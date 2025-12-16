  • Новость часа«Коалиция желающих» повысила готовность своих войск перед вероятной отправкой на Украину
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперты: Верховный суд учел народное мнение по квартире Долиной
    Минобороны показало кадры «уничтоженной Украиной» подлодки
    Патриарх Кирилл заявил о тревоге из-за использования ИИ в проповедях
    Верховный суд направил спор о квартире Долиной на новое рассмотрение
    Верховный суд допустил принудительное выселение Долиной из квартиры Лурье
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
    ВМФ получил 19 кораблей и три подлодки с начала года
    Глава РАН допустил существование жизни в атмосфере Венеры
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    11 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    0 комментариев
    16 декабря 2025, 20:05 • В мире

    Глава британской разведки испугана забытым на Западе ощущением

    Глава британской разведки испугана забытым на Западе ощущением
    @ Kirsty Wigglesworth/REUTERS

    Tекст: Евгений Крутиков

    Россия занимается «экспортом хаоса», заявила новая глава британской разведки МИ-6 Блейз Метревели. Почему она использовала именно этот термин для описания «российской угрозы» – и что именно так пугает в этом «хаосе» не только разведслужбы, но и весь коллективный Запад?

    Новая глава британской разведки МИ-6 Блейз Метревели начала свою работу на этом посту с обвинений в адрес России. В понедельник первая за более чем столетнюю историю МИ-6 женщина на этом посту выступила с «тронной» речью, которая практически целиком была посвящена России. Даже рассуждения об искусственном интеллекте, кибероперациях и прочих новомодных веяниях укладывались в контекст «борьбы с Россией» лишь как инструменты этого противостояния.

    Особое внимание Метревели уделила теории хаоса и так называемым гибридным угрозам якобы со стороны России. «Экспорт хаоса – это не недостаток, а особенность российского подхода к международному взаимодействию; и мы должны быть готовы к тому, что это продолжится…» – утверждает она.

    Блейз Метревели выступала по видеосвязи непосредственно из резиденции МИ-6 на набережной у моста Воксхолл. Это мероприятие было формально приурочено к столетию Локарнских соглашений декабря 1925 года, которые имели целью создать систему безопасных и стабильных границ Германии, особенно на западном направлении (восточный участок Европу тогда не слишком волновал, хотя Польша и Чехословакия были в числе приглашенных, но к подписанию их не допустили).

    Выступление Метревели опиралось на речь тогдашнего министра иностранных дел Великобритании при подписании Локарнских соглашений Остина Чемберлена, что несколько неожиданно для главы разведки. Отчасти это слом традиций, поскольку в Лондоне не принято придавать должности главы МИ-6 публичный характер. Но от того рассуждения Метревели о «хаосе» как этапе международных отношений и заслуживают особого внимания.

    По факту Локарнские соглашения были направлены на реабилитацию Германии как поджигателя Первой мировой войны и привели к включению немецкого государства в Лигу Наций. В краткосрочном периоде это привело к тому, что впоследствии назвали «духом Локарно», то есть к временной разрядке напряженности и восстановлению прав Веймарской Германии на международной арене.

    В дальнейшем сочетание множества факторов, в том числе и перегибы Версальских мирных соглашений, породило рост реваншизма в Германии и в конце концов привело к власти Гитлера. Так что «дух Локарно» в итоге оказался все-таки призраком хитрым и злым,

    хотя в западной политологии и историографии этот период считается весьма успешным с точки зрения международной дипломатии и как прообраз некоего «очага стабильности». Но 1920-е годы неизбежно должны были быть названы «успешными», поскольку просто автоматически следовали за ужасами мировой войны. По сравнению с Верденом и Локарно – успех.

    Именно хаосу новая глава МИ-6 и уделила основную, то есть философскую часть своего выступления. Рассуждениями о технологических инновациях и потрясениях уже никого не удивить, тем более что кибероперации – конек Метревели. Она долгое время работала в МИ-6 именно по этому направлению, вырастая по мере того, как рос удельный вес таких операций на фоне постепенного с 1991 года отказа от агентурной разведки. Было бы странно, если бы в период пика интереса к технологическому буму она не уделила бы много внимания рассуждениям об искусственном интеллекте.

    «Овладение технологиями должно пронизывать все, что мы делаем. Не только в наших лабораториях, но и в полевых условиях, в нашей агентурной работе и, что еще важнее, в мышлении каждого сотрудника.

    Мы должны быть столь же уверенно знакомы с кодом, как и с человеческими источниками, столь же свободно владеть Python (код, используемый для оптимизации задач, попросту говоря, текстовая шпаргалка – прим. ВЗГЛЯД), как и несколькими языками…», – утверждает глава МИ-6. Это все отчасти уже дважды два, но все больше выглядит именно как заигрывание с технологиями, облегчающими работу в ущерб постановке задач. Сейчас это распространенная болезнь технократии.

    А вот «хаос», о котором говорит Блейз Метревели, это совсем другое дело. «Определяющий вызов XXI века – это не просто вопрос, кто владеет самыми мощными технологиями, а кто направляет их с наибольшей мудростью. От этого зависит наша безопасность, наше процветание и наша человечность…», – так считает глава британской разведки, напирая на то, что «гибридные угрозы» исходят исключительно от России, и британское правительство должно сосредоточиться на борьбе с ними.

    В узком смысле слова Метревели определяет «хаос» как «российский подход к международному взаимодействию». Но это уже не философский прорыв. Понятно, что глава МИ-6 опирается в основном на западную теорию «гибридной войны», но сама теория хаоса в международной политике сейчас – наиболее обсуждаемая тема, хотя на Западе и на глобальном Востоке и Юге оценивается принципиально по-разному.

    Все стороны сходятся на том, что некий «хаос» – это естественное состояние международных отношений, сложившееся после краха однополярного мира. В России, на Востоке и Юге термину «хаос» не придается угрожающего или разрушающего оттенка, это всего лишь слово, определяющее появление многовекторной системы, в которой гораздо сложнее предвидеть векторы политического движения. Много участников игры, много событий, много интересов.

    На Западе же этот новый период международных отношений воспринимается как однозначно неприятный, тяжелый и разрушительный, поскольку напрямую связан с утратой западным миром своих прежде лидерских позиций. На Западе уже стало общим местом обвинять Россию, как это и сделала Блейз Метревели, в «провоцировании хаоса», то есть во взаимодействии со многими акторами международной политики и в отказе от ориентации на какую-то одну силу.

    Для западного мира это действительно серьезный вызов, поскольку он требует неожиданного напряжения интеллектуальных сил в вопросе давно забытом – в поиске баланса в международных отношениях, который автоматически связан с самоограничениями и уступками, как и с переосмыслением своего собственного места в мире. Гораздо проще ориентироваться в устойчивом мире, основанном на доминировании одной страны или одного объединения участников международных отношений, нежели изо дня в день анализировать сотни факторов и пытаться между ними лавировать. Это давно забытое для западного мира ощущение, которое при столкновении с реальностью может продуцировать панику, непонимание и страх.

    Соответственно, возникает желание переложить на кого-то ответственность. С западной точки зрения этот «хаос» сам по себе становится источником угрозы, поскольку разрушает привычную нескольким поколениям западноориентированных людей систему мирового устройства.

    С психологической же точки зрения это наглядная иллюстрация общего «старения» Европы. Из жизни европейцев – не только представителей элит и политического класса – давно ушла условная «наэлектризованность». Символом «старушки Европы» и многих из тех, кто считает себя «русскими европейцами», стала бытовая стабильность и прогнозируемость – сосредоточенность на собственной личной жизни, которая, в свою очередь, могла быть осуществлена только в условиях однополярного мира с его американским «ядерным зонтиком над Европой», доминированием прозападной системы ценностей и безусловным экономическим превосходством.

    Разрушение этой схемы и приводит к демонизированию «теории хаоса», а по сути – многополярного мира, и как следствие, объявлению России источником всех бед и угроз. И это не только банальная русофобия, которой по определению страдает новая глава МИ-6 и как «должность», и как человек – потомок бандеровца, воспитанная в семье грузинских эмигрантов. Это целая система политической мысли, постепенно становящаяся доминирующей в «старой Европе».

    При этом возврат к «стабильности» понимается не как поиск и нахождение баланса в многовекторном мире, а как восстановление мира отжившего – однополярного с доминированием именно европейского или англосаксонского центра сил.

    Смириться с изменением самого характера международных отношений постаревшей Европе крайне сложно, отсюда и построение теории об «агрессивной России», которая просто самим своим существованием «провоцирует хаос», ибо претендует на альтернативную схему развития и содействует усилению других центров силы. А уже все остальное в рассуждениях Блейз Метревели, в том числе и поиски «гибридных угроз», как и наборы банальностей про искусственный интеллект – не более чем иллюстративный материал.

    Отсюда и привязка к «духу Локарно» – попытке не столько найти баланс сил в Европе, сколько сформировать одну из первых схем однополярности в международных отношениях. Такая вот для главы МИ-6 историческая преемственность.

    Главное
    Госдума обязала ЖКХ работать с жителями через чаты в Max
    США назвали предложенные Киеву гарантии безопасности «платиновым стандартом»
    Финляндия призналась в отсутствии «плана Б» для финансирования Украины
    Захарова в стихах высмеяла потасовку в Верховной раде
    Названа средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в декабре
    Киркоров отреагировал на объявление его в розыск на Украине
    У группировки «Махонинские» хотят изъять имущество на 1,3 млрд рублей

    Россия потребовала от ЕС триллионы

    Россия намерена вернуть больше 18 трлн рублей от бельгийского Euroclear, где заблокирована большая часть российских активов. Такова суть иска, поданного Банком России. В него входит в том числе упущенная выгода России. Почему ЦБ РФ именно сейчас решил подать в суд за незаконный отъем резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины

    Украина дождалась серьезного ответа России на удары ВСУ по гражданскому судоходству. Сразу несколько видов различных боеприпасов – в том числе новейшие авиабомбы с реактивными двигателями – были использованы для поражения объектов в Одесской области. Каким оказался эффект и почему перед нами нечто большее, чем просто акт возмездия? Подробности

    Перейти в раздел

    Французы поставили под удар эпохальную сделку ЕС и Латинской Америки

    Во вторник, 16 декабря, в Европарламенте должно состояться голосование по важнейшему для Европы и Латинской Америки торговому соглашению. Однако официальный Париж срочно требует отложить его. Причем тут массовые столкновения французских фермеров и полиции – и что в реальности переполнило их чашу терпения? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации