообщении.

    Также ЦИК Киргизии направил в Генеральную прокуратуру и МВД республики заявление 12 партий о нарушениях в ходе выборах в парламент страны со стороны трех партий, набравших наибольшее число голосов.  Как уточнили в пресс-службе, правовая оценка должны быть дана в отношении деятельности партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан», передает ТАСС.

    Кроме того, ЦИК Киргизии просит парламент решить, допускать ли до новых выборов три партии, чьи действия на выборах стали причиной протестов. Одновременно ЦИК Киргизии предлагает законодательно создать условия расширения представительства в парламенте политических сил, представляющих интересы граждан.

    Ранее ЦИК на фоне прошедших в республике протестов признал итоги парламентских выборов в Киргизии недействительными.

    Напомним, с понедельника в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в республике достигло 590, один человек погиб.


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