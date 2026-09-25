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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    17 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    6 комментариев
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    15 комментариев
    25 сентября 2026, 11:58 • Новости дня

    Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США

    WSJ: Катар работает над возобновлением переговоров Ирана и США

    Tекст: Мария Иванова

    Катар в ближайшее время намерен возобновить переговоры между Соединенными Штатами и Ираном для урегулирования конфликта и открытия Ормузского пролива.

    Посредники, среди которых выступает Катар, настаивают на проведении нового раунда переговоров в Омане уже на следующей неделе. Их цель – убедить Вашингтон и Тегеран открыть Ормузский пролив и начать процесс урегулирования конфликта, пишет WSJ.

    Отмечается, что Катар пытается обойти Генеральную Ассамблею ООН для возобновления диалога.

    В середине июня США и Иран подписали меморандум для запуска процесса заключения мирного соглашения. Однако через три недели началась новая эскалация: Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, что привело к возобновлению обмена ударами. Сейчас свободный проход судов через Ормузский пролив не осуществляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Ирана заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном без языка силы.

    Во вторник бизнесмен Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для обсуждения сделки по Ирану.

    В воскресенье Иран выдвинул США семь условий для начала переговоров.

    23 сентября 2026, 11:06 • Новости дня
    США в войне с Ираном потеряли самолетов и дронов на 4 млрд долларов

    Война с Ираном лишила США дронов и самолетов почти на 4 млрд долларов

    США в войне с Ираном потеряли самолетов и дронов на 4 млрд долларов
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/ZUMA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский портал TWZ на основе докладов Пентагона и Конгрессу подсчитал, что война с Ираном привела к масштабным потерям беспилотников и самолетов США и поставила под вопрос готовность Вашингтона к возможному конфликту в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Два доклада правительства США раскрыли масштабы урона, который Иран нанес авиационному парку Пентагона почти за семь месяцев войны, сообщает TWZ. Речь идет о данных инспектора Минобороны по операции Epic Fury и Бюджетного управления Конгресса, к которым аналитики добавили сообщения OSINT-сообщества и собственный мониторинг до 18 сентября.

    Наибольшие потери пришлись на ударные дроны MQ-9 Reaper: по данным The Washington Post и открытых источников, уничтожены или утрачены не менее 47 аппаратов – около четверти довоенного парка, что по расчетам CBO тянет более чем на 1,4 млрд долларов. Также потерян дорогой разведывательный БПЛА MQ-4C Triton, был сбит дрон MQ-1, при этом производитель MQ-9A уже завершил выпуск этих аппаратов, а более новые версии признаются Пентагоном слишком дорогими.

    Среди пилотируемой техники наибольший урон понесли танкеры KC-135 Stratotanker, часть которых уничтожена или повреждена, а также истребители F-15E Strike Eagle, один из которых был сбит над Ираном, и несколько – повреждены при ракетном ударе по базе в Иордании. Самой дорогой единичной потерей стал самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3G Sentry, фактически уничтоженный на базе в Саудовской Аравии и подлежащий замене на E-7A Wedgetail стоимостью около полумиллиарда долларов.

    По оценке CBO, к началу августа потери составляли около 1,9 млрд долларов в ценах 2026 года, однако при полной замене всех утраченных платформ современными аналогами счет уже шел на 3,3 млрд, а с учетом последующих инцидентов и ремонта поврежденных машин сумма может превысить 4 млрд. В отдельную строку включена утрата ключевой РЛС ПРО THAAD AN/TPY-2, одной из восьми таких станций у армии США.

    Оба правительственных отчета указывают, что интенсивное применение систем ПРО Patriot, THAAD, а также ракет SM-3 и SM-6 привело к расходу примерно от половины до двух третей их запасов, восстановление которых, по оценке CBO, займет не менее пяти лет даже при наращивании производства. На этом фоне ряд американских военачальников предупреждают, что война с Ираном ослабляет сдерживание Китая, располагающего гораздо большим арсеналом ракет и способным быстрее восполнять свои запасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле иранские военные сообщили, что ПВО страны сбила американские беспилотники MQ-9 Reaper и RQ-11 Raven. В июне вооруженные силы Ирана заявили о сбитом в провинции Бушер американском ударном беспилотнике MQ-9 Reaper. В мае американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США потеряли пятую часть парка дронов MQ-9 Reaper в результате действий Ирана.

