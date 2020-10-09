ЦИК Киргизии назвал сроки назначения повторных выборов в парламент

Центральная избирательная комиссия Киргизии назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября, сообщает пресс-служба ЦИК.

«Согласно части 1 статьи 38 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызскй Республики», в случае если выборы признаны недействительными и несостоявшимися, кандидат, политические партии по итогам голосования не избраны, назначаются повторные выборы. Повторные выборы в течение одного месяца назначаются Центральной избирательной комиссией и проводятся соответствующими избирательными комиссиями. Таким образом, в срок до 6 ноября 2020 года Центральная избирательная комиссия примет решение о назначении повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Кроме того, ЦИК Киргизии попросил парламент снизить избирательный порог на парламентских выборах. «Центральная избирательная комиссия считает важным до назначения повторных выборов на законодательном уровне создать правовые условия для расширения представительства в парламенте политических сил, представляющих интересы граждан, в целях снижения рисков поствыборных кризисов принять изменения в избирательное законодательство в части снижения избирательного порога прохождения в парламент и размера избирательного залога», – говорится в сообщении.

Также ЦИК Киргизии направил в Генеральную прокуратуру и МВД республики заявление 12 партий о нарушениях в ходе выборах в парламент страны со стороны трех партий, набравших наибольшее число голосов. Как уточнили в пресс-службе, правовая оценка должны быть дана в отношении деятельности партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан», передает ТАСС.

Кроме того, ЦИК Киргизии просит парламент решить, допускать ли до новых выборов три партии, чьи действия на выборах стали причиной протестов. Одновременно ЦИК Киргизии предлагает законодательно создать условия расширения представительства в парламенте политических сил, представляющих интересы граждан.

Ранее ЦИК на фоне прошедших в республике протестов признал итоги парламентских выборов в Киргизии недействительными.

Напомним, с понедельника в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в республике достигло 590, один человек погиб.