Общий госдолг Украины по итогам сентября составил 212,6 млрд долларов

Tекст: Катерина Туманова

В конце сентября государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9538,35 млрд гривен, или 212,6 млрд долларов.

На внешний долг приходится 166,77 млрд долларов, что составляет 78,4% от общего объема, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационную справку украинского Минфина.

На фоне предполагаемого дефицита бюджета в 37 млрд долларов и роста государственного долга до 276 млрд долларов украинские власти в 2027 году собираются направить на финансирование вооруженных сил 108,3 млрд долларов.

В сентябре замминистра финансов Украины Роман Ермолычев заявлял, что, по подсчетам оборонного ведомства, на военные расходы стране потребуется 175 млрд долларов.

Украинские власти пытаются закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования, однако западные партнеры все чаще предупреждают Киев о необходимости активизировать поиск внутренних источников доходов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство финансов Украины оценило требуемые выплаты по государственному долгу в 2027 году в 23,43 млрд долларов.

В начале месяца внешний долг страны увеличился более чем в восемь раз с августа 2016 года.

В сентябре Международный валютный фонд спрогнозировал нехватку средств украинского государства в размере до 54 млрд долларов в период до 2029 года.