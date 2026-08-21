Президент Ирана призвал немедленно закончить войну с США

Президент Ирана Пезешкиан призвал немедленно закончить войну с США

Tекст: Ольга Иванова

Иран находится в сильной геополитической позиции, поэтому сейчас есть возможность завершить конфликт на Ближнем Востоке на выгодных условиях, заявил президент Исламской республики Масуд Пезешкиан, передает ТАСС.

«Война должна закончиться в определенный момент. Лучше всего закончить ее сегодня, когда мы находимся в сильной позиции, пользуемся уважением и когда весь мир признаёт нашу победу, подчеркивая, что США, вопреки правилам, нападают на наши школы, больницы и инфраструктуру», – приводит его слова агентство Etemad Online.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил о недействительности режима прекращения огня.

Вскоре Вашингтон сделал ставку на новую волну разрушений в Исламской республике.

До этого Масуд Пезешкиан охарактеризовал подписанный с американцами мирный меморандум историческим посланием сильного Ирана.