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    25 сентября 2026, 10:03 • Новости дня
    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию

    NYT сообщила о планах Франции отправить военных защищать Саудовскую Аравию

    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию
    @ Michel Euler/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Париж перебросит воинский контингент на саудовскую территорию для обеспечения безопасности стратегически важных нефтяных месторождений на фоне регулярных обстрелов.

    Власти европейского государства намерены оказать военную поддержку Эр-Рияду в охране инфраструктуры, пишет The New York Times. Иностранные солдаты помогут обезопасить энергетические объекты королевства.

    Регулярные удары по саудовским городам на побережье Красного моря со стороны йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, создают серьезную угрозу. Эти нападения ополченцев уже привели к усилению давления на глобальные поставки нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы-хуситы атаковали инфраструктуру нефтяной компании Aramco в Саудовской Аравии.

    Поддерживаемые Ираном бойцы захватили стратегический порт Моха для блокировки Красного моря. В связи с этими нападениями Пакистан направил Тегерану требование обуздать своих йеменских союзников.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    22 сентября 2026, 22:52 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер встретились с Аракчи для обсуждения сделки по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для обсуждения сделки.

    Президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН подтвердил факт переговоров с Тегераном, сообщает РИА «Новости». «Я могу сказать вам, что Стив и Джаред встречались с посредниками по иранской сделке», – заявил он.

    Американский лидер уточнил, что иранская сторона была представлена на недостаточно высоком уровне. Встреча спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи прошла в Нью-Йорке при посредничестве Катара и Пакистана. Их целью стал поиск путей к новому соглашению и деэскалация конфликта.

    Ранее американский лидер отмечал, что Тегеран отклонил его предложения по сделке. Эти инициативы были выдвинуты после возвращения политика к власти в 2025 году и атаки на исламскую республику в июне того же года.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности президента США встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    До этого президент США запланировал переговоры с главами стран Персидского залива для обсуждения ситуации вокруг исламской республики.

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    22 сентября 2026, 20:45 • Новости дня
    Азербайджан закрыл небо для иранских самолетов

    Азербайджан приостановил полеты иранских авиакомпаний из-за новых санкций США

    Tекст: Вера Басилая

    Азербайджан полностью прекратил обслуживание рейсов авиакомпаний Ирана из-за новых американских санкций против гражданской авиации.

    Решение о прекращении авиасообщения Азербайджана с Ираном вступило в силу 22 сентября 2026 года. Ограничения касаются абсолютно всех иранских компаний, осуществляющих пассажирские перевозки в республику, передают «Вести».

    Представители закрытого акционерного общества «Азербайджанские авиалинии» пояснили причину такого шага. Мера связана с новым пакетом санкций Вашингтона, направленным против Тегерана. Американские рестрикции напрямую затронули работу иранской гражданской авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября американский Минфин внес в черные списки 27 иранских авиаперевозчиков.

    Евросоюз ввел санкции против трех авиакомпаний Ирана из-за предполагаемых поставок оружия.



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    22 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с принцем Саудовской Аравии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке.

    Глава российского государства и наследный принц Саудовской Аравии провели телефонный разговор, сообщает сайт Кремля. Путин поздравил собеседника с наступающим Днем провозглашения Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что ровно сто лет назад Советский Союз стал первым иностранным государством, признавшим королевство.

    Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива. Они отметили необходимость политико-дипломатических усилий для нормализации кризисной обстановки.

    Особое внимание уделили ситуации в Йемене. Участники беседы подтвердили важность прекращения боевых действий и запуска межйеменского диалога при поддержке ООН. Кроме того, подчеркнута необходимость безопасного прохода судов через Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года лидеры России и Саудовской Аравии договорились укреплять двустороннее сотрудничество.

    Несколькими днями ранее саудовская авиация атаковала административный комплекс в йеменской провинции Таиз.

    До этого МИД России выразил глубокую обеспокоенность резким обострением военно-политической обстановки в Йемене.

