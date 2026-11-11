  • Новость часаОдним из итогов переговоров в Абу-Даби стало соглашение об обмене пленными
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    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    11 ноября 2026, 12:17 • Новости дня

    Добровольческий корпус: 25% волонтеров идут на фронт после тяжелых ранений

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские добровольцы даже после тяжелых ранений и потери конечностей возвращаются в свои подразделения для выполнения боевых задач, сообщил руководитель психологической службы Добровольческого корпуса Сергей Шарапа.

    «Ребята после тяжелых ранений, даже после ампутаций возвращаются. Порядка 25% таких бойцов после реабилитации вернулись в боевые подразделения и сейчас выполняют задачи в Добровольческом корпусе», – рассказал Шарапа РИА «Новости».

    По оценке психолога, огромную роль в процессе восстановления военнослужащего играют его родные и профильные специалисты. Он пояснил, что половину работы делают врачи и медсестры, проводя операции и выстраивая схему лечения, однако остальные 50% усилий по реабилитации ложатся на плечи самого бойца.

    Руководитель службы сам прошел через тяжелые испытания. Ранее он перенес сложнейшую онкологическую операцию и имел третью группу инвалидности. В 2024 году Шарапа отправился на фронт добровольцем, служил в эвакуационной группе, а позднее возглавил психологическую службу корпуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца командир штурмовиков Никита Мурзаков рассказал о возвращении на передовую после множества тяжелых осколочных ранений.

    В феврале первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о возвращении в строй около 95% раненых российских военнослужащих.

    В прошлом году ветеран СВО Владислав Панов поделился опытом возвращения к обычной жизни после потери обеих рук.

    11 ноября 2026, 09:26 • Новости дня
    Украина отказалась менять границы Донбасса по предложению США

    The Telegraph: Украина отклонила предложение США изменить границы ДНР и ЛНР

    Украина отказалась менять границы Донбасса по предложению США
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Киев отверг план американских мирных посланников по пересмотру административных границ в Донбассе ради возобновления переговорного процесса.

    Инициатива США предполагала территориальный компромисс, пишет The Telegraph.

    Согласно предложенному варианту, Россия получила бы полный контроль над линией фронта, а украинской стороне не пришлось бы сдавать удерживаемые в Донбассе города.

    «Украина никогда не признает этого ни де-факто, ни де-юре. И это всегда была наша позиция за столом переговоров», – заявил близкий к консультациям источник издания.

    Усилия Вашингтона по прекращению боевых действий зашли в тупик именно из-за донбасских территорий, часть которых остается под контролем ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Вашингтон назвал отказ от территорий обязательным условием предоставления гарантий безопасности Украине. В том же месяце Киеву на переговорах в Абу-Даби собирались предложить вывод войск из Донбасса в обмен на 800 млрд долларов. В прошлом году американские чиновники возмутились нежеланием украинской стороны принимать предложения об уступках.

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    11 ноября 2026, 02:21 • Новости дня
    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров

    Политолог Ухов: В Абу-Даби обсуждаются условия капитуляции Киева

    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров
    @ Wang Zecong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Стратегия Владимира Путина и успехи российских войск создали условия для переговоров в Абу-Даби – ослабление военного потенциала ВСУ побудило США усадить украинскую сторону за стол переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. При этом он отметил, что выработка устойчивого мира с учетом интересов России потребует долгой дипломатической работы. Во вторник в ОАЭ начались переговоры России, Украины и США.

    «Переговоры в Абу-Даби стали итогом стратегической победы России и Владимира Путина лично. За последние месяцы ВС РФ существенно усилили удары по территории Украины: серьезный ущерб нанесен объектам энергетики, дата-центрам, военной промышленности и логистическим центрам, обслуживающим ВСУ», – говорит политолог Илья Ухов.

    На этом фоне военный потенциал противника стал «таять на глазах». Киев не способен восстановить утраченные возможности. Сложившаяся ситуация подала Вашингтону отчетливый сигнал: Украина проигрывает, а значит, Владимира Зеленского необходимо усадить за стол переговоров. В результате Киев оказался в безвыходном положении.

