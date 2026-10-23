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    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    8 комментариев
    23 октября 2026, 15:08 • Новости дня

    Шторм оставил без света более 18 тыс. домов на юго-западе Британии

    Independent: Шторм оставил без электричества 18 тыс. британских домов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за обрушившегося на Британию мощного шторма «Остин» более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах страны остались без электроснабжения.

    Шквальный ветер привел к массовым отключениям электричества на юго-западе Британии, обесточив более 18 тыс. жилых домов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent. Издание ссылается на данные оператора британской энергосистемы National Grid.

    Отмечается, что среди оставшихся без электроснабжения числятся свыше 6 тыс. домов, где проживают люди, которым может потребоваться особая помощь.

    Стихия обрушилась на Британию с сильными ветрами. По данным синоптиков, в некоторых районах страны порывы ветра достигали почти 50 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу повреждение энергетической инфраструктуры оставило без света свыше 900 населенных пунктов в Житомирской области Украины.

    В прошлом месяце ураганный ветер на северо-востоке США привел к отключению электричества у десятков тысяч американцев.

    Летом мощный шторм обесточил более 93 тыс. потребителей в Литве.

    22 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Британия впервые за 20 лет возобновила производство танковых стволов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Британии впервые за 20 лет возобновили производство стволов для танков, завод компании Rheinmetall UK открыт в Телфорде, сообщило министерство обороны королевства.

    «В цехе по производству артиллерийских орудий создано 100 высококвалифицированных рабочих мест. Здесь изготавливают стволы и казенные части для 120-мм и 155-мм систем вооружения, в том числе для (самоходной артиллерийской установки) RCH 155 и перспективных артиллерийских платформ», – говорится в заявлении на сайте британского Минобороны, которое приводит ТАСС.

    Церемония открытия предприятия прошла с участием министра обороны Уэза Стритинга, начальника Генштаба Сухопутных войск генерала Роли Уокера и главы германского оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Британское подразделение компании запустило производство за восемь месяцев.

    Стритинг заявил, что Британия вновь занялась производством вооружений, необходимых для защиты от противников. По его словам, пустая площадка была превращена в полноценное производство, что стало примером стремительной реиндустриализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре стало известно, что в Лондоне решили построить крупнейшее со времен Второй мировой войны оборонное предприятие.

    В июле немецкий концерн Rheinmetall заявил о намерении увеличить в два раза производство пороха на заводе в Баварии.

    Месяцем ранее австралийские власти договорились с Rheinmetall о создании нового производства крупнокалиберных снарядов.

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    22 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    Посольство обвинило экс-генсека НАТО в попытке добиться эскалации на Украине

    Посольство в Лондоне: Столтенберг пытается добиться эскалации на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Высказывания бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга свидетельствуют о его стремлении затянуть кризис на Украине, заявило посольство России в Британии.

    Российская дипмиссия в Лондоне прокомментировала недавнее интервью бывшего генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга британской газете i Paper, передает РИА «Новости». Дипломаты обратили внимание на призывы политика к продолжению западной поддержки Киева и обвинения в адрес Москвы.

    В посольстве подчеркнули, что подобные высказывания свидетельствуют о желании затянуть конфликт, а не добиться прочного мира. Антироссийская риторика и нагнетание страха со стороны бывших чиновников военного блока подрывают перспективы мирного урегулирования и не способствуют укреплению европейской безопасности.

    Дипломаты добавили, что подход Столтенберга усиливает напряженность и чреват ростом человеческих и экономических издержек для всех сторон, включая граждан Британии и других стран альянса. В представительстве также напомнили об отсутствии у России намерений вступать в конфронтацию с НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об опасности наращивания сил НАТО у границ Союзного государства.

    В среду глава делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова сообщила об отработке Нидерландами развертывания специальных лагерей для российских военнопленных.

    Во вторник госсекретарь США Марко Рубио предупредил о реальной угрозе эскалации конфликта на Украине.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 17:16 • Новости дня
    Британия предложила ужесточить наказание за повреждение подводных кабелей

    Британия решила сажать в тюрьму на 14 лет за повреждение подводных кабелей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Британии намерены значительно ужесточить наказание за умышленное повреждение подводной инфраструктуры, виновным будет грозить до 14 лет лишения свободы, сообщило министерство коммуникаций страны.

    Сейчас штраф за подобные действия составляет 1 тыс. фунтов стерлингов (1,3 тыс. долларов). Строгое наказание предусмотрено лишь в случае, если ущерб нанесен по указанию другого государства, однако эту статью сложно применить из-за проблем со сбором доказательств, пишет РИА «Новости».

    «В рамках новых правил нанесение умышленного ущерба критически важной подводной энергетической и телекоммуникационной инфраструктуре будет караться более суровым наказанием, включая тюремное заключение сроком до 14 лет», – заявили в британском министерстве коммуникаций.

