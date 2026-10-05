В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
Армия Йемена отбила у хуситов район близ Баб-эль-Мандебского пролива
Al Arabiya: Армия Йемена перерезала линии снабжения хуситов в районе Зубаба
Правительственные силы Йемена вернули контроль над районом Зубаб недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива, выбив оттуда отряды движения «Ансар Аллах» (хуситов).
Йеменские подразделения «Бригады гигантов» и «Щит родины» вытеснили хуситов из Зубаба, обойдя позиции противника со стороны гор Кахбуб при поддержке авиации, передает Al Arabiya.
Взятию района предшествовали ожесточенные бои. Йеменская армия смогла практически полностью перерезать линии снабжения мятежников, отмечает ТАСС.
Конфликт между правительственными силами и хуситами в Йемене продолжается с августа 2014 года. В начале августа повстанцы начали наступление, а в сентябре установили контроль над портом Моха и территориями у Баб-эль-Мандебского пролива. 4 октября власти объявили масштабную операцию по возвращению земель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы Йемена начали наступление на хуситов.
США отказались поддержать прямое наступление йеменской армии и Саудовской Аравии на мятежников.
Власти страны объявили о начале военной операции против повстанцев.