    «Атмосфера складывающегося диалога такова, что стороны фактически пытаются «начертить» условия для капитуляции Киева. Даже западная пресса в своих «сливах» не отрицает необходимости для Украины отказаться от целого ряда территорий. Таким образом, военное превосходство России в этом конфликте становится все более очевидным», – продолжает эксперт.

    Тем не менее, по его мнению, не стоит строить завышенных ожиданий относительно итогов переговоров. «Речь идет о сложном и долгом дипломатическом процессе, который должен привести к установлению стабильного мира, учитывающего интересы России на долгие годы вперед. Впрочем, сам факт обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе позволяет говорить о том, что дискуссия развивается в правильном русле, и это одна из главных целей России», – завершил Ухов.

    Напомним, во вторник в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Это первая встреча в таком формате с февраля. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский, Киев представляет руководитель СВР Рустем Умеров. Посредниками со стороны Штатов выступают спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

    Первый день консультаций продлился четыре с половиной часа, в среду делегации продолжат работу. Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил встречу. «Похоже, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными», – сказал он.

    Главной темой встречи стала будущая система безопасности на континенте после завершения конфликта. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что повестка предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и региона в целом. «Мы такой подход только приветствуем», – подчеркнул министр.

    Представители ЕС также прибыли в Абу-Даби, однако их за столом переговоров не было. Отмечается, что европейская делегация была «неподалеку от места проведения встречи». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что участие Европы в переговорах не предусмотрено.

    Вопрос о возобновлении трехстороннего диалога обсуждался на встрече Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге в октябре. «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме», – отмечал помощник президента Юрий Ушаков.

    Три предыдущих раунда переговоров состоялись в начале года, два из них прошли в Абу-Даби и один в Женеве. По итогам женевской встречи Мединский назвал консультации «тяжелыми, но деловыми».

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    11 ноября 2026, 06:14 • Новости дня
    В порту Усть-Луги начался пожар после атаки беспилотника

    Дрозденко: В порту Усть-Луги начался пожар после атаки беспилотника

    В порту Усть-Луги начался пожар после атаки беспилотника
    @ МЧС России/«ВКонтакте»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В портовой зоне Усть-Луги Ленинградской области произошло возгорание в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    «Предварительно, в результате атаки БПЛА есть попадание в портовой зоне Усть-Луга, произошло возгорание, необходимые силы и средства приступили к тушению», – написал Дрозденко в Max.

    Он добавил, что в Усть-Луге произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции. Дальнейшая информация уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду системы противовоздушной обороны уничтожили над Ленинградской областью 141 беспилотник.

    Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщил о ликвидации горения в порту Усть-Луги после атаки БПЛА.

    Также Дрозденко сообщил о полной ликвидации последствий атаки украинских войск в порту Усть-Луги.

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    11 ноября 2026, 11:30 • Новости дня
    Политолог: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США

    Политолог Ткаченко: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США

    Политолог: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Удар по портовой зоне Усть-Луги произошел накануне второго дня трехсторонних переговоров в Абу-Дабу. Такими действиями Киев преследует две задачи: создать впечатление, что военный потенциал Украины сопоставим с российским, а также воздействовать на российскую экономику. При этом нынешняя атака затрагивает и интересы Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Я ожидал, что Украина попытается нанести удар вглубь территории России накануне первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Дабу. Однако противник решил сделать это в преддверии второго дня встреч. На мой взгляд, в данном случае Киев преследует две задачи: краткосрочную и долгосрочную», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Во-первых, Украина хочет усилить свои переговорные позиции. «Владимир Зеленский пытается представить Украину как сторону, чей военный потенциал сопоставим с российским. Он апеллирует к тому, что линия фронта якобы стабильна, а ВСУ при этом способны наносить удары. На этой иллюзии строится его тактика, которая по-английски называется split the difference («разделить разницу»)», – пояснил собеседник.

