ХАМАС объявило о разрешении разногласий с Израилем

ХАМАС заявило об устранении всех разногласий по прекращению огня с Израилем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, палестинское движение ХАМАС объявило о разрешении всех разногласий с Израилем по сделке о прекращении огня в секторе Газа. Соответствующее заявление опубликовано в официальном телеграм-канале движения в пятницу утром.

В документе отмечается, что благодаря усилиям посредников были устранены все препятствия, возникшие из-за несоблюдения Израилем соглашения о прекращении огня. ХАМАС добавил, что в скором времени будут опубликованы списки палестинских заключенных, которых ожидается освободят израильские власти на первом этапе сделки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве США подписали соглашение о перемирии на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тайно пообещал продолжить военные действия в Газе.