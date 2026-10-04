Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.3 комментария
Силы Йемена начали наступление на хуситов
Bloomberg: Войска Йемена начали масштабную операцию против хуситов
Признанное международным сообществом правительство Йемена начало масштабную военную операцию по возвращению территорий, контролируемых хуситами.
Глава президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими приказал всем подразделениям армии начать наступление. Операция будет продолжаться до освобождения страны от группировки, пишет Bloomberg.
«Все государственные военные, структуры безопасности и гражданские институты мобилизованы и приведены в состояние повышенной готовности до завершения миссии и достижения победы», – заявил он в воскресенье.
Коалиция во главе с Саудовской Аравией, включающая йеменские силы, ведет наземные и воздушные бои с хуситами с начала сентября. Обострение началось после того, как повстанцы захватили стратегические районы на западном побережье Йемена.
Это расширило контроль хуситов над Баб-эль-Мандебским проливом, который Саудовская Аравия использовала для экспорта нефти в обход Ормузского пролива.
В пятницу агентство Reuters сообщило, что Саудовская Аравия планировала наступление при поддержке авиации королевства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье США отказались поддержать прямое наступление сил Йемена и Саудовской Аравии на хуситов. Хуситы заявили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. Саудовская Аравия назвала ложью эти заявления.