    Во-вторых, Киев не оставляет попыток оказать негативное воздействие на экономику России. «Украина пытается в рамках своей долгосрочной стратегии воздействовать на нашу экономику путем ограничения экспорта нефти и нефтепродуктов, а также минеральных удобрений и продовольствия, включая зерно», – добавил Ткаченко.

    При этом ударами по инфраструктуре Усть-Луги Киев влияет и на интересы США: нынешняя атака негативно отразится на рынке дизельного топлива. Как напомнил политолог, «прозеленская оппозиция» внутри США пытается создавать препятствия для закупок дизеля – например, через запреты для отдельных портов принимать такие танкеры.

    «Другими словами, Украина находится в зале переговоров и в то же время пытается нанести двойной удар по интересам России и США – тех самых стран, с которыми она ведет этот диалог», – заключил Ткаченко.

    В ночь на среду российские средства ПВО сбили над территорией Ленинградской области 150 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в Max. Несколько дронов попали по объектам в портовой зоне Усть-Луга в Кингисеппском районе, вызвав возгорание и аварийное отключение трансформаторной подстанции. Пострадали трое работников, один человек госпитализирован с осколочным ранением в ногу.

    По подсчетам ТАСС, нынешняя атака стала самой массовой с начала 2026 года. В Пулково на несколько часов были задержаны 42 рейса. На запасные аэродромы ушли девять лайнеров. Два самолета, летевших из Стамбула и Хургады, принял Хельсинки, пишут СМИ. В Росавиации также сообщили, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда.

    Между тем во время атаки авиадиспетчеры Финляндии ограничивали судоходство и полеты ниже 20 км над восточной частью Финского залива. В Литве дважды объявляли воздушную тревогу. В аэропортах Вильнюса и Каунаса вводились ограничения из-за угрозы с воздуха.

    Как отмечает Bloomberg, атака по одному из крупнейших российских центров экспорта повысила риск перебоев с поставками энергоносителей и зерна. Примечательно, в прошлом месяце вице-премьер Александр Новак сообщал, что российский дизель будет поставляться в США в первую очередь из балтийских портов.

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    10 ноября 2026, 21:31 • Новости дня
    В Харьковской области получили повреждения все ТЭЦ и ТЭС
    В Харьковской области получили повреждения все ТЭЦ и ТЭС
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Харьковской областной военной администрации заявили, что все теплоэлектроцентрали и тепловые электростанции в регионе повреждены в результате ударов.

    Все теплоэлектроцентрали и тепловые электростанции, расположенные на территории Харьковской области, получили повреждения в результате ударов, сообщает RT со ссылкой на местную военную администрацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава администрации региона Олег Синегубов сообщил о повреждении нескольких складских помещений и электросетей в Харьковской области.

    В октябре Минобороны заявило о массированном ударе высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

    Ранее Синегубов сообщил о критических повреждениях Харьковской теплоэлектроцентрали-5.

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    11 ноября 2026, 07:57 • Новости дня
    Украинские дроны убили двух жителей смоленского Ярцево
    Украинские дроны убили двух жителей смоленского Ярцево
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Смоленской области в результате ночной атаки беспилотников погибли два человека, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

    Обломки дрона попали в многоэтажный дом в городе Ярцево, вызвав пожар. «Погибли два человека», – сообщил Анохин на своей странице в Mах.

    Из непосредственной зоны пожара спасли 10 человек. Для жильцов дома организован пункт временного размещения. Решение о возвращении людей в квартиры будет принято после обследования здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА.

    Также в результате ударов вражеских беспилотников в Смоленской области погибли два сотрудника МЧС.

    Кроме того, над регионом уничтожили семь дронов.

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    11 ноября 2026, 08:59 • Новости дня
    ВС России поразили три электроподстанции и сухогруз с оружием для ВСУ

    Минобороны: ВС России поразили три электроподстанции и судно с оружием для ВСУ

    ВС России поразили три электроподстанции и сухогруз с оружием для ВСУ
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нанесены новые удары беспилотниками по объектам украинской энергетической инфраструктуры и сухогрузу с оружием для ВСУ в Черном море, сообщило Минобороны.

