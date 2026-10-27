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Неизвестный сбил пешеходов на тротуаре в Ростове-на-Дону и скрылся
В Ростове-на-Дону водитель сбил двух пешеходов на тротуаре и скрылся
В Ростове-на-Дону неустановленный водитель выехал на тротуар и совершил наезд на двух пешеходов, после чего скрылся с места происшествия, сообщила Госавтоинспекция Ростовской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 октября в 14:50 на улице Большая Садовая возле дома № 33, сообщает ведомство в Max.
«По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов 1990 года рождения и 1986 года рождения, двигающихся по тротуару», – сказано в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
В Госавтоинспекции напомнили, что оставление места ДТП является грубым нарушением законодательства и грозит административной и уголовной ответственностью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госавтоинспекция Ростовской области ранее сообщила о массовом ДТП с участием пяти автомобилей в Ростове-на-Дону. В начале октября в Песчанокопском районе Ростовской области при столкновении двух авто погибли три человека.
В августе авария с участием двух легковых машин и пассажирского автобуса на трассе «Новороссия» в Ростовской области унесла жизни трех человек.