    Кроме того, нарушителей ждут «неограниченные» штрафы. Компании, владеющие кабелями, обяжут строже следить за выявлением и управлением рисками.

    Законопроект внесут на рассмотрение в парламент после 12-недельных консультаций с отраслью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг британская The Telegraph заявила о якобы ведущемся шпионаже российских траулеров за подводными коммуникациями.

    Ранее двум членам экипажа грузового корабля Fitburg выдвинули обвинения в повреждении подводного кабеля в Финском заливе.

    До этого Латвия сообщила о повреждении телекоммуникационного кабеля в Балтийском море.

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    22 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик замечен у Калининградской области

    Британский самолет-разведчик замечен в Балтийском море у Калининградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint выполняет полет в районе Балтийского моря недалеко от Калининградской области.

    Борт вылетел с авиабазы Королевских ВВС Уоддингтон в 16:19 мск и направился на восток, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервисов слежения за полетами. Он пересек воздушное пространство Нидерландов, Германии и Польши, после чего взял курс на прибалтийские страны.

    По состоянию на 18:05 мск самолет находился над Балтийским морем недалеко от Калининградской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО совершил полет в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    В тот же день британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint совершил облет Калининградской области.

    В среду британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 совершил разведывательный полет вблизи российских границ над территорией стран Прибалтики.

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    22 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибетском автономном районе

    EMSC: Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано в Тибетском автономном районе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Подземные толчки зафиксировали в 14:33 по местному времени (17:33 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр землетрясения находился в 201 км к северо-востоку от городского округа Нагчу на глубине 35 км.

    Данные о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Китайский сейсмологический центр сообщил о повторном землетрясении на юго-западе КНР.

    В июне в результате подземных толчков в китайской провинции Сычуань пострадали 13 человек.

    В мае после землетрясения в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР эвакуировали свыше 7 тыс. человек.

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    22 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Группировку МЧС на месте паводков в Ялте увеличили до 300 человек

    МЧС: Группировку для ликвидации паводков в Ялте увеличили до 300 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство по чрезвычайным ситуациям усилило до 300 специалистов и 50 единиц техники отряд спасателей, занимающийся устранением последствий сильных паводков в Большой Ялте.

    Межведомственный штаб продолжает работу на месте происшествия и координирует ликвидацию последствий стихии на юге Крыма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

    «В Крыму увеличена группировка сил и средств для ликвидации последствий стихии. Триста человек и более 50 единиц техники задействованы в ликвидации последствий паводков в Большой Ялте», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    В Алупке вышедшая из берегов река Хара-Баир угрожала западным воротам Воронцовского дворца, однако спасатели успели возвести временную дамбу и отвести мощный поток воды. В целях безопасности сотрудники Госавтоинспекции перекрыли участок Севастопольского шоссе в районе населенного пункта.

    Наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Кореиз, где сошедшая с гор вода затопила несколько улиц. В населенном пункте объявили природную чрезвычайную ситуацию местного уровня реагирования. При этом сами осадки в регионе прекратились еще в среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями.

    Во вторник сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по Южнобережному шоссе в связи с разливом реки Гувы.

    В Главном управлении МЧС по Крыму сообщили о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за сильных подтоплений.

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    22 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    Власти Тайваня объявили о закрытии школ в пятницу из-за тайфуна «Чампи»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Тайване объявили о закрытии в пятницу школ и офисов на всей территории острова, а также приостановке работы фондовой биржи в связи с приближением тайфуна «Чампи».

    По данным Центрального метеорологического управления Тайваня, тайфун будет находиться ближе всего к острову на протяжении всего дня 23 октября, сообщает РИА «Новости». «Всем регионам следует быть в состоянии готовности и принять меры предосторожности против сильного ветра и проливных дождей», – говорится в сообщении управления.

    Наиболее сильные порывы ветра прогнозируются в прибрежных районах.

    Как следует из информации на сайте Исполнительного юаня, занятия в школах и работа госучреждений приостановятся почти во всех городах и округах, за исключением уезда Тайдун на юго-востоке. Также на сайте Тайваньской фондовой биржи сообщается о ее закрытии.

    В четверг из-за надвигающегося тайфуна на Тайване уже отменили более 120 авиарейсов и остановили 33 паромных рейса на восьми маршрутах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Токио из-за тайфуна «Дуцзюань» отменили сотни авиарейсов.

    Летом местные СМИ сообщили о 135 пострадавших в результате прохода тайфуна «Бави» на Тайване.

    В прошлом году Центральное информационное агентство Тайваня передало информацию об эвакуации почти 5 тыс. жителей уезда Хуалянь из-за супертайфуна «Фунг-Вонг».