    Российские военные продолжают наносить удары беспилотными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса. Кроме того, атакам подвергаются суда с военным имуществом для украинской армии, указало ведомство в Max.

    В течение ночи в результате ударов были поражены электроподстанция в Кривом Роге Днепропетровской области, а также две электроподстанции в населенных пунктах Маяки и Усатово Одесской области.

    Также в акватории Черного моря юго-западнее Одессы было поражено судно типа «сухогруз». Оно перевозило вооружение и грузы двойного назначения для украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские военные нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

    В понедельник Минобороны сообщило о поражении мест производства дронов и судов с военными грузами.

    В воскресенье Вооруженные силы России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и два судна с военными грузами.

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    10 ноября 2026, 17:38 • Новости дня
    ВС России поразили две электроподстанции в Черниговской области Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные с помощью беспилотников нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, логистическим центрам и судам, обеспечивающим Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны.

    Днем во вторник в результате ударов были поражены две электроподстанции напряжением 330 кВ и 110 кВ в населенных пунктах Нежин и Сосница Черниговской области. Эти объекты обеспечивали работу предприятий военной промышленности Украины, сообщает Минобороны в Max.

    В Кировограде (Кропивницкий) поражен логистический центр «Эпицентр», который использовался для хранения и распределения военных грузов.

    Кроме того, в акватории Черного моря в 7 км к юго-западу от Одессы поражен сухогруз, перевозивший вооружение и военное имущество для украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило об ударах беспилотниками по четырем украинским электроподстанциям и трем судам с военными грузами.

    В субботу российские беспилотники поразили электроподстанцию в Киевской области и сухогруз в Черном море.

    На прошлой неделе ВС России нанесли удары по логистическому центру в Бердичеве и сухогрузу под Одессой.

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    11 ноября 2026, 06:43 • Новости дня
    Эксперт перечислил способные сбить ракеты Rusty Dagger зенитные системы

    Эксперт Кнутов назвал С-400 и «Панцирь» способными сбить ракеты Rusty Dagger

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские зенитные ракетные системы, включая С-300, С-400, «Панцирь» и «Тор», способны поражать американские крылатые ракеты Rusty Dagger, произведенные в Норвегии, заявил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

    «Бороться с этими ракетами можно точно так же, как и с ракетами Storm Shadow, SCALP – это примерно оружие одного порядка», – передает ТАСС слова эксперта. По его словам, с этими ракетами могут справляться комплексы С-300, С-400, С-350 «Витязь», «Панцирь», «Бук-М2», «Бук-М3», С-300В4 и «Тор». Он отметил важность нахождения соответствующих систем ПВО в местах применения этих крылатых ракет.

    Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении четырех ракет Rusty Dagger.

    Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов пояснил, что ВСУ используют ракеты Rusty Dagger как более дешевый аналог ракет SCALP и Storm Shadow. Стоимость одной ракеты Rusty Dagger оценивается примерно в 250 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство обороны сообщило об уничтожении российскими средствами ПВО четырех крылатых ракет Rusty Dagger.

    Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о вскрытии позиций зенитных ракетных комплексов Patriot с помощью специальных ракет-ловушек во время ударов по Киеву.

    Также военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов спрогнозировал массовые поставки украинской армии крылатых ракет Rusty Dagger из Норвегии.

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    11 ноября 2026, 05:00 • Новости дня
    Число сбитых над Ленинградской областью БПЛА выросло до 141
    Число сбитых над Ленинградской областью БПЛА выросло до 141
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 141 беспилотник над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Над территорией Ленинградской области сбит 141 БПЛА. Боевая работа продолжается», – сообщил Дрозденко в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Санкт-Петербурга объявлена угроза БПЛА.

    Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Пулково.

