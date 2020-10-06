Жээнбеков не исключил возможности аннулирования результатов выборов в Киргизии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов, сообщила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

По ее словам, Жээнбеков, учитывая ситуацию в стране, рекомендовал ЦИКу «тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями».

«Вплоть до аннулировании итогов парламентских выборов», – приводит ее слова РИА «Новости».

Стамалиева заверила, что президент остается в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Жээнбеков уверен, что «все политические силы поставят интересы страны выше своих» и «не допустят раскола в обществе», сказала пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что глава государства «все свои усилия направляет на то, чтобы вернуть страну в правовое русло».

Стамалиева отметила, что жители страны уже пережили два народных восстания, поэтому знают цену стабильности. Жээнбеков призывает «все политические силы страны к благоразумию ради Киргизии и ее граждан».