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    22 октября 2026, 19:28 • Новости дня
    Британия отключила десятки госсайтов из-за уязвимости кибербезопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Десятки государственных сервисов Британии отключили из-за обнаружения критических уязвимостей языка программирования PHP, сообщила член палаты лордов Элизабет Ллойд.

    В среду разработчики PHP объявили о двух критических уязвимостях безопасности. Отключения правительственных сайтов наблюдались в Венгрии, Германии, Нидерландах, Словакии, Франции и других странах Европы, передает РИА «Новости».

    «На данный момент, по информации, которой я располагаю, 32 правительственных сервиса недоступны и четыре недоступны частично. Это последние межведомственные данные», – заявила Ллойд. Она добавила, что подтвержденных случаев взлома правительственных сервисов нет.

    PHP – скриптовый язык программирования, который широко используется для создания сайтов и интернет-сервисов, в том числе государственных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительства ряда стран временно отключили государственные сайты после раскрытия критической уязвимости в языке программирования PHP.

    В среду государственные сайты по меньшей мере в 13 странах мира были отключены из-за обнаруженной критической уязвимости в PHP.

    Несколько государственных сайтов в Германии были отключены в связи с обнаруженной уязвимостью в языке программирования PHP.

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    23 октября 2026, 07:02 • Новости дня
    Ученые оценили смертность от жары в Европе летом в 50 тыс. человек

    Институт Грэнтэма: Жара в Европе летом унесла жизни более 50 тыс. человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Из-за экстремальной жары летом 2026 года в странах Европы погибли более 50 тыс. человек, следует из исследования Института Грэнтэма при Имперском колледже Лондона.

    «Мы насчитали 50 391 избыточную смерть, связанную с жарой, в 854 городах в течение лета», – цитирует исследование РИА «Новости».

    Избыточная смертность отражает разницу между фактическим числом смертей и ожидаемым. Ученые отмечают, что в этих городах проживает около 173 млн человек. Наивысшая смертность зафиксирована среди людей старше 85 лет. Сильнее всего жара коснулась Мальты, Италии, Венгрии и Хорватии.

    По оценкам экспертов, 65% этих смертей, вероятно, были вызваны антропогенным изменением климата. Около трети всех избыточных смертей пришлось на период с 17 июня по 1 июля, когда температура в среднем по Европе превышала норму на 5,3 градуса.

    Для сравнения, в 2025 году число избыточных смертей от жары было почти вдвое меньше – 24,5 тыс. Авторы исследования делают вывод, что лето 2026 года, скорее всего, стало самым опасным в связи с жарой летом за всю историю Европы.

    В сентябре исследование страховой группы Allianz показало сокращение объема европейской экономики на 113 млрд евро в текущем году из-за падения производительности труда на фоне экстремально высоких летних температур.

    Европейские государства столкнулись с угрозой дефицита картофеля и резкого роста цен на продовольствие после потери почти 7 млн тонн урожая из-за аномальной летней жары. В августе четыре охватившие Европу аномальные волны жары привели к массовому росту смертности.

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    23 октября 2026, 07:00 • Новости дня
    Власти австралийского штата закрыли школы из-за мощного наводнения

    Власти Австралии закрыли восемь школ в окрестностях Брисбена из-за наводнения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Департамент образования австралийского штата Квинсленд принял решение закрыть учебные заведения к северу от Брисбена на фоне масштабных наводнений, спровоцированных ливнями.

    В пятницу из-за неблагоприятных погодных условий временно прекратили работу восемь школ к северу от столицы региона, в том числе четыре в городе Кабулчер, передает РИА «Новости» со ссылкой на департамент образования штата.

    «При принятии решения об открытии или закрытии школ учитываются текущие и прогнозируемые погодные условия, уровень воды в реках и ручьях, а также состояние дорог и подъездных путей», – указали там.

    До этого мощные осадки привели к внезапным подтоплениям на юго-востоке штата. В отдельных районах за три часа выпало более 160 миллиметров дождя, что вызвало затопление жилых домов и перекрытие десятков автодорог. В настоящее время устанавливается размер ущерба от стихии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в австралийском штате Квинсленд из-за сильных ливней начались наводнения. Летом мощные муссонные ливни в индийском штате Ассам привели к масштабным затоплениям. В прошлом году несколько городов на востоке Австралии покрылись толстым слоем снега.

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    23 октября 2026, 12:21 • Новости дня
    Отец Меган Маркл стал фигурантом дела о детской порнографии

    Sun: Отца Меган Маркл заподозрили в хранении детской порнографии на Филиппинах

    Tекст: Мария Иванова

    Полиция на Филиппинах начала расследование в отношении Томаса Маркла-старшего, отца жены принца Гарри Меган, по подозрению в хранении архива детской порнографии, сообщило издание Sun.