    Два пассажирских самолета из Стамбула и Хургады, следовавшие в аэропорт Пулково, из-за ограничений по безопасности приземлились в Хельсинки.

    Жители Латвии получили сообщения о вероятной воздушной угрозе.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!


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    11 ноября 2026, 01:12 • Новости дня
    Угроза БПЛА объявлена в Петербурге
    Угроза БПЛА объявлена в Петербурге
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Санкт-Петербурга объявлена угроза БПЛА, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

    «Экстренная информация РСЧС (Санкт-Петербург): Внимание! Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны перебои в работе мобильного интернета», – сообщается в канале экстренного оповещения жителей города о ЧС в «Максе».

    Росавиация сообщила в «Максе», что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Пулково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях сообщалось, что над Ленинградской областью за ночь уничтожено 113 дронов.

    В Киришах и Всеволожске были зафиксированы падения обломков на жилые дома.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!


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    11 ноября 2026, 01:58 • Новости дня
    Дрозденко сообщил об уничтожении 42 беспилотников над Ленинградской областью
    Дрозденко сообщил об уничтожении 42 беспилотников над Ленинградской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Ленинградской области уничтожены 42 беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    «Боевая работа продолжается», – сообщил глава региона в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Санкт-Петербурга объявлена угроза БПЛА.

    Два пассажирских самолета из Стамбула и Хургады, следовавшие в аэропорт Пулково, из-за ограничений по безопасности приземлились в Хельсинки.

    В понедельник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 81 украинского беспилотника над территорией региона.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    11 ноября 2026, 06:34 • Новости дня
    В бригаде ВСУ началось массовое дезертирство после операции «Медвежий угол»

    Бойцы 151-й бригады ВСУ начали массово дезертировать после боев под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В выведенной на доукомплектование в Чугуев 151-й бригаде Вооруженных сил Украины зафиксировали массовые случаи дезертирства и заболеваний со смертельным исходом, сообщили в российских силовых структурах.

    Бригада несколько месяцев назад была выведена в Чугуев на восполнение потерь после боев в Харьковской области в районе проведения российской группировкой «Север» операции «Медвежий угол», передает РИА «Новости».

    По словам представителя силовых структур, по прибытии в район восполнения украинские военные столкнулись с массовым самовольным оставлением части и приобретенными на позициях болезнями, многие из которых заканчиваются смертельным исходом.

    По данным Министерства обороны России, в ходе операции «Медвежий угол» российские войска освободили 28 населенных пунктов и 461 кв. км территории, а также уничтожили 1810 солдат противника. Командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров 16 октября доложил президенту Владимиру Путину о завершении этой операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» сообщил об отмене отпусков для военнослужащих бригады ВСУ из-за потерь в ходе операции «Медвежий угол».

    Также президент Владимир Путин назвал безусловным успехом окружение российскими военными двухтысячной группировки противника.

    Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил главе государства о взятии под контроль 28 населенных пунктов в Харьковской области.

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    10 ноября 2026, 19:28 • Новости дня
    Депутат Асафов: Путин изменил программу «Время героев» в ответ на запрос с передовой
    Депутат Асафов: Путин изменил программу «Время героев» в ответ на запрос с передовой
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Решение допустить к участию в программе «Время героев» ветеранов без высшего образования стало ответом на запрос с передовой. Бойцы, доказавшие свою преданность Родине на фронте, должны иметь возможность продолжить служение Отечеству и после возвращения к гражданской жизни, а отсутствие университетского диплома не должно становиться для них препятствием, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Асафов. Ранее стартовал третий поток программы «Время героев».

    «Третий поток программы «Время героев» будет заметно отличаться от предыдущих наборов. Однако суть проекта останется прежней: он, как и раньше, будет социальным лифтом для ветеранов спецоперации, позволяющим им продолжить служение Отечеству после возвращения к гражданской жизни», – сказал депутат Госдумы Александр Асафов.

