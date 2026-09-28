Иран отверг обвинения в причастности к инциденту у базы ВВС США в Британии

Посольство Ирана отвергло обвинения в инциденте возле базы ВВС США в Британии

Tекст: Валерия Городецкая

Посольство Ирана в Лондоне решительно осудило спекуляции некоторых британских представителей и СМИ о связи страны с инцидентом у авиабазы Фэрфорд, передает ТАСС. В заявлении дипмиссии подчеркивается, что подобные сфабрикованные предположения распространяются исключительно с целью разжечь антииранскую пропаганду в Британии.

Диппредставительство также не исключило принятия соответствующих правовых мер для защиты прав и интересов государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном. Задержанные у авиабазы Фэрфорд оказались британцами.

В воскресенье возле используемой США авиабазы ввели режим ЧС.