    Отец герцогини Сассекской Томас Маркл-старший, с которым она давно не поддерживает отношения, находится под следствием из-за огромного архива детской порнографии. В полицию на него заявил собственный сын, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sun.

    По словам сына, он нашел сотни изображений в доме отца на Филиппинах. Он также связался с правоохранительными органами США, которые готовятся начать собственное расследование.

    Источник издания сообщил, что сотрудник ФБР уже запросил контактные данные следователей, ведущих это дело на Филиппинах.

    В четверг филиппинские следователи сформировали оперативную группу под руководством центра защиты прав женщин и детей для проведения расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл возмутились слежкой фотографов за малолетними детьми.

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    23 октября 2026, 07:46 • Новости дня
    Число пострадавших при землетрясении в Тибете возросло до 65 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7 в Тибетском автономном районе КНР увеличилось до 65 человек, сообщило китайское телевидение.

    Около 12,5 тыс. человек эвакуированы в безопасные места, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Отмечается, что из 65 пострадавших в уезде Бацин 11 человек получили серьезные травмы, 54 – легкие.

    Ранее сообщалось о 16 погибших и 54 пострадавших, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости всеми силами проводить поисково-спасательные работы после разрушительного землетрясения в Тибетском автономном районе. В результате подземных толчков пострадали 46 человек. В четверг в Тибете произошло землетрясение магнитудой 7,1.

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    23 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    Сейсмологи назвали высоким уровень сейсмичности на Камчатке

    В РАН зафиксировали высокий уровень сейсмической активности на Камчатке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Показатель сейсмологической активности на Камчатском участке зоны субдукции достиг высоких значений по шкале СОУС'09, сообщили в Камчатском филиале федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

    По итогам прошлой недели эксперты охарактеризовали показатель сейсмичности в регионе как фоновый повышенный, передает РИА «Новости» со ссылкой на службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую пятницу Камчатский филиал Геофизической службы РАН повысил оценку магнитуды произошедшего на полуострове землетрясения до 6,9. Национальное метеорологическое управление Японии аннулировало экстренное предупреждение о землетрясении магнитудой более 9,9. Жители Северо-Курильска Сахалинской области ощутили зафиксированное у берегов Камчатки землетрясение силой до четырех баллов.

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    23 октября 2026, 08:36 • Новости дня
    Тайфун «Чампи» унес жизнь человека на Тайване

    Один человек погиб и 94 пострадали из-за тайфуна «Чампи» на Тайване

    Tекст: Мария Иванова

    Тайфун «Чампи», принесший на Тайвань сильный ветер и ливни, стал причиной гибели одного человека и травмирования еще 94, сообщает Центральный оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям (CEOC) острова.

    Мужчина погиб в уезде Пиндун: он стоял на берегу и был смыт сильной волной. Травмы пострадавшие получили в результате ДТП, падений рекламных щитов и деревьев, вызванных сильным ветром и дождями, передает ТАСС.

    Как сообщает Центральное метеорологическое управление (CWA) острова, штормовые ветры охватили ряд районов Тайваня в ночь на пятницу. Ожидается, что стихия распространится на весь остров, принеся проливные дожди и высокие волны.

    Утром пятницы центр тайфуна находился в 260 км к юго-востоку от уезда Илань, смещаясь на северо-восток со скоростью 11–15 км/ч. Скорость ветра достигает 43 м/с порывами до 53 м/с.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Тайваня объявили о закрытии школ на всей территории острова в связи с приближением тайфуна «Чампи».

    В августе мощный тайфун «Долфин» достиг восточной китайской провинции Чжэцзян.

    В июле тайфун «Хунся» стал первым подобным явлением, за которым китайские метеорологи наблюдали при помощи роя беспилотников.

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    23 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Чехии

    В Чехии произошло землетрясение магнитудой 3,4

    Tекст: Мария Иванова

    В западной части Чехии произошло землетрясение магнитудой 3,4, эпицентр находился на глубине девяти километров.

    Подземные толчки ощутили жители района города Тахов Пльзеньского края, пишет ТАСС со ссылкой на агентство CTK. Они заявили об услышанном сильном грохоте и звуках, похожих на взрывы.

    Землетрясение произошло примерно в 00:30, очаг находился на глубине девяти километров.

    Отмечается, что сильные подземные толчки в районе Тахова были зафиксированы 15 октября 2022 года. Тогда магнитуда составила 2,2 балла, а эпицентр находился на глубине 10 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в итальянском Неаполе зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,7. В июле специалисты Чехии зарегистрировали заметные сейсмические колебания на западе страны.

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    Евросоюзу указали на спасение от смерти в СНГ

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель представила план по реформированию Евросоюза и его институтов. Если реформы удастся воплотить, ЕС начнет напоминать СНГ – Содружество Независимых Государств. Возможно, это его единственный путь к спасению. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

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    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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