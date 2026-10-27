Путин: Россия впервые приняла на стажировку госслужащих Мозамбика

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Традиционно тесные связи в сфере образования. В этом году мы впервые приняли на стажировку мозамбикских госслужащих», – цитирует Путина ТАСС.

Российский лидер подчеркнул стабильный рост квот для обучения мозамбикских студентов в российских вузах за счет средств федерального бюджета.

«Как известно, весной этого года МЧС России доставило гуманитарную помощь в качестве содействия в преодолении последствий паводков и наводнений, вызванных циклоном «Гезани», – указал президент.

Во вторник Путин провел встречу с главой Мозамбика Даниэлом Шапу в Москве.

В прошлом месяце российский лидер и президент ЮАР Сирил Рамафоса провели двусторонние переговоры на саммите БРИКС в Нью-Дели.