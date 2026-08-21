Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.3 комментария
Президент Ирана призвал немедленно закончить войну с США
Президент Ирана Пезешкиан призвал немедленно закончить войну с США
Тегеран обладает сильной геополитической позицией для выгодного завершения текущего противостояния на Ближнем Востоке, заявил президент Исламской республики Масуд Пезешкиан.
Иран находится в сильной геополитической позиции, поэтому сейчас есть возможность завершить конфликт на Ближнем Востоке на выгодных условиях, заявил президент Исламской республики Масуд Пезешкиан, передает ТАСС.
«Война должна закончиться в определенный момент. Лучше всего закончить ее сегодня, когда мы находимся в сильной позиции, пользуемся уважением и когда весь мир признаёт нашу победу, подчеркивая, что США, вопреки правилам, нападают на наши школы, больницы и инфраструктуру», – приводит его слова агентство Etemad Online.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил о недействительности режима прекращения огня.
Вскоре Вашингтон сделал ставку на новую волну разрушений в Исламской республике.
До этого Масуд Пезешкиан охарактеризовал подписанный с американцами мирный меморандум историческим посланием сильного Ирана.