    Главным нововведением, по его мнению, станет допуск к участию в программе бойцов без высшего образования, причем это решение продиктовано запросом самих ветеранов. «Все программы, которые президент запускает для формирования кадрового резерва страны, исходят от людей. В их основе всегда лежат желание, амбиции, идеи и устремления участников», – подчеркнул собеседник.

    «Когда запускалась программа «Время героев», многие ребята с передовой не смогли в ней участвовать из-за отсутствия высшего образования. По разным причинам они не окончили университет, однако искренне хотели приносить пользу стране в новом качестве, поэтому запрос на такую возможность оказался особенно высоким», – пояснил он.

    По словам депутата, многие из этих бойцов награждены орденом Мужества и другими государственными наградами за доблесть, отвагу и служение Родине, а некоторые удостоены звания Героя России. «Их уникальный боевой опыт может стать основой для формирования управленческих компетенций. Президент отреагировал на этот запрос и лично поставил перед правительством задачу привлечь к программе участников без высшего образования», – добавил Асафов.

    «При этом допуск бойцов без высшего образования не означает, что ветераны с университетскими дипломами больше не смогут принять участие во «Времени героев». Программа находится в динамике, и в перспективе для них появятся новые наборы», – отметил он.

    Нынешний этап также существенно адаптирован к особенностям подготовки участников без высшего образования. «Бойцы получат управленческие знания и навыки непосредственно в рамках программы. Для этого срок обучения увеличен до трех лет, а в курсе появятся новые предметы. Его содержание во многом опирается на обобщенный опыт первого и второго потоков», – уточнил собеседник.

    «Модель обучения разработана с учетом потребностей ветеранов и предусматривает дистанционные модули, очные занятия, а также время на восстановление и адаптацию. Образовательный процесс будет строиться вокруг двух основных блоков: «Государственное и муниципальное управление» и профессиональная переподготовка, по итогам которой участники получат профильную квалификацию», – продолжил депутат.

    При этом от участников потребуется серьезная самоотдача. В первой половине программы им предстоит сосредоточиться на обучении. На этот период в качестве меры поддержки предусмотрены ежемесячная стипендия и бесплатное проживание.

    «Во второй половине программы участники смогут получить практический опыт непосредственно на местах будущей работы. Для каждого выпускника будет разработана индивидуальная карьерная траектория в системе государственной службы. Постепенно продвигаясь по службе, они смогут применять полученные знания в работе», – заключил Асафов.

    Напомним, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил о начале отбора на третий поток программы «Время героев». «Это исполнение прямого поручения главы государства: создать условия, при которых герои СВО смогут реализовать себя и внести вклад в развитие страны не только на поле боя, но и на гражданской государственной службе», – подчеркнул он.

    Ранее президент Владимир Путин поручил подготовить для бойцов, не окончивших вуз, специальный кадровый проект по образцу «Времени героев». Он обратил внимание, что таких военнослужащих на линии боевого соприкосновения немало, и они также должны получить возможность проявить себя в государственном управлении.

    Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года по поручению президента России Владимира Путина. Обучение первого потока завершено: все выпускники получили назначения или избраны на ответственные посты. Второй поток завершит обучение в 2027 году, две трети его участников уже получили новые должности.

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    10 ноября 2026, 22:20 • Новости дня
    Кушнер назвал конструктивными трехсторонние переговоры в Абу-Даби по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американская сторона воодушевлена первыми итогами прошедших во вторник в Абу-Даби трехсторонних переговоров по Украине, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

    «Нас воодушевляют конструктивные дискуссии, состоявшиеся сегодня», – заявил Кушнер в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Он подчеркнул, что ведется работа над завершением конфликта. По его словам, предпринимаются усилия, чтобы создать «механизмы безопасности, необходимые для суверенной, безопасной и процветающей Украины и прочного мира во всей Европе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности.

    Источник в российской делегации назвал выработку элементов новой архитектуры европейской безопасности ключевой задачей диалога.

    Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о преждевременности оценок хода трехсторонних переговоров в Абу-Даби.


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