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    23 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Торговое судно загорелось в Ормузском проливе после попадания снаряда

    Reuters: Торговое судно загорелось в Ормузском проливе после попадания снаряда

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ормузском проливе неизвестным снарядом атаковали торговое судно, в результате чего на борту вспыхнул пожар, а двое моряков получили ранения, пишет Reuters со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Торговое судно подверглось атаке в Ормузском проливе, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Британии, в корабль попал неустановленный снаряд.

    В результате удара на борту вспыхнул пожар. Экипаж успешно эвакуировали, однако два человека получили ранения.

    Название пострадавшего судна, порт его приписки и точные координаты места происшествия пока не раскрываются.

    Двумя днями ранее при обстреле танкера в Ормузском проливе пострадали два моряка.

    В тот же день неизвестные снаряды атаковали судно для перевозки сжиженного газа.

    До этого экипаж другого обстрелянного танкера потушил пожар на борту.

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    23 сентября 2026, 16:16 • Новости дня
    Израильские удары унесли жизни четырех палестинцев в Газе

    Минздрав: Израильские удары унесли жизни четырех палестинцев в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские военные нанесли три прямых удара по Хан-Юнису и Дейр эль-Балахе, что привело к гибели четырех жителей палестинского полуэксклава, сообщил директор отдела информации Минздрава Газы Захер аль-Вахиди.

    «Четыре палестинца погибли сегодня в результате израильских ударов по Хан-Юнису и Дейр эль-Балахе», – приводит РИА «Новости» слова Захера аль-Вахиди.

    Ранее Армия обороны Израиля проинформировала об атаках по Хан-Юнису. Целью операции ЦАХАЛ называлась ликвидация руководителя финансового отдела палестинского движения ХАМАС.

    Напомним, израильские военные ликвидировали главу финансового отдела ХАМАС Мухаммеда Абу Алуана на юге сектора Газа.

    Неделей ранее армия Израиля нейтрализовала двух высокопоставленных боевиков в районах Хан-Юниса и Газы.

    В начале сентября израильские силы нанесли точечный удар по командиру снайперского подразделения группировки.

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    22 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Главы МИД восьми стран призвали Израиль выполнить обязательства по Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Турция, Египет, Саудовская Аравия и еще пять мусульманских стран потребовали от Израиля немедленно обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

    Главы внешнеполитических ведомств восьми государств по итогам встречи в Нью-Йорке призвали израильские власти выполнить обязательства первого этапа плана по Газе, передает ТАСС. В совместном заявлении, опубликованном турецким министерством иностранных дел, отмечается необходимость прекращения нарушений режима прекращения огня.

    «Министры выражают глубокую обеспокоенность продолжающимися страданиями населения в Газе и призывают Израиль немедленно выполнить остающиеся обязательства в рамках первого этапа Комплексного плана, включая обеспечение незамедлительной, безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи для восстановления, а также содействие восстановлению критически важной инфраструктуры. Они подчеркивают настоятельную необходимость сохранения режима прекращения огня и прекращения всех нарушений», – говорится в документе.

    Участники встречи потребовали отменить меры поселенческой политики, включая снос палестинских домов и расширение израильских поселений. Также дипломаты осудили насилие со стороны поселенцев и конфискацию земель.

    В заявлении обозначены шаги второго этапа урегулирования, предусматривающие полный вывод войск Израиля из сектора Газа и развертывание международных стабилизационных сил. Управление территорией должно перейти к профильному национальному комитету.

    Министры высоко оценили роль президента США Дональда Трампа в процессе урегулирования. Они призвали Вашингтон активно участвовать в обеспечении выполнения договоренностей всеми сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД восьми государств призвали к скорейшей реализации мирного плана для сектора Газа.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от предложенного Вашингтоном проекта урегулирования. При этом ряд ближневосточных стран положительно оценил мирную инициативу Дональда Трампа.

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    23 сентября 2026, 18:53 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном без языка силы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исламская Республика открыта для переговоров с американским руководством, однако категорически не приемлет давления и угроз, сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава государства обозначил позицию страны по отношению к Соединенным Штатам, передает РИА «Новости». «Трамп и те, кто хочет заниматься разбоем в отношении Ирана, должны знать, что мы готовы к диалогу, но не приемлем язык силы», – сказал Пезешкиан.

