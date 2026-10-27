Сенат Франции начал обсуждать закон о коллективной ответственности на протестах

Tекст: Вера Басилая

Проект закона возлагает вину, в том числе на мирных протестующих, которые не участвовали в погромах, передает РИА «Новости».

«Правонарушение имеет место, когда человек участвует в группе, созданной с целью совершения насильственных действий. Аналогичным образом, правонарушение имеет место и в том случае, если человек остается в толпе после официального требования разойтись, осознавая и зная, что в ней совершаются акты порчи имущества», – заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Сумма компенсации за ущерб может составить до 10 тыс. евро. Для ее возмещения могут использоваться части социальных выплат осужденного. Вице-президент Сената Лоранс Гарнье отметила, что законопроект рассматривается по ускоренной процедуре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила о намерении выступить защитницей страны на фоне протестов.

В воскресенье власти Франции попросили временно заблокировать ряд соцсетей из-за беспорядков.

В субботу правоохранительные органы задержали около тысячи человек в ходе подавления протестов против роста цен.