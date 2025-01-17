Президент Израиля поддержал соглашение о перемирии в Газе

Президент Израиля поддержал решение военного кабинета одобрить сделку по Газе

Tекст: Дарья Григоренко

Герцог выразил надежду, что правительство Израиля утвердит это соглашение в ближайшие часы. В своем заявлении, распространенном президентской канцелярией, он заявил: «Я приветствую решение военно-политического кабинета Израиля одобрить соглашение о заложниках, которое вернет наших заложников домой в том виде, в каком его представил премьер-министр Биньямин Нетаньяху и команда переговорщиков».

Он ожидает, что правительство Израиля последует примеру кабинета и оперативно утвердит данное предложение, передает ТАСС.

В пятницу военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС, предусматривающее прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников, с учетом политических и гуманитарных аспектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль, ХАМАС и США подписали соглашение о перемирии на Ближнем Востоке, а ХАМАС объявил о разрешении разногласий с Израилем.