    Официальное открытие 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялось в Нью-Йорке 8 сентября. Традиционная неделя высокого уровня включает общие прения, которые проходят с 22 по 26 сентября, а также состоятся 28 сентября.

    Накануне госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности Дональда Трампа встретиться с Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН.

    Летом американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня между государствами.

    До этого президент Ирана выразил намерение соблюдать договоренности по урегулированию конфликта при условии снятия санкций.

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    22 сентября 2026, 16:03 • Новости дня
    Фермеры юга Ливана потеряли урожай оливок из-за израильского вторжения

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава объединения фермеров Южного Ливана Мухаммад аль-Хусейни сообщил об уничтожении оливковых плантаций из-за действий израильской армии.

    По его словам, продолжающиеся удары и ограничения доступа к угодьям наносят колоссальный ущерб сельскому хозяйству региона, передает РИА «Новости». «Потеря сезона сбора оливок означает не только потерю урожая, но и лишение источника дохода тысяч семей юга Ливана и целого сектора ливанской экономики», – подчеркнул собеседник агентства.

    Сезон сбора традиционно длится с сентября по ноябрь, однако сейчас фермеры лишены возможности попасть на свои участки. Жители ряда деревень пытались получить разрешения на проход к полям, но израильские военные отказывают им. Кроме того, при попытках приблизиться к землям фермеры подвергаются атакам беспилотников.

    Аль-Хусейни добавил, что часть рощ сожжена, а многолетние деревья выкорчеваны.

    По данным министерства сельского хозяйства Ливана, повреждено около 6,6 тыс. гектаров оливковых насаждений и более 56 тыс. гектаров сельхозземель в 64 населенных пунктах.

    Южный Ливан производит около 15% оливкового масла в стране, а провинция Набатия – более 21%. Невозможность ухода за деревьями угрожает и будущим урожаям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские войска выжгли белым фосфором пятую часть аграрных территорий на юге Ливана.

    Вооруженные силы Израиля подожгли оливковые рощи между населенными пунктами Ходейта и Харис.

    Министерство сельского хозяйства Ливана заявило о масштабном уничтожении многолетних посадок оливы.

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    22 сентября 2026, 20:06 • Новости дня
    Лихачев сообщил об увеличении числа сотрудников Росатома на АЭС «Бушер»

    Лихачев: Штат специалистов Росатома на АЭС «Бушер» увеличился до 63 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Российская госкорпорация «Росатом» увеличила число своих специалистов на строительстве второго и третьего энергоблоков атомной электростанции «Бушер» в Иране до 63 человек, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

    По словам Лихачева, количество специалистов госкорпорации на строительной площадке иранской станции достигло 63 человек. Накануне к команде присоединились еще 18 высококвалифицированных инженеров и техников, передает РИА «Новости».

    «Росатом последовательно наращивает численность персонала на площадке сооружения АЭС «Бушер» в Иране», – заявил Лихачев.

    Сейчас основные работы сосредоточены на возведении реакторных цехов и машинных залов второго и третьего энергоблоков. Первый действующий блок станции работает на 100% мощности.

    Лихачев подчеркнул, что безопасность сотрудников остается главным приоритетом. По его словам, значительное увеличение числа российских специалистов на объекте станет возможным только после окончательного закрепления мирных договоренностей между Тегераном и Вашингтоном.

    В июле процесс восстановления численности персонала на АЭС «Бушер» остановился из-за серии ударов.

    В августе количество российских специалистов на объекте достигло 25 человек.

    В середине сентября госкорпорация вернула на иранскую АЭС уже 47 своих сотрудников.

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    22 сентября 2026, 20:02 • Новости дня
    Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Bloomberg: Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные скорректировали алгоритмы искусственного интеллекта и процедуры целеуказания после трагического удара по школе в Иране, унесшего жизни 182 человек, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

    Американское военное командование, отвечающее за боевые операции на Ближнем Востоке, внесло множественные изменения в свою процедуру определения цели для нанесения ударов и расширило использование ИИ, чтобы проверять разведданные, после смертоносного удара по школе в Минабе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    В частности, были добавлены новые открытые источники данных для более точного отслеживания местонахождения гражданских лиц. Также внесены десятки корректировок в работу программы управления боем Maven Smart System, созданной компанией Palantir Technologies Inc.

    Именно эта программа была использована при определении тысячи целей для нанесения первого массированного удара по Ирану 28 февраля.

    Искусственный интеллект теперь будет проверять дополнительные данные для уточнения функции здания.

    Некоторые чиновники из оборонной сферы и эксперты в частном порядке предупреждают, что шансы на повторение инцидента в Минабе все еще высоки.

    По предварительным выводам расследования, в программе содержались неверные и неактуальные сведения о здании школы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи Пентагона выявили фатальную роль искусственного интеллекта при ударе по школе в иранском Минабе.

    Трагедия также произошла из-за серьезных системных просчетов при обмене разведданными внутри ведомств США.

    Американская армия впервые массово применила нейросети для выбора целей в ходе февральских атак на Иран.

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    23 сентября 2026, 06:51 • Новости дня
    Макрон: Власть в Иране не сменить бомбардировками

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытки сместить иранское руководство с помощью бомбовых налетов не будут иметь успеха, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

    «Я не считаю реализуемой смену власти путем бомбардировок страны. И для меня это не лучший вариант, потому что он не работает», – сказал Макрон, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что в последние десятилетия Франция уже несколько раз совершала эту ошибку.

    При этом французский лидер заявил, что важно не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

    Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    До этого иранские военные сообщали о планах США начать новую войну.

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    22 сентября 2026, 14:39 • Новости дня
    Рубио не исключил возможности встречи Трампа с президентом Ирана

    Рубио заявил о готовности Трампа встретиться с президентом Ирана в ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности президента США Дональда Трампа встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    Президент США Дональд Трамп не исключает возможность встречи с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в рамках работы Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

    «Мы открыты для этого, но пока ничего не запланировано. Но мы открыты для этого, особенно если у этого есть перспектива вылиться во что-то позитивное», – заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала NBC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американский президент выразил готовность встретиться с иранским лидером на полях Генассамблеи ООН.

    До этого Дональд Трамп запланировал переговоры с главами стран Персидского залива для обсуждения ситуации вокруг исламской республики.

    В начале сентября Масуд Пезешкиан поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку Тегерана в условиях американского давления.

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    23 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Пезешкиан: Иран говорит «нет» ядерному оружию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранское руководство принципиально отказывается от разработки ядерного арсенала, однако настаивает на праве развивать мирные технологии, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

    Пезешкиан исключил возможность создания ядерного оружия, передает РИА «Новости». Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он подчеркнул мирный характер национальной атомной программы.

    «Иран не считает, что ядерное оружие обеспечит безопасность... Мы четко заявляем: нет ядерному оружию, нет запрету на знания в ядерной сфере», – отметил политик.

    Иранский лидер добавил, что проблему атома невозможно решить силовыми методами на поле боя. По его словам, окончательно урегулировать данный вопрос можно исключительно путем заключения соответствующего дипломатического соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Пезешкиан призвал завершить конфликт на Ближнем Востоке на выгодных условиях. В июне Тегеран взял на себя обязательство отказаться от разработки ядерного оружия по условиям меморандума с Вашингтоном.

    Годом ранее иранский лидер уже отвергал стремление к получению военного атома с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

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    Планам Японии на Курилы помешал Устав ООН

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    Модернизация Су-57 дала развитие всей боевой авиации России

    ВКС России получили очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Как говорят в ОАК, новый технический облик самолета будет способствовать расширению задач в ходе проведения СВО. По мнению экспертов, боевой опыт заметно повлиял на модернизацию истребителя. Какие изменения могли произойти в бортовом радиоэлектронном оборудовании и других системах самолета? Подробности

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    Какие секреты мог выдать Китаю фонарь истребителя F-35

    Одна из самых секретных деталей американского истребителя F-35 Lightning II, похоже, попала в руки китайских специалистов. О каком именно компоненте идет речь, почему он критически важен для обеспечения малозаметности самолета и какими могут оказаться последствия этого скандала? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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