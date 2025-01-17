Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.14 комментариев
Президент Израиля поддержал соглашение о перемирии в Газе
Президент Израиля поддержал решение военного кабинета одобрить сделку по Газе
Президент Израиля Ицхак Герцог высказался в поддержку решения о перемирии в секторе Газа и освобождении заложников, выразив надежду на скорое утверждение сделки правительством.
Герцог выразил надежду, что правительство Израиля утвердит это соглашение в ближайшие часы. В своем заявлении, распространенном президентской канцелярией, он заявил: «Я приветствую решение военно-политического кабинета Израиля одобрить соглашение о заложниках, которое вернет наших заложников домой в том виде, в каком его представил премьер-министр Биньямин Нетаньяху и команда переговорщиков».
Он ожидает, что правительство Израиля последует примеру кабинета и оперативно утвердит данное предложение, передает ТАСС.
В пятницу военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС, предусматривающее прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников, с учетом политических и гуманитарных аспектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль, ХАМАС и США подписали соглашение о перемирии на Ближнем Востоке, а ХАМАС объявил о разрешении разногласий с Израилем.