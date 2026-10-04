Саудовская Аравия назвала ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду

Tекст: Игорь Иножарский

Утверждения йеменских хуситов о нанесении удара по объектам саудовской нефтяной компании Aramco в Эр-Рияде не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции генерал-майор Турки аль-Малики, передает Al Jazeera.

По его словам, хуситы «пытаются отвлечь внимание от масштабов потерь и растущего недовольства населения». Он подчеркнул, что потери, которые несет группировка в противостоянии с йеменскими вооруженными силами, заставляют ее искать «иллюзорные победы».

Ранее военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что группировка провела «военную операцию с использованием баллистических ракет и беспилотников» против объектов Aramco в Эр-Рияде. По его утверждению, удары были «точными и прямыми», в результате чего на объекте вспыхнули пожары.

Коалиция также сообщила, что ранним утром в воскресенье провела 97 «операций по точечному поражению» позиций хуситов, используя боевую авиацию, беспилотники и артиллерию. Представитель йеменских правительственных сил полковник Маджед Абдулла аль-Назили заявил, что в результате атак были ликвидированы по меньшей мере 260 бойцов хуситов и уничтожены 44 единицы военной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу йеменские хуситы подтвердили ракетные атаки по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде. В пятницу коалиция Саудовской Аравии перехватила три ракеты хуситов. В тот же день саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.