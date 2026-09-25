Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!17 комментариев
Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США
WSJ: Катар работает над возобновлением переговоров Ирана и США
Катар в ближайшее время намерен возобновить переговоры между Соединенными Штатами и Ираном для урегулирования конфликта и открытия Ормузского пролива.
Посредники, среди которых выступает Катар, настаивают на проведении нового раунда переговоров в Омане уже на следующей неделе. Их цель – убедить Вашингтон и Тегеран открыть Ормузский пролив и начать процесс урегулирования конфликта, пишет WSJ.
Отмечается, что Катар пытается обойти Генеральную Ассамблею ООН для возобновления диалога.
В середине июня США и Иран подписали меморандум для запуска процесса заключения мирного соглашения. Однако через три недели началась новая эскалация: Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, что привело к возобновлению обмена ударами. Сейчас свободный проход судов через Ормузский пролив не осуществляется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Ирана заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном без языка силы.
Во вторник бизнесмен Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для обсуждения сделки по Ирану.
В воскресенье Иран выдвинул США семь условий для начала переговоров.