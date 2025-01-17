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ХАМАС объявило о разрешении разногласий с Израилем
ХАМАС заявило об устранении всех разногласий по прекращению огня с Израилем
Палестинское движение ХАМАС сообщило, что разногласия с Израилем по прекращению огня в секторе Газа были разрешены, и скоро будут опубликованы списки освобождаемых палестинских заключенных.
Как передает ТАСС, палестинское движение ХАМАС объявило о разрешении всех разногласий с Израилем по сделке о прекращении огня в секторе Газа. Соответствующее заявление опубликовано в официальном телеграм-канале движения в пятницу утром.
В документе отмечается, что благодаря усилиям посредников были устранены все препятствия, возникшие из-за несоблюдения Израилем соглашения о прекращении огня. ХАМАС добавил, что в скором времени будут опубликованы списки палестинских заключенных, которых ожидается освободят израильские власти на первом этапе сделки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве США подписали соглашение о перемирии на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тайно пообещал продолжить военные действия в Газе.