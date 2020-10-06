В ходе столкновений в Киргизии один человек погиб, 590 пострадали

Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб, сообщили в минздраве страны.

«По данным на 8.00 (5.00 мск) после беспорядков по линии скорой помощи и самообращением за медицинской помощью обратились 590 человек», – передает РИА «Новости» слова представителя минздрава.

По его словам, 439 человек после оказания первой помощи были направлены на амбулаторное лечение, 150 – госпитализированы. «Из них 13 пострадавших находятся в реанимации. Также один пострадавший скончался», – уточнили в ведомстве.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.