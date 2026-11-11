В правящей партии Японии призвали обсудить получение атомных подлодок

Киодо: В правящей партии Японии призвали получить атомные подлодки

Tекст: Алексей Дегтярёв

На заседании партийной комиссии прозвучали призывы рассмотреть возможность внедрения атомных подлодок, а также обсудить концепцию совместного использования ядерного оружия, при которой США могли бы разместить свой ядерный арсенал на территории Японии для совместных операций, пишет Киодо.

Правящая партия и ее партнер по коалиции – Партия инноваций Японии – обсудят эти вопросы, а также размер оборонного бюджета с учетом доклада правительственной комиссии, который ожидается в начале декабря. На данный момент японский закон об атомной энергии ограничивает использование ядерной энергии мирными целями, а три неядерных принципа запрещают владение, производство и ввоз ядерного оружия.

Ожидается, что правительство изложит шесть изменений в условиях безопасности при обновлении документов, включая Стратегию национальной обороны. Власти планируют усилить способность сдерживать агрессию противника в координации с Соединенными Штатами, а также расширить сотрудничество для укрепления оборонно-промышленной базы. Решение о пересмотре документов, обновленных в 2022 году, приняла премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Такаити заявила об отказе Японии от участия в совместных ядерных миссиях Соединенных Штатов по размещению американского ядерного оружия на японской территории.

Летом глава японского правительства сообщила о намерении страны продолжить соблюдение трех неядерных принципов.

В прошлом году высокопоставленный советник японского премьера по вопросам безопасности назвал целесообразным получение Японией ядерного оружия.