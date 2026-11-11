Добровольческий корпус: 25% волонтеров идут на фронт после тяжелых ранений

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Ребята после тяжелых ранений, даже после ампутаций возвращаются. Порядка 25% таких бойцов после реабилитации вернулись в боевые подразделения и сейчас выполняют задачи в Добровольческом корпусе», – рассказал Шарапа РИА «Новости».

По оценке психолога, огромную роль в процессе восстановления военнослужащего играют его родные и профильные специалисты. Он пояснил, что половину работы делают врачи и медсестры, проводя операции и выстраивая схему лечения, однако остальные 50% усилий по реабилитации ложатся на плечи самого бойца.

Руководитель службы сам прошел через тяжелые испытания. Ранее он перенес сложнейшую онкологическую операцию и имел третью группу инвалидности. В 2024 году Шарапа отправился на фронт добровольцем, служил в эвакуационной группе, а позднее возглавил психологическую службу корпуса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца командир штурмовиков Никита Мурзаков рассказал о возвращении на передовую после множества тяжелых осколочных ранений.

В феврале первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о возвращении в строй около 95% раненых российских военнослужащих.

В прошлом году ветеран СВО Владислав Панов поделился опытом возвращения к обычной жизни после потери обеих рук.