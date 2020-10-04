В Киргизии началось голосование на парламентских выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в республике Нуржан Шайлдабекова сообщила, что в Киргизии открылись избирательные участки для голосования в рамках проходящих в республике выборов депутатов национального парламента.

Участки для голосования на парламентских выборах открылись в Киргизии в 8.00 по местному времени (5.00 мск). Голосование продлится до 20.00 (17.00 мск), передает ТАСС.

«Все избирательные участки в стране были полностью готовы и открылись вовремя», – сказала председатель ЦИК, отметив, что на всех участках в связи со вспышкой в республике коронавирсуной инфекции соблюдаются санитарные нормы, в том числе «масочный режим» и социальная дистанция.

В свою очередь министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков сообщил, что на избирательных участках, расположенных за пределами республики, голосование на выборах в парламент республики также успешно началось.

«Голосование проходит уже на 20 участках, первым открылся тот, который находится в российском Южно-Сахалинске», – сказал Айдарбеков. По его словам, в общей сложности за пределами Киргизии будут открыты 45 избирательных участков в 28 государствах.

«Последним откроется участок в Вашингтоне, на данный момент проголосовали за рубежом уже 535 наших граждан», – отметил Айдарбеков. Всего за границей в списки избирателей внесены 32,6 тыс. граждан Киргизии.

Парламентские выборы в Киргизии проводятся по партийным спискам. На 120 мест в новом составе высшего законодательного органа республики претендуют 16 партий. В действующем парламенте Киргизии представлены шесть политических партий.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении и возможных последствиях парламентских выборов в Киргизии.