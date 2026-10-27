Производитель Nivea отказался уходить из России

Производитель Nivea решил остаться в России

Tекст: Вера Басилая

«Мы остаемся в России, чтобы защищать наш бренд и выплачивать зарплаты сотрудникам», – заявил Варнери. Он добавил, что стратегия в отношении российского рынка осталась прежней: присутствие в стране помогает защитить бренд Nivea, который продается в России с 1906 года, передает РИА «Новости».

Варнери отметил, что «коммерческий конфликт» между российским подразделением компании и местным партнером повлиял на показатели третьего квартала, но сейчас ситуация разрешена и работа идет в обычном режиме.

Компания Beiersdorf со штаб-квартирой в Гамбурге основана в 1882 году. Она выпускает косметическую продукцию под брендами Nivea, Eucerin и Hansaplast. В компании работают более 22 тыс. сотрудников.

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал управление зарубежными компаниями интересами России.

В прошлом месяце пресс-служба швейцарской компании Nestle заявила о намерении вернуть контроль над своими активами в России.

Посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил о готовности ряда немецких предприятий возобновить работу на российском рынке.