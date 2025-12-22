Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.2 комментария
Командующий ВМФ Британии Дженкинс заявил об угрозе подводных атак России
Британский командующий ВМФ Гвин Дженкинс заявил, что Россия якобы готовит субмарины для возможных диверсий против подводных кабелей и трубопроводов, представляющих стратегическую важность для Британии.
Россия «может принять меры по повреждению жизненно важной подводной инфраструктуры Британии, включая интернет-кабели и газопроводы», заявил командующий Королевским военно-морским флотом адмирал Гвин Дженкинс в интервью Financial Times.
По его словам, Москва усилила инвестиции в Главное управление глубоководных исследований (ГВ ГИ) и возобновила подводные программы, позволяющие использовать глубоководные аппараты для саботажа.
Дженкинс подчеркнул, что российское подразделение способно оперировать на экстремальных глубинах, что дает Москве возможность перейти к прямым действиям.
Он заявил: «Мы видели, что подводные возможности ГВ ГИ начали возвращаться. Мы знаем, что у них были проблемы с этой программой. Похоже, теперь они её перезапустили. Так что мы ожидаем новых развертываний».
Секретные миссии ГВ ГИ включают в себя картографирование маршрутов и точек соединения морских кабелей и трубопроводов, которые важны для связи и энергоснабжения Британии и её союзников по НАТО.
Эксперты издания считают, что российские корабли якобы способны закладывать взрывные устройства в ключевых точках инфраструктуры. Издание отмечает, что судно «Янтарь» ранее якобы скрытно мониторило стратегические объекты между Британией и Ирландией и может выпускать подводные аппараты на глубину до 6 тыс. м.
Для противодействия этим угрозам британский флот создал оборонительное соглашение с Норвегией и инвестиционный проект Atlantic Bastion. На его реализацию выделено более 4 млн фунтов стерлингов, а в следующем году сумма может возрасти до 35 миллионов. Эксперты предлагают дополнить эту систему средствами дальнобойного удара, чтобы пресечь возможные российские операции.
Поведение российской морской разведки, включая освещение британских самолетов лазером с борта «Янтаря», уже вызвало публичное предупреждение Министерства обороны Британии о готовности применить военные средства в случае эскалации. Глава MI6 Блейз Метревели и начальник штаба ВВС Ричард Найтон также отмечают «рост российского саботажа, кибератак и атак с помощью дронов на стратегические объекты в Европе». По словам министра обороны Джона Хили, Британия вошла в «новую и опасную эру угроз», где ключевыми остаются защита и своевременное выявление действий, угрожающих безопасности страны и её партнеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новая глава британской разведки МИ-6 Блейз Метревели начала работу с обвинений в адрес России. Она заявила, что Россия якобы занимается «